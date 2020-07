L’équipe nationale féminine américaine de 1999: icônes instantanées, légendes durables

Note de la rédaction: cet article sur l’équipe nationale féminine américaine de 1999 a été initialement publié le 18 juin 2019. Regardez « The ’99ers » samedi à 19 h. ET sur ESPN2.

IL Y A VINGT ANS, Le penalty de Brandi Chastain fit onduler le fond des filets et changea le monde. La célébration mémorable du maillot de Chastain pour marquer la victoire des États-Unis sur la Chine devant une foule record pour un événement sportif mondial féminin est devenue aussi emblématique que la finale de la Coupe du monde de 1999 elle-même. Sur la lancée du tournoi, les membres de l’USWNT ont enregistré plusieurs premières: ils ont créé la première ligue professionnelle de football féminin, négocié la première convention collective, ont fait du football une carrière viable pour les femmes.

Nous avons parlé à 18 joueurs de cette équipe historique. Pour eux, les souvenirs durables ne sont pas de gloire, de célébrité mondiale ou de fortune. Au lieu de cela, 20 ans plus tard, ils se souviennent d’un groupe soudé de femmes qui se sont toutes deux embrassées et ont mis l’équipe avant soi. Ils comprennent également profondément l’impact qu’ils ont eu sur les athlètes féminines dans les générations à venir.

Michelle Akers

Position Milieu de terrain

Ce qu’elle fait maintenant Propriétaire et fondateur, association de sauvetage de chevaux à but non lucratif

«Nous devions nous entraîner dans nos propres arrière-cours. Et puis nous nous réunissions et jouions. Gagner la Coupe du monde, passer par toutes ces choses – c’est ce que nous avons construit. C’est un peu comme un rappel de qui je suis. Il y a ce mot, vous savez – il y a un esprit, une connexion. C’est comme une âme, une fraternité. C’est le truc de la famille. «

Brandi Chastain

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Directeur exécutif, entraîneur-chef, California Thorns

« C’était un voyage, vous savez, un processus pour nous tous pour arriver à ce point. Et nous avions besoin de chaque joueur et de chaque membre du personnel et de tous les fans qui venaient au stade. Et nous avions besoin que les adversaires jouent de leur mieux. afin que nous puissions présenter le football féminin d’une manière qu’il mérite. Mais à cette finale du Rose Bowl – que le football féminin devait jouer sur ce terrain sacré – je veux dire, cela a tout changé. Nous savons que.«

Lorrie Fair Allen

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Directrice de programme, Charlize Theron Africa Outreach Project

« Le lien que l’équipe de 1999 a toujours eu avec la communauté: Aucun autographe ne resterait non signé; nous avons essayé de rester dans le stade le plus longtemps possible pour toucher chaque fan pour nous assurer qu’il se sentait connecté avec nous. «

Joy Fawcett

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Fonctionne avec Pure Game, association de football pour jeunes à but non lucratif

« Pour les femmes capables de se pousser et de croire en elles-mêmes pour faire ce qu’elles veulent – Je pense que cela a eu un grand impact, donner aux femmes les moyens de faire ce qu’elles veulent.«

Danielle Fotopoulos

Position Vers l’avant

Ce qu’elle fait maintenant Entraîneur-chef, soccer féminin du Collège Eckerd

« Personne ne sait combien de minutes j’ai joué en Coupe du monde à moins que je ne le leur dise. Et je sais que j’avais un but, et maintenant que je suis entraîneur, je le dis tout le temps à mon équipe: chaque personne, que vous soyez sur le terrain, que vous soyez hors du terrain, que vous soyez leur gestionnaire ou formateur d’équipement, quoi que vous fassiez, vous avez un but. Et mon but était de rendre tout le monde meilleur. Je dirais à quelqu’un qui joue: « Hé, ne te relâche pas. Pourquoi tu te relâches? Reprenons. » C’est nous. C’est mon temps. «

Tracy Noonan

Position Gardien de but

Ce qu’elle fait maintenant Fondateur et propriétaire, Dynasty Goalkeeping

« La culture des réserves était en fait vraiment, vraiment cool. L’une de nos choses était de nous assurer que vous aviez des bouteilles d’eau quand quelqu’un arrivait sur un arrêt de jeu. Nous étions comme la brigade des bouteilles d’eau. Pendant les heures supplémentaires, nous saisissions la jambe d’un coéquipier, secouions les jambes. De nos jours, je pense qu’ils ont un entourage d’aides qui font ça, mais c’était nous.«

Shannon MacMillan

Position Vers l’avant

Ce qu’elle fait maintenant Directeur exécutif et entraîneur, Del Mar Carmel Valley Sharks

« Après l’un des matchs, le bus conduisait et quelqu’un courait, nous suivant pour des blocs et des blocs. Nous avons finalement arrêté le bus parce que nous nous sentions tellement mal. Brandi descend et lui jette juste une chaussure. Nous ne nous sommes pas simplement présentés et avons joué. C’était quelque chose que nous possédions et qui mettions notre cœur et notre âme hors du terrain ainsi que sur le terrain. «

Kate (Sobrero) Markgraf

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Diffuseur olympique ESPN et NBC

«Ce groupe avait un esprit tellement authentique qu’il est difficile de le reproduire. Je me sens tellement chanceux que notre équipe était pleine d’individus et composée de gens qui l’ont fait par pur amour du sport. Nous ne l’avons pas fait pour l’argent. Nous ne l’avons pas fait pour la notoriété. Oh, remarquez, les téléphones portables venaient de sortir. Il n’y avait pas de médias sociaux. Personne n’aimait, ne voulait rien faire. La seule validation que nous obtenions était de nous-mêmes et les uns des autres.

« Nous étions un sous-produit visible de l’investissement. Si vous êtes en mesure de soutenir les femmes, non seulement avec des ressources mais aussi avec un soutien émotionnel, en leur donnant des félicitations pour ce qu’elles font, c’est incroyable jusqu’où elles peuvent aller. Imaginez maintenant si vous les soutenez au même niveau, dans chaque type de ressource, que vous faites les hommes – regardez ce qui peut arriver. «

Cindy Parlow Cone

Position Milieu de terrain

Ce qu’elle fait maintenant Vice-président, U.S. Soccer

« En tant qu’enfant, je n’étais pas assez conscient ou assez observateur pour vraiment pouvoir regarder en dehors de moi-même et je voulais que tout le monde se débrouille très bien jusqu’à ce que je rejoigne l’équipe nationale et que je côtoie ces joueurs, comme Julie Foudy et Kristine Lilly et Carla Overbeck, je pouvais simplement voir dans la façon dont elles dirigeaient et la façon dont elles parlaient à tout le monde qu’elles voulaient vraiment que tout le monde réussisse. Il n’y avait personne pour abattre quelqu’un afin qu’il puisse se relever. C’était tout, nous nous levons ensemble.

« Je me souviens être resté dans le tunnel alors que la formation de départ se déroulait avant le match final. Kristine Lilly était juste derrière moi, et elle m’a juste regardé et savait que j’étais nerveuse. Elle a mis sa main sur mon épaule et était comme, «Cindy, ça va être tellement amusant. C’est tout ce qu’elle m’a dit. Je me disais: « Tu as raison! C’est génial. » «

Kristine Lilly

Position Vers l’avant

Ce qu’elle fait maintenant Fondateur et entraîneur, TeamFirst Soccer Academy

« Quand je regarde mes enfants regarder cette équipe actuelle, je regarde en arrière et je me dis »Oh mon Dieu, j’espère que j’ai fait ça aux enfants de quelqu’un. Et je pense que nous l’avons fait. Parce que je vois mes filles, elles sont comme, ‘Ouais, maman, tu as joué. Génial.’ Et cela me rappelle un peu ce que nous avons fait, et j’espère que ces joueurs continueront de le faire. «

Julie Foudy

Position Milieu de terrain

Ce qu’elle fait maintenant Commentateur de football ESPN, écrivain et animateur espnW

« Quand les gens disent: » Qu’est-ce que c’était que ce groupe? » la chose que je dis toujours est, ‘Il y avait un rire constant. Nous ne nous sommes jamais pris trop au sérieux. Je veux dire le sport – et je comprends – c’est compétitif et c’est intense. Mais quand je vois des sports pour les jeunes aujourd’hui, il y a une intensité qui me rend fou. Parce que c’est comme – il suffit de regarder la vidéo de notre équipe. Il y avait une joie dans ce que nous faisions.

« Cette dernière nuit, nous étions tous ensemble. Nous avions toujours cette pièce supplémentaire, la suite, qui était remplie de nourriture et de bonbons, de jeux et de films et tout ce que vous vouliez faire, et c’était notre lieu de rassemblement commun. Nous étions tous assis là-dedans et riant si fort. Et nous nous sommes tournés l’un vers l’autre et avons eu ce moment étrange. Nous nous sommes arrêtés et sommes allés, « [Sigh] Qu’est-ce qu’on va faire quand ça sera fait? Je veux dire, nous étions payés pour faire ça pour gagner notre vie, passer du temps avec nos meilleurs amis et rire. «

Mia Hamm

Position Vers l’avant

Ce qu’elle fait maintenant Copropriétaire, LAFC; ambassadeur mondial, FC Barcelone; fondateur et entraîneur, TeamFirst Soccer Academy

« Ce que je pense a été vraiment merveilleux, et ce que je pense est unique – et l’une des impressions durables lorsque je partage notre histoire avec les gens – est que nous avions certaines normes qui étaient inébranlables. Comme, il fallait être dur. Vous deviez être en forme. Vous deviez vous engager à travailler dur. Mais nous avons célébré tout le monde étant ce qu’ils étaient. Et vous n’aviez pas à vous adapter à un certain moule en tant que joueur – que vous étiez suffisant tant que vous adhériez à nos principes fondamentaux en tant qu’équipe. «

Tiffany Roberts Sahaydak

Position Milieu de terrain

Ce qu’elle fait maintenant Entraîneur-chef, soccer féminin de l’Université de Floride centrale

« Même si je n’étais pas partant, je me sentais tout aussi valorisé que Mia Hamm, et je le ressentais à cause de mes entraîneurs et de mes coéquipiers. Vous avez trouvé votre petite niche, ce que vous avez apporté à l’équipe, et ils se sont assurés que vous le saviez, et cela vous a donné confiance chaque jour.

« Avant la finale, vous pensez que les joueurs seraient dans leur tête, peut-être seuls avec leurs écouteurs, et juste concentrés. Non, nous avions notre playlist. J’ai commencé la fête. J’ai commencé les mouvements et tout le monde a commencé. J’ai adoré ce rôle . Je me souviens que « Livin ‘la Vida Loca » de Ricky Martin était sur cette playlist. C’est celle qui se démarque le plus. «

Christie Pearce Rampone

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Diffuseur de Fox Sports pour la Coupe du monde féminine 2019

« Je pense que le souvenir le plus remarquable était juste de voir et de sentir la base de fans croître tout au long du tournoi. Il est très difficile de mettre en mots l’émotion que nous avons pu ressentir autour de nous sur le chemin des matchs – c’était tellement incroyable d’avoir le soutien de la nation nous fait avancer. Voir le visage des enfants qui sont venus nous encourager est quelque chose que je n’oublierai jamais. Cela m’a fait réaliser que c’était quelque chose pour lequel nous avons travaillé si dur individuellement et collectivement, et que c’était une position tellement privilégiée. «

Briana Scurry

Position Gardien de but

Ce qu’elle fait maintenant Orateur

« La plupart du temps, quand les gens vous disent où ils se trouvaient quand quelque chose de monumental se produit, c’est généralement quelque chose de mauvais. Et donc pour pouvoir faire partie de la bonne chose de quelqu’un … Je n’ai jamais pensé à faire partie de quelque chose qui affecterait quelqu’un de cette façon. Et pour moi, c’est ce cadeau incroyable que les gens me racontent leurs histoires. Cela les remet là-bas. Et je suis tellement reconnaissant d’avoir vécu cela avec eux. … Quand j’aurai 80 ans, les gens diront probablement: «Hé, étiez-vous dans cette équipe? C’était tellement incroyable en ’99. « »

Tisha Venturini Hoch

Position Milieu de terrain

Ce qu’elle fait maintenant Fondateur et entraîneur, TeamFirst Soccer Academy

« Nous avions l’habitude de jouer au golf. Ce serait Mia et moi-même et Brandi et Foudy, Lil et Carla [Overbeck], et nous aurions une boule rose. Donc, celui qui a eu le pire trou, si vous avez eu un tir grossier ou que vous avez obtenu le pire score, vous avez dû jouer avec la «dame rose» – nous l’appelions la dame rose. Et donc nous sortions et jouions, et nous étions néanmoins compétitifs, mais nous avons passé un bon moment.«

Saskia Webber

Position Gardien de but

Ce qu’elle fait maintenant Entraîneur des gardiens, LA Bulls

« Alors j’ai teint mes cheveux en rouge, blanc et bleu [for the World Cup]. Nous sommes allés à l’hôtel à Washington pour me coiffer avant le match en Allemagne, et les fenêtres ne se sont pas ouvertes. À un moment donné, Christie Pearce Rampone me vaporise les cheveux et Je m’évanouis presque, et je lève les yeux et elle est bleue, et elle s’évanouit presque. Et nous avons un jeu ce jour-là, et nous courons vers la fenêtre et déverrouillons la fenêtre parce que nous nous sommes asphyxiés. Il a fallu cinq douches pour le retirer à chaque match. Je suis serieux. Cinq douches. Cinq shampooings. «

Sara Whalen Hess

Position Défenseur

Ce qu’elle fait maintenant Psychologue agréé et thérapeute cognitivo-comportemental

« Nous avons un morceau d’histoire qui ne changera jamais et que nous ressentons tous vraiment incroyable d’avoir dans notre poche arrière. Que nous jouions au football ou que nous entraînions ou que nous ne fassions rien de lié au football, cela fait toujours partie de notre identité, ce qui est vraiment, vraiment spécial.

« En raison du rôle que jouent les médias dans tout maintenant, il est en fait très difficile d’être très humble, car il faut en quelque sorte être une image, et il faut se vendre soi-même. Je pense que c’était un moment plus agréable à jouer alors, peut-être parce que nous n’avions pas cette préoccupation. Nous voulions juste gagner. Nous n’avions pas à regarder d’une certaine manière ou à être une certaine chose, ce qui était vraiment une bénédiction. «