Le PSG a mis fin à la malédiction de la Ligue des champions contre Dortmund. Seul le temps nous dira s’ils peuvent continuer

C’était un événement sismique dans un stade vide alors que la plus grande victoire du Paris Saint-Germain de la saison à ce jour a été célébrée dans un silence presque complet. Pourtant, certains des joueurs jurent que, quand Anthony Taylor a sifflé à plein temps, confirmant la place du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions et éliminant le Borussia Dortmund, ils pouvaient entendre les milliers de fans rassemblés devant le Parc des Princes alors qu’ils quittaient le terrain à l’intérieur.

La victoire 2-0 de mercredi soir s’est déroulée à huis clos, mais tout au long de la douce nuit parisienne, les portes avaient été un peu ouvertes. Les ultras, rassemblés à l’extérieur, ont démontré ce que signifiait aimer un club de football. Ils étaient une présence constante avant, pendant et après le match, chantant, scandant et allumant des fusées rouges pour célébrer.

Ils avaient aussi de bonnes raisons de célébrer. La victoire a été significative étant donné que la pression sur le PSG était élevée, les enjeux énormes et la libération émotionnelle à plein temps tellement énorme. Le PSG, Thomas Tuchel, la famille royale du Qatar propriétaire du club, Neymar, Kylian Mbappe, vous l’appelez: ils ne seraient pas à nouveau éliminés à ce stade de la compétition comme ils l’ont été au cours des trois dernières saisons. Répéter ce chagrin aurait certainement signifié la fin de Tuchel en tant que manager et probablement la fin du cycle “Neymappe” aussi. Une autre humiliation précoce aurait très probablement signifié leur départ collectif en été.

– Annulations et réactions de coronavirus dans le sport

– L’UEFA reporte deux matches de Ligue des champions

– La Premier League tiendra une réunion d’urgence vendredi

– L’entraîneur d’Arsenal Arteta teste positif pour le coronavirus

– MLS reporte la saison 2020 de 30 jours; Le football américain annule les matchs amicaux

La réputation d’être l’équipe qui embouteille les grandes occasions après deux remontées à domicile et à l’extérieur au cours des trois dernières années commençait à les suivre. La malédiction de la Ligue des champions, avec toutes ces sorties prématurées dramatiques, commençait à être trop lourde à porter. En plus de tout cela, ils ont dû jouer dans un stade vide et avec Mbappe sur le banc, à peine remis d’un méchant cas de grippe et d’un test de précaution contre les coronavirus qui se sont révélés négatifs la veille du match.

Avec tous les récits tourbillonnant autour du match, ils sont toujours sortis avec une performance qu’aucun de leurs fans (ou critiques) n’avait vue cette saison. Ils ont joué en équipe, quelque chose que personne ne pensait vraiment pouvoir réussir. Ils ont défendu ensemble, pressant et contre-pressant ensemble. Ce fut une démonstration pleine de cœur, de courage et de talent. Ils étaient disciplinés, bien organisés, agressifs. Ce fut une victoire contrôlée, pas une chose que vous dites normalement sur le PSG, en particulier pas cette saison.

Les ultras du PSG ont ignoré les avertissements et ont célébré toute la nuit à l’extérieur du Parc des Princes malgré leur incapacité à assister au match.

Un joueur a incarné leurs efforts. Neymar est, sans aucun doute, un acteur de division. Il est aimé et détesté dans le monde entier sur un pied d’égalité. Il a fait du troll Erling Haaland avec sa célébration de but après que l’international norvégien ait lancé le badinage sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Dortmund en tant que club avait en fait été assez vocal sur les réseaux sociaux après leur victoire 2-1 au match aller, avec des joueurs comme Axel Witsel, Emre Can, Haaland, le compte Twitter officiel du club et même l’ancien joueur (et vainqueur de la Ligue des champions) Lars Ricken tous essayant au PSG.

“Nous avons senti que [Dortmund] perdu leur humilité après le match aller. Après leur victoire, ils ont publié beaucoup de tweets, de publications Instagram – beaucoup de mots. Nous l’avons tous vu et gardé derrière la tête et je pense que cela nous a boostés. Nous avions un peu de colère dans nos esprits “, a déclaré Presnel Kimpembe après le match de mercredi.

– Reportage: PSG 2-0 Dortmund (3-2 au total)

– Miller: le PSG a renoncé à sa réputation de «chokers»

– Toe Poke: Mbappe, Neymar se moquent de la célébration de Haaland

Les rôles ont été inversés par rapport à l’élimination de la saison dernière, dans laquelle le PSG n’était pas assez humble avant son match malheureux contre Manchester United à domicile. Mais les joueurs ont appris leur leçon cette fois-ci, Neymar donnant le ton et jouant comme un leader. Il a marqué le premier but et a commencé le mouvement pour le deuxième. Pour l’international brésilien, qui a raté les deux matchs décisifs des huitièmes de finale de la Ligue des champions en raison d’une blessure et n’a pas réussi à revenir à Barcelone cet été, la qualification ressemblait à une libération.

Avant la communion avec les fans d’un des passages surélevés du Parc des Princes, Neymar avait un moment pour lui et pleurait. Comme ses coéquipiers, il sait qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette compétition et que le PSG n’a encore rien gagné, mais c’était une victoire cruciale et il le savait.

Dit Tuchel de sa star, “Il est si fiable dans ce genre de jeux. Nous pouvons compter sur lui, il ne décevra pas et il se rencontrera pour des rations. Il peut faire face à la pression. Il a la personnalité et la confiance pour exploiter son potentiel de génie. Il a encore besoin d’un peu de rythme mais il a le sens du sacrifice. “

Neymar a été immense en aidant le PSG à prouver qu’il peut tenter de remporter la Ligue des champions.

A vrai dire, les champions de France avaient été confiants toute la semaine. Toutes les vibrations émanant du camp du PSG étaient positives – un véritable changement par rapport au destin et à la morosité qu’ils ont parfois ressentis en 2020. Cela avait été quelques semaines turbulentes depuis le match aller à Dortmund et la défaite 2-1 après une mauvais affichage à la fois individuellement et collectivement. La position de Tuchel était fragile; il a été publiquement critiqué par Thomas Meunier, Neymar et Marquinhos tandis que le frère de Kimpembe l’a insulté sur les réseaux sociaux. Il y a eu les blessures de Neymar et la maladie de Mbappé, mais après le match aller, les joueurs se sont regroupés. Ils ont répondu ensemble aux critiques des directeurs sportifs Leonardo et Tuchel selon lesquels ils n’auraient pas dû célébrer la façon dont ils ont célébré les anniversaires de Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani deux jours après la perte en Allemagne.

Les remarques post-match de Tuchel ont révélé son soulagement. “Je me suis coincé dans la gorge quand j’ai vu la façon dont le PSG est traité, comment vous parlez de moi”, a-t-il déclaré à Sky Germany après le match, étant donné à quel point cela avait été critique après la victoire aller de Dortmund. “J’ai regardé votre émission sur mon iPad par accident et j’ai vu les gros titres:” Tuchel ne contrôle pas son vestiaire, ses joueurs font ce qu’ils veulent, il n’est qu’un directeur de cirque. ” Vous pouvez dire bonjour à votre chaîne. Vous devrez m’expliquer comment vous pouvez traiter [me and PSG] si négativement quand nous avons remporté 28 matchs de suite. “

Le gardien Keylor Navas a également montré son leadership en tenant tête à Leonardo. L’équipe a montré plus d’unité que jamais, et nous l’avons vu après la victoire de mercredi. Les célébrations avec les ultras et dans le vestiaire ont été folles et durables. Cependant, ce ne pourrait pas être une saison de Ligue des champions du PSG sans drame, et évidemment l’incertitude sur le reste de la compétition a jeté une grande ombre sur la qualification. Il en serait ainsi pour le PSG si la Ligue des Champions devait être annulée l’année où ils ont finalement vaincu le hoodoo autour d’eux et ont montré une réelle capacité à continuer et à gagner.

Néanmoins, l’attention du club s’est déplacée sur l’épidémie de coronavirus en cours à travers le monde, et ils la prennent au sérieux. Lorsque Mbappé a été diagnostiqué de la grippe lundi, il a immédiatement été testé pour le COVID-19. Ils prennent des précautions raisonnables, comme la désinfection complète du stade et du terrain d’entraînement, avec un accès au gel pour les mains partout autour des propriétés du club.

Alors que le monde du football retient son souffle pour le reste de sa saison, le PSG se sent de plus en plus fort. Avec autant d’espoir que possible que l’action se poursuive, l’histoire complète de leur saison, ainsi que celle de tous les autres joueurs de la Ligue des champions, reste à écrire.