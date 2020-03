Le rival de Manchester United Chelsea en course pour signer le flop de Barcelone Philippe Coutinho

Manchester United souhaite signer l’ancienne star de Liverpool, Philippe Coutinho (Photo: .)

Manchester United a rejoint son rival de Premier League Chelsea dans la course pour signer l’ancienne star de Liverpool, Philippe Coutinho, selon des informations.

L’attaquant brésilien Coutinho est devenu le favori des fans à Anfield avant de réaliser un rêve à Barcelone en janvier 2018.

Coutinho a coûté plus de 100 millions de livres sterling aux géants espagnols, mais il a jusqu’à présent eu du mal à justifier son énorme prix.

Le joueur de 27 ans a été prêté toute la saison au Bayern Munich l’été dernier et est étroitement lié à Chelsea avant le prochain mercato estival.

Frank Lampard tient à renforcer son équipe à Stamford Bridge et Coutinho, qui a marqué 54 buts en 201 apparitions pour Liverpool, a été identifié comme une cible.

Mais Mundo Deportivo fait face à la concurrence de son rival de Premier League, Manchester United, dans la course à la signature de Coutinho.

Bien qu’il apparaisse comme une cible pour Chelsea et United, Coutinho a été invité à rester à Barcelone par la légende du club Rivaldo.

“Il semble que le Bayern Munich ne paiera pas la clause d’option de Philippe Coutinho à la fin de la saison et le joueur est susceptible de revenir à Barcelone”, a déclaré Rivaldo à Betfair.

«J’ai toujours pensé que Coutinho s’adapterait mieux au football espagnol qu’à l’allemand, car il y a des problèmes de langue et de style de vie qui pourraient être un peu différents pour un Brésilien en Allemagne.

«Malheureusement, cela ne s’est pas bien passé pour le joueur des deux ligues et il reviendra à Barcelone. C’est au club et au manager de décider s’il aura ou non une autre chance la saison prochaine.

«Si l’occasion se présente, Coutinho a vraiment besoin d’intensifier et de montrer le grand joueur qu’il est, tout comme il l’a fait en Angleterre avec Liverpool et l’a fait avec l’équipe nationale brésilienne pour laquelle il est toujours un joueur important.

«Je crois en ses qualités et je pense que beaucoup dépendra de sa volonté et de sa force mentale. Il doit prouver que les autres ont eu tort de le radier et qu’il peut encore faire la différence pour n’importe quelle équipe.

«Jouer pour Barcelone est une chance unique pour un joueur et peut-être que l’expérience de Coutinho en Bundesliga l’a fait se réveiller et voir que le Barça pourrait être le bon endroit pour lui.

«Bien sûr, cela pourrait ne pas être le cas et il pourrait rejoindre un club de Premier League (Chelsea semble intéressé). Le Barça pourrait préférer récupérer une partie de son investissement dans le joueur.

«Je pense que Coutinho devrait se battre pour rester au Barça et essayer de convaincre le club de ses qualités. Ce serait une véritable démonstration de sa personnalité. »

