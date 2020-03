Le test du coronavirus de Mbappe revient négatif, dans le doute pour le PSG-Dortmund – sources

Gab Marcotti décrit l’impact qu’Idrissa Gueye aura pour le PSG lors de leur affrontement en Ligue des champions contre Dortmund.

Alejandro Moreno explique comment jouer à huis clos pourrait avoir un impact sur les joueurs individuels du PSG contre Dortmund.

Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain a été testé pour le coronavirus après une récente maladie, mais les résultats de l’international français sont revenus négatifs, ont confirmé des sources à ESPN FC.

Mbappe, 21 ans, ne s’est pas encore entraîné cette semaine à cause d’un problème de gorge et a été logiquement testé pour le coronavirus alors que son emprise sur l’Europe et les sports sur le continent se resserre.

Selon des sources de l’ESPN FC, malgré le test négatif pour COVID-19, sa récente maladie a mis en doute sa capacité à entamer mercredi le match crucial des 16es de finale de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund.

Le PSG suit les Allemands 2-1 depuis la première étape et jouera devant un Parc des Princes vide en raison de la décision de poursuivre le match à huis clos.

Mbappe est susceptible de figurer à un moment donné, ont déclaré des sources de ESPN FC, mais pourrait bien avoir à se contenter d’un rôle de remplacement en raison de préoccupations concernant sa capacité à commencer.

Pour donner à leur équipe une forme d’avantage à domicile, les ultras du PSG ont annoncé qu’ils marcheraient vers l’extrémité Auteuil du Parc des Princes et généreraient autant de bruit que possible de l’extérieur du stade avant le coup d’envoi.

Le match du PSG samedi à Strasbourg a été reporté en raison des craintes de propagation du coronavirus dans la région.

“C’était négatif pour moi car nous nous sommes envolés pour Strasbourg”, a expliqué le manager du PSG, Thomas Tuchel. “Nous étions à Strasbourg et nous ne pouvions pas jouer. C’était un dernier test pour ce match mercredi [against Borussia Dortmund] sans aucun problème pour s’adapter à la charge de travail et à l’intensité de ce jeu [that is coming up]. “

Kylian Mbappe est un doute pour commencer le match de Ligue des Champions du PSG contre le Borussia Dortmund.

Ailleurs en France, Metz a confirmé avoir mis en quarantaine un joueur anonyme après avoir récemment été en contact avec quelqu’un qui a été diagnostiqué avec le coronavirus.

L’équipe de Ligue 1 a déclaré que le joueur ne présentait aucun symptôme mais qu’il avait été invité à rester à la maison pour l’instant.

Toutes les séances d’entraînement se dérouleront à huis clos et il n’y aura pas d’interview des joueurs avec la presse car Metz et la Ligue de Football Professionnel (LFP) restent en contact régulier sur le sujet.

Plus tôt mardi, la LFP a confirmé que la Ligue 1 et la Ligue 2 (les deux niveaux de football français entièrement professionnels) joueront à huis clos jusqu’au 15 avril au moins.

La Fédération française de football (FFF) a également confirmé que les prochains matchs amicaux contre l’Ukraine à Paris et la Finlande à Lyon se poursuivront avec des stades vides.

Tuchel a ajouté: “Et oui, avec toutes les nouvelles sur le coronavirus, avec Kylian Mbappe maintenant, nous avons beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à adapter. Mais en même temps, c’est un match de football et nous devons nous adapter.

“J’espère vraiment que nous sommes capables de nous adapter, nous avons beaucoup de confiance que nous pouvons nous adapter. Mais la différence est trop grande pour en parler. C’est énorme.”