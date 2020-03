Le PSG a perdu sa réputation de tour de cou de la Ligue des champions contre Dortmund pour devenir de véritables prétendants

Alejandro Moreno salue les performances “électriques” de Neymar lors de la victoire du PSG à l’UCL contre le Borussia Dortmund.

Il était difficile de savoir ce qui était étranger au match de Paris mercredi soir.

Était-ce le Parc des Princes vide, fermé aux fans pour aider à minimiser le risque de propagation du coronavirus, le seul bruit provenant des joueurs et des bancs, ainsi que les sons curieux des fans rassemblés à l’extérieur en chantant et en déclenchant des feux d’artifice, comme entendre une fête bruyante trois étages plus bas? Ou est-ce le fait que le Paris Saint-Germain – les étrangleurs en série du 16e arrondissement, l’équipe qui a été renvoyée à ce stade trois ans de suite dans une variété de circonstances calamiteuses – a joué avec un but, une discipline, structure et force mentale pour battre le Borussia Dortmund 2-0 dans la nuit et 3-2 dans l’ensemble?

Les deux étaient inhabituels. En fait, rien n’était habituel à propos de ce match, ni de la manière dont le PSG l’a remporté. Même les buts semblaient appartenir à un jeu différent, à une équipe différente. Neymar a ouvert le score avec une tête dans la surface de six mètres, montrant des instincts de braconnage jusque-là inexploités (certes aidés par un marquage abyssal), puis le deuxième est venu de l’arrière gauche Juan Bernat apparaissant dans la fente intérieure droite, pour jeter un coup d’œil délicat un coup de feu à la maison au poste proche.

Ces objectifs ont plafonné une performance d’équilibre et de planification au premier semestre. C’était comme si c’était un PSG d’un univers alternatif, qui allait à l’encontre de l’ADN du club.

Depuis la prise de contrôle du Qatar en 2011, ils se sont sentis comme une sorte de projet uber-Galactico, moins une équipe de football et plus une exposition de beaux bijoux. Un exercice sans dépenser pour dépenser le plus d’argent que vous pouvez imaginer sur un ensemble de joueurs brillants et les jeter sur le terrain sans vraiment savoir quoi faire. Il y aurait quelqu’un là-bas qui était censé élaborer un plan, bien sûr, mais l’astuce n’a pas toujours été tant d’élaborer un plan, mais d’amener Neymar et al à l’écouter.

Ils ont écouté mercredi. Contre-intuitivement, considérant que c’était un jeu dans lequel ils savaient qu’ils devraient marquer au moins une fois, Thomas Tuchel a assuré que son équipe jouait avec une discipline stricte, ne allant pas en enfer pour le cuir, s’asseyant et permettant à Dortmund de frapper le ballon autant comme ils le voulaient.

Sur le papier, cela ressemblait à une attaque irresponsable 4-4-2, plus réaliste à un 4-2-4 étant donné que les widemen étaient Neymar et Angel Di Maria. Mais sur le terrain, c’était plus structuré que cela, plus proche d’un 4-2-3-1 avec Pablo Sarabia déposant Edinson Cavani (qui soulignait un autre point: Kylian Mbappe n’était apte qu’au banc) et les deux sur les flancs en fait jouer comme de vrais ailiers, plutôt que de simplement avancer mécontents, shunté de chaque côté parce que c’est le seul endroit où il y avait de la place.

En fait, peut-être la vue la plus étrange de la soirée est venue en première mi-temps lorsque Neymar a poursuivi avec diligence une balle dans l’aile gauche, pressant son adversaire comme un Dirk Kuyt des derniers jours. C’est à ce moment-là que vous avez vraiment commencé à vous demander s’il ne s’agissait que d’imposteurs dans les maillots du PSG, et les vrais joueurs étaient attachés avec un câble électrique quelque part dans un conteneur d’expédition, frappant désespérément le côté pour échapper à leurs ravisseurs tactiquement responsables.

Cette nuit allait être différente des autres. Il n’allait pas être ajouté à la calamité de la salle de la Ligue des champions, y compris mais sans s’y limiter: le match retour en 2013 quand un but contre Barcelone avec un demi-fit Lionel Messi sur le banc, seulement pour qu’ils perdent; 2014, quand ils ont jeté une avance de deux buts à Chelsea; 2016, s’inclinant face à Pep Guardiola Manchester City; 2019 et la pénalité qui a donné à Manchester United une victoire miracle et Ole Gunnar Solskjaer un emploi permanent; et bien sûr 2017 et La Remontada, peut-être le résultat le plus traumatisant de la dernière décennie, la définition même du starter épique, s’écroulant à Barcelone malgré le fait de gagner le match aller 4-0 et d’être 5-3 devant avec deux minutes restantes de la seconde.

Pas cette fois. Ils ont en fait montré du courage, malgré une attaque de Dortmund tardive, et malgré le signe inquiétant de Di Maria réussissant à se faire réserver après avoir été remplacé; à ce moment-là, vous pensiez. “Ah, c’est le vrai PSG – effondrement entrant.” Mais non. Les célébrations à la fin ont montré que les joueurs et le personnel connaissaient très bien leur perception et à quel point leur idée de tour de cou leur pesait. Ils ont dansé et se sont serrés dans leurs bras et ont sauté comme s’ils avaient gagné tout le tournoi, et non pas simplement atteint les quarts de finale.

Le PSG a perdu sa réputation de tour de cou de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

En fait, vous pourriez affirmer que la seule chose que le PSG a eue tort toute la nuit a été leur moquerie de masse de la célébration d’Erling Haaland dès le match aller, car bien sûr, il n’y a absolument aucun moyen que de tels orgies puissent revenir pour les mordre.

Pour Dortmund, ils étaient décevants sans dents. Jadon Sancho était bloqué, Haaland affamé de service, Thorgan Hazard n’était pas pertinent. Bien sûr, leur véritable échec n’était pas dans ce match, mais pas de mettre un terrible PSG au lit lors du premier match, et d’accorder le but à l’extérieur qui donnait tant d’espoir à l’équipe de Tuchel.

La question est maintenant de savoir comment cela va changer le PSG. Leur talent a rarement été mis en doute, mais leur courage, l’idée qu’ils deviennent flasques de se gaver d’une opposition inadéquate en Ligue 1 pendant la majeure partie de l’année, et ne peuvent donc pas le pirater lorsque les équipes maigres et souples qui jouent dans des compétitions vaguement compétitives les ligues viennent à eux.

Si rien d’autre, cela prouve que le PSG peut jouer comme une véritable équipe cohésive quand ils le souhaitent, pas seulement une collection d’individus à la mâchoire lâche qui se salissent au premier signe d’adversité. Cela s’annonce déjà comme la Ligue des champions la plus ouverte depuis des années: l’élimination de Liverpool et de Dortmund signifie qu’il ne pourrait y avoir qu’un seul ancien vainqueur en quart de finale, avec beaucoup d’équipes solides mais pas de favori dominant.

Le PSG pourrait-il le gagner? Avant mercredi, le concept était vaguement risible. Maintenant, au moins, c’est plausible. Le PSG n’a rien joué comme le PSG. Cela aurait pu aller à l’encontre de tous leurs instincts, mais cela a fonctionné. Et ils ont montré que s’ils pouvaient recommencer, ils pourraient devenir une véritable force.