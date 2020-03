Le vide du coronavirus du football vous fait apprécier chaque instant du jeu

Gab Marcotti explique pourquoi le report de l’euro était la seule option raisonnable de l’UEFA, malgré un gros coup financier.

Le dernier football professionnel que nous avons regardé ensemble, avant que le coronavirus ne vide les rues et les stades, était la 70e minute du match aller de Liverpool contre l’Atletico Madrid mercredi dernier en Ligue des champions. Les Reds menaient 1-0 lorsque mon fils Sam et moi avons dû partir pour sa finale footy en salle. Nous avons éteint la télévision, l’écran est devenu noir et Sammy a attrapé ses bottes par la porte.

Il a 12 ans et joue; J’ai 46 ans et je suis entraîneur. Notre Team Navy avait remporté la ligue et affrontait maintenant nos concurrents, le Team Purple. J’avais l’impression que nous allions gagner. Sam était moins certain. Il m’a prévenu sur la route qu’il pourrait pleurer si nous perdions, et je ne pouvais pas être fou s’il le faisait.

Au moment où nous nous sommes rendus sur le terrain, mon téléphone m’a informé que Liverpool avait une avance de 2-0 en prolongation, et j’ai transmis le score à Sam. Il a été à Liverpool pendant la majeure partie de sa jeune vie, sa première saison en tant que véritable fan ayant pris fin avec le glissement de Steven Gerrard. Il n’y aurait pas de retard cette année.

Sam a joué comme une tempête mange le rivage. Il a marqué deux buts rapides pour nous donner notre propre avance de 2-0. “Allons-y!” cria-t-il en pompant ses petits poings. Ses pieds touchaient à peine le sol.

Le football nous avait élevés vers les hauteurs heureuses qu’il nous a toujours prises, mon beau garçon et moi. C’est notre principale expérience partagée. Je joue et coache et j’écris à ce sujet. Sam en joue, en parle et en rêve. Nous nous connaissons si bien, nous nous aimons si bien, en partie parce que nous connaissons et aimons la même chose en dehors de nous-mêmes.

Mais c’est alors que l’équipe Purple est arrivée. Je me sentais impuissant à les arrêter. Tous nos enfants ont essayé. Nous ne pouvions tout simplement pas les retenir. En quelques minutes, notre avance de 2-0 s’est transformée en défaite de 5-3.

Après, nous avons coudé les vainqueurs plutôt que de leur serrer la main, une petite concession au bug qui était sûrement sur le point de suivre son cours minimal. J’ai remis des médailles d’argent et j’ai dit aux garçons et aux filles de l’équipe navale combien j’avais adoré les regarder jouer. Plus de coudes, sauf pour Sam. Il est venu pour un câlin.

Ensuite, j’ai vérifié à nouveau mon téléphone, et Liverpool avait également perdu en quelque sorte, 3-2, une réalité presque trop étrange pour être digérée dans les minutes avant que notre réalité entière ne devienne une fiction impossible. J’ai montré Sam, et maintenant il est venu pour un autre câlin. Ça avait été une très mauvaise heure pour l’entreprise familiale.

Sam a quitté l’arène avec sa maman. J’ai eu un autre match là-bas plus tard dans la soirée, cette fois en tant que joueur, vieux même parmi d’autres vieillards, et je me suis assis dans le calme et j’ai attendu qu’il commence. Je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun de nous ne l’a fait. Vendredi, tout serait arrêté.

La dure vérité sur la durée: vous ne les reconnaissez pas toujours pour ce qu’ils sont, pour le moment. Bien sûr, parfois vous le faites. Si vous voyez votre fils ou votre fille dans sa petite casquette et sa robe, ou si vous allez au bal, vous savez que c’est la fin d’une époque. Vous écoutez leur voix se briser un jour et vous appréciez d’avoir entendu le dernier cri joyeux et aigu: “Papa!”

D’autres fois, il ne vous faudra pas longtemps pour le comprendre. Je me souviens de la dernière fois que j’ai changé la couche de Sam, car c’était une telle calamité. Je suis sûr qu’il a décidé qu’il ne reverrait plus jamais ça et a utilisé les toilettes à partir de ce moment.

Et puis viennent ces finalités pour lesquelles la réalité prend plus de temps à se percher. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous avez fait pour toujours, ou quelqu’un que vous avez vu tous les jours, puis un jour que vous n’avez pas fait, et les jours se sont transformés en semaines en mois en années et seulement alors vous comprenez: c’est fini maintenant.

Le football n’est pas fini pour Sam et moi, ni pour aucun d’entre nous. Mais c’est fini pour l’instant. Mardi, l’UEFA et la CONMEBOL ont annoncé que l’Euro et la Copa America auront lieu cet été en 2021. Je ne pourrais pas suivre mon cher Pays de Galles à partir de Bakou, de tous les endroits désormais inaccessibles. Le sort des ligues nationales et des ligues des champions et des ligues européennes est moins certain, sauf qu’ils ne redémarreront pas de sitôt. Les entraînements de Sam au printemps ont également été annulés.

Le vide me fait réaliser que le football ne sera pas toujours ce qu’il est aujourd’hui pour mon fils et moi. Nous faisons une répétition générale pour une date future inconnue qui me fait mal à la poitrine d’imaginer.

Mon plus grand objectif de vie restant est de jouer avec Sam dans un jeu adulte compétitif. Il aura 18 ans et j’aurai 52 ans, les plus jeunes et les plus anciens joueurs sur le terrain. Je pense que je peux le faire, mais six ans est une éternité où tout peut changer en une mauvaise heure. Vous ne savez jamais quand un autre Atletico ou Team Purple ou COVID-19 pourrait arriver, et quelque chose de précieux vous disparaîtra, et vous ressentirez un mélange exaspérant de gratitude pour l’avoir eu et de tristesse de l’avoir manquée.

Et c’est exactement alors que vous vous rendrez compte: Notre seule condition permanente, la seule fatalité dans nos vies, c’est qu’un jour tout cela deviendra un souvenir, à parts égales beau et doux-amer.