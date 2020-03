Le président de l’UEFA prévient que la saison pourrait être perdue en raison de la pandémie de coronavirus

Julien Laurens décompose quels clubs de Premier League pourraient ne pas vouloir que la saison en cours soit terminée.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a mis en garde contre le fait que cette saison pourrait être “perdue” si le football ne reprend pas d’ici la fin juin.

Toutes les ligues professionnelles en Europe, à l’exception de la Vysheyshaya Liga en Biélorussie, ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus, sans date encore en place pour un retour à l’action.

L’UEFA a déjà suspendu la Ligue des champions et la Ligue Europa, et a également reporté les finales prévues en mai à Istanbul et à Gdansk respectivement, en raison de la crise du COVID-19.

Mais bien que chaque ligue majeure reste actuellement déterminée à terminer la saison 2019-2020 à un moment donné, Ceferin a déclaré que le temps pourrait finalement s’épuiser.

“Personne ne sait quand la pandémie prendra fin”, a déclaré Ceferin à La Repubblica. “Nous avons un plan A, B ou C: redémarrer mi-mai, juin ou fin juin.

“Si alors nous ne pouvions pas faire tout cela, la saison serait probablement perdue.

“Il y a aussi la possibilité de terminer cette saison au début de la prochaine, qui serait alors reportée, commençant un peu plus tard.

“Nous sommes en contact avec les ligues et le club – il y a un groupe de travail. Nous verrons quelle solution est la meilleure pour tous. Nous devons attendre, comme tout autre secteur.”

Alors que de nombreux pays sont en situation de verrouillage ou ont imposé des mesures de distanciation sociale, la perspective d’un football dans des stades pleins apparaîtrait comme un scénario peu probable dans les semaines et les mois à venir.

Et Ceferin admet que, lorsque le football reprendra, il faudra peut-être le faire à huis clos, simplement pour que les matches soient joués le plus rapidement possible.

“Il est difficile d’imaginer tous les matchs à huis clos, mais pour le moment, nous ne savons même pas si nous allons reprendre, avec ou sans fans”, a déclaré Ceferin.

“S’il n’y a pas d’autres alternatives, il vaudrait encore mieux conclure les ligues. Je peux dire que je ne pense pas à organiser les finales de la coupe d’Europe à huis clos.

“En ce moment dramatique, la chose la plus importante est la santé et la sortie de cette crise. L’interruption du football symbolise l’arrêt de l’Europe et du monde.

“Le football européen est fortement uni.”