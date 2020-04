Le PSG affrontera les Champions malgré l’annulation du tournoi en France

Nasser Al-khelaifi, président de la Paris Saint Germain, a assuré que si une équipe jouera le Ligue européenne des champions, malgré le fait que le Ligue 1 de La France a été résilié.

Dans une interview au journal L’Équipe, l’homme d’affaires a déclaré que si nécessaire, il jouerait ses matchs à domicile à l’étranger. “Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord du UEFA, Nous comptons participer aux phases finales de la Ligue des Champions aux dates et lieux où elle est organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger tout en garantissant les meilleures conditions de santé et de sécurité à nos joueurs et à tout notre personnel », a-t-il déclaré.

Le PSG est allé aux quarts de finale de la Champions, en battant au total 3-2 le Borussia Dortmund d’Allemagne.

Cela se produit juste au moment où il a été annoncé que le cheikh qatari sera jugé en Suisse en septembre pour avoir prétendument fait partie du réseau de corruption du FIFA.

Les accusations sont pour “gestion déloyale, instigation et falsification de documents de corruption passive” et seront jugées avec l’ancien secrétaire général de la FIFA Jerome Valcke.

Le cheikh devrait être traduit en justice en septembre.

