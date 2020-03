Le PSG rit de Halland pour célébrer le quart de finale

Le PSG détient le classement pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec une dédicace très spéciale. Tous les joueurs de l’équipe de Thomas Tuchel ont célébré leur passe dans un parc de princes vide (à cause du coronavirus) tandis que les joueurs du Borussia Dordmunt ont quitté le stade désolés d’avoir laissé échapper l’avantage avec lequel ils sont arrivés à Paris (2). -1).

Les membres de l’équipe parisienne étaient assis sur l’herbe, les jambes croisées et les mains levées avec le pouce et l’index en cercle. C’était une référence claire à Erling Hallard, Joueur du Borussia et auteur des deux buts lors du match aller joué en Allemagne qui a ensuite célébré dans un plan bouddhiste.

Neymar lui-même, marquant le premier but du match à ce retour de la Ligue des champions, est allé fêter sur le banc du PSG puis s’est assis par terre pour rendre hommage au jeune joueur norvégien qui a fait sensation dans cette compétition être l’auteur de 10 buts (avec Salzbourg et le Borussia).

