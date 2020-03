Le père d’Erling Haaland blâme les joueurs du PSG pour se moquer de son fils

Les joueurs du PSG se sont moqués d’Erling Haaland sur sa célébration (PSG / .)

Le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, a riposté aux joueurs du Paris Saint-Germain pour se moquer de son fils après leur victoire sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Après avoir perdu le match aller en Allemagne, les buts de Neymar et Juan Bernat au Parc des Princes ont renvoyé le PSG en quart de finale de la Ligue des champions.

Après le match, les joueurs du PSG ont visé Haaland et se sont moqués du joueur de 19 ans en copiant la même célébration qu’il avait utilisée après avoir marqué lors du match aller.

Et maintenant, Alfe-Inge a envoyé un message sarcastique aux joueurs du PSG sur Twitter qui disait: «Au revoir, beau Paris.

«Dommage pour le résultat, mais bien mérité le jour. Tout le meilleur, montrant la classe sur et en dehors du terrain. »

Les joueurs du PSG étaient mécontents après que Haaland ait décrit Paris comme «ma ville» sur les réseaux sociaux (PSG)

Il est apparu que les joueurs du PSG agissaient en réponse à une publication Snapchat de Haaland dans laquelle il affirmait que Paris était «ma ville, pas la vôtre».

Référençant le post de Haaland sur Instagram après le match, Neymar a posté son propre message aux fans en postant une photo de lui dans la même pose que l’attaquant de Dortmund avec la légende: “Paris est notre ville, pas la vôtre.”

Les joueurs de Dortmund ont également été critiqués par le défenseur du PSG Presnel Kimpembe.

“Ce sont de grands joueurs mais maintenant je dirai qu’ils ont perdu leur humilité”, a-t-il déclaré.

«Parce qu’après leur victoire à domicile [in the first leg] ils ont publié beaucoup de tweets, beaucoup d’Instagram, beaucoup de mots, beaucoup de ceci et cela. »

