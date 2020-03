Le plus grand défi de l’UEFA face à la crise des coronavirus: atténuer l’impact économique sur les clubs et les nations

En temps de crise, vous voulez que les pouvoirs en place éliminent rapidement les éléments faciles et évidents. Si de l’eau jaillit de votre lave-linge, trouvez la colonne montante et coupez l’alimentation. Si des étincelles sortent de votre four électrique, coupez l’alimentation. Ensuite, vous vous demandez comment les dommages ont été causés et comment vous allez les réparer. Dans cet esprit, la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 d’une année entière n’était que cela: une décision immédiate à laquelle aucune personne raisonnable n’allait s’opposer, étant donné l’épidémie de coronavirus.

C’était la partie facile, et cela leur a fait gagner du temps. Maintenant vient le vrai défi: trouver un calendrier qui fonctionne (mon collègue Mark Ogden a écrit à ce sujet ici) et évaluer et réagir à l’impact économique.

C’est le principal point de blocage. L’UEFA estime que le report des euros coûtera environ 300 millions d’euros (327 millions de dollars), alors que l’annulation de l’événement aurait coûté près de 400 millions d’euros (436 millions de dollars). Mais voici quelques calculs simples. Si le tournoi se déroule l’été prochain, il devrait encore générer quelque 2,1 milliards d’euros (2,5 milliards de dollars). Soustrayez 300 millions de 2,1 milliards, et vous avez quand même fait 1,8 milliard. Annulez le tournoi et vous soustrayez 400 millions de zéro, ce que vous faites lorsque vous ne mettez pas le tournoi en scène du tout.

Pourquoi l’argent est-il important? Parce que l’argent de l’UEFA n’est pas vraiment leur argent. La grande majorité de ce qu’ils font est directement reversée, principalement aux clubs, sous forme de prix pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions, et aux fédérations, sous la forme d’un soutien direct et de frais lorsqu’ils jouent dans des compétitions de l’UEFA.

Les comptes financiers de l’UEFA sont assez clairs. En 2017-2018, plus de 85% de leurs revenus sont allés aux équipes participant aux compétitions de l’UEFA, aux contributions aux associations et aux paiements de solidarité. L’organisation d’événements, les arbitres, les officiers de match et les coûts de technologie / diffusion se sont élevés à 9,4%. Le salaire et les avantages sociaux des employés de l’UEFA représentaient moins de 3%.

Autrement dit, il y a maintenant un “trou” de 300 millions d’euros dans les finances de l’UEFA, et il pourrait s’aggraver si les diffuseurs et les partenaires commerciaux tentent de récupérer une partie de l’argent qu’ils ont dépensé pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Après tout, ils ont signé un contrat garantissant un certain nombre de jeux dans certaines machines à sous spécifiques, et maintenant ils obtiendront moins que ce qui était promis si, comme cela semble certain, nous obtenons une version réduite de la compétition afin de tout boucler par fin juillet.

Le déficit de 300 millions d’euros pourrait donc augmenter encore plus, mais comme indiqué ci-dessus, en termes réels, ce n’est pas l’argent de l’UEFA. La grande majorité de l’argent est reversé aux associations et clubs de football membres. La question est de savoir comment répartir ces coûts: le faites-vous proportionnellement ou le faites-vous en fonction des besoins?

Dans les comptes 2017-2018, le Liechtenstein a reçu 1,14 million d’euros (1,24 million de dollars) en paiements de solidarité annuels pour son équipe nationale. La Moldavie a reçu 1,3 million d’euros (1,41 million de dollars). La population de la Moldavie est environ 70 fois plus élevée que celle du Liechtenstein, et son PIB par habitant de 3 400 dollars est près de 1/30 de celui du Liechtenstein. Si des coupes doivent être faites, je sais qui je pense est le mieux équipé pour gérer les coupes plus profondes.

Bien sûr, cela deviendra plus difficile avec la Ligue des champions et la Ligue Europa. Pourquoi? Parce que les plus grands clubs des marchés de la télévision plus riches pourraient faire valoir qu’ils génèrent la plupart de l’argent. C’est vrai aussi: les diffuseurs du Luxembourg à la Lituanie déboursent de l’argent pour les droits de la Ligue des champions en fonction de la livraison à leurs téléspectateurs de matchs impliquant le Real Madrid et Liverpool, pas Krasnodar et Dinamo Zagreb. C’est pourquoi vous avez déjà des choses comme le pool de marché et le mérite historique pour récompenser les grandes marques des grands marchés, et c’est là que les choses deviendront nettement velues.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin sera confronté à une bataille importante dans les mois à venir, les pouvoirs du football décidant comment compenser les pertes causées par un arrêt sans précédent.

De nombreux clubs n’aiment pas particulièrement partager en période d’abondance. Ils l’apprécient encore moins lorsqu’ils sont touchés dans le portefeuille de différentes manières: des reçus perdus aux détenteurs d’émissions et aux sponsors potentiellement nationaux essayant de récupérer de l’argent au simple fait que s’il y a une récession mondiale à la suite de la pandémie (en cas que vous n’aviez pas remarqué, le Dow Jones est en baisse de près de 30%, d’une année sur l’autre), tout le monde est plus pauvre et moins susceptible de dépenser de l’argent.

Cela signifie que le “groupe de travail” mis en place par l’UEFA pour y faire face a du pain sur la planche. Diviser une tarte beaucoup plus petite lorsque tout le monde a faim (et certains font face à la famine) n’est ni facile ni simple. Ils ont de gros appels à faire, notamment pour savoir s’il faut puiser dans leurs réserves de liquidités (actuellement estimées à environ un demi-milliard de dollars) ou assouplir les règles du fair-play financier (cela me semblerait une évidence). Ils le feront dans un contexte plus large de chaque institution, des ligues nationales à la FIFA, en faisant leur part pour intervenir. Pour les petits clubs, il y aura des problèmes de trésorerie immédiats. En Angleterre, Barnet a licencié tout son personnel non joueur. D’autres pourraient emboîter le pas, et en partie, c’est parce que de nombreux clubs (peut-être trop de clubs) vivent de semaine en semaine, et dès que vous coupez leurs principaux moyens de revenus – les reçus de porte – ils risquent de dérailler .

“Nous savons comment les clubs sont gérés. Ils sont toujours en ligne ou même au-dessus de la ligne”, a déclaré le secrétaire général de la FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann. “Il n’y a tout simplement pas beaucoup de réserves sur lesquelles les clubs peuvent s’appuyer. Si nous ne réagissons pas très rapidement pour stabiliser la trésorerie des clubs, nous aurons un énorme problème de liquidité. Nous devons trouver un système où le football s’aide. “

Le problème est que le football est par nature un monde compétitif où l’on mange des chiens. La semaine dernière, Hans-Joachim Watzke, le PDG du Borussia Dortmund, a été très direct: “En fin de compte, les clubs qui ont l’effort de mettre un peu d’argent de côté ces dernières années ne peuvent pas récompenser ceux qui ne l’ont pas … Nous gérons des entreprises sur un marché et nous sommes en concurrence. “

Il pourrait ressembler au Grinch, et ceux qui se souviennent d’un peu plus d’une décennie reconnaîtront que son club était au bord de la faillite, aidé par des rivaux tels que le Bayern Munich. Mais cela ne signifie pas que celui qui n’a pas de point. Tout plan de sauvetage, qu’il s’agisse du paiement anticipé des droits de télévision, des crédits d’impôt ou des prêts à faible taux d’intérêt, doit être assorti de conditions, à commencer par un engagement en faveur d’une transparence financière totale à l’avenir. Il doit y avoir une surveillance sérieuse et des exigences strictes en matière de liquidité et de réserves. Les propriétaires ne peuvent pas emprunter sur les actifs du club ou prendre d’autres décisions risquées, comme cela s’est produit à Bury et dans plusieurs autres clubs. La meilleure façon de garantir la surveillance est de l’externaliser. En plus des exigences de liquidité et d’un organisme de réglementation doté de pouvoirs, ayez tous les livres en ligne afin que les fans et les médias locaux puissent garder un œil vigilant.

Voilà une idée pour l’avenir. En ce moment, la bonne nouvelle est que les principaux acteurs disent les bonnes choses. La FIFA a accepté de déplacer la première Coupe du monde des clubs de 24 équipes de 2021 à une date ultérieure sans un soupçon de protestation. Ils ont également déclaré qu’ils étaient prêts à réviser les règlements de transfert et le calendrier international des matches pour aider dans cette situation d’urgence. C’est essentiel. Vous voulez avoir bon espoir que ce type de diplomatie et de solidarité puisse commencer par le haut et se répercuter.

Nous ne savons pas ce qui nous attend ou pour combien de temps. Nous avons besoin de diplomatie, d’altruisme et de volonté de la FIFA, de l’UEFA et des ligues nationales pour mettre leurs intérêts de côté. Pour paraphraser l’entraîneur légendaire des Sharks de Miami Tony D’Amato (si légendaire, en fait, qu’il est un personnage fictif), les institutions qui régissent le jeu se tiendront collectivement et survivront, ou elles tomberont en tant qu’individus.