Les 10 derniers clubs anglais à perdre leur premier match CL – et comment ils ont réagi

Lectures rapides

Liverpool et Chelsea ont tous deux connu des débuts décevants pour leur campagne en Ligue des champions 2019-2020, car ils ont été battus dans leurs matchs d’ouverture par Napoli et Valence, respectivement.

Mais aucune des deux équipes ne doit commencer à paniquer pour le moment, avec un exemple assez récent d’un club anglais perdant son premier match avant de rebondir pour bien faire.

Nous avons regardé les 10 dernières équipes de Premier League pour perdre leur premier match de phase de groupes et voir comment elles ont réagi dans la compétition.

Tottenham – 2018

Une première entrée prometteuse pour tous les fans de Liverpool ou de Chelsea lisant ceci pour plus de confort. Non seulement les Spurs ont subi une défaite déchirante à l’Inter, battant une avance de 1-0 avec cinq minutes à perdre 2-1, mais ils ont également été battus par Barcelone lors du match suivant et ont fait match nul 2-2 avec le PSV lors de leur troisième.

Bien qu’ils n’aient récolté qu’un seul point lors de leurs trois premiers matches, les Spurs ont répondu en battant le PSV et l’Inter avant qu’un match nul avec Barcelone ne garantisse leur progression. Tottenham a terminé le niveau avec huit points avec l’Inter mais s’est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir marqué plus de buts à l’extérieur contre la formation italienne.

Après une phase de groupes aussi chancelante, ils ont ensuite vu le Borussia Dortmund, Manchester City et l’Ajax atteindre la finale, où ils ont finalement été battus par Liverpool.

Manchester City – 2018

La ville figure quatre fois sur cette liste, plus que tout autre club anglais, ce qui est principalement dû aux premières années nerveuses de la compétition.

Cependant, ils ont subi une défaite surprise 2-1 à domicile contre Lyon lors de leur premier match de Ligue des Champions la saison dernière, pour rebondir dans un style typiquement dominant.

City a encore une fois perdu des points en phase de groupes, lors d’un match nul 2-2 contre les mêmes adversaires de retour en France, pour se qualifier avec aisance, et ils ont éliminé Schalke 10-2 sur deux jambes avant de se décrocher dans un quart de finale fou. contre les Spurs.

Tottenham – 2016

Alors que les Spurs se sont rétablis après un début difficile en 2018, ils ne l’ont pas fait deux ans plus tôt après avoir perdu 2-1 à domicile contre un Monaco inspiré de Bernardo Silva.

Ils ont récupéré pour battre le CSKA Moscou et faire match nul au Bayer Leverkusen, pour ensuite perdre le match retour face à l’équipe allemande et être battus à nouveau par Monaco.

Consignés à la troisième place et à la Ligue Europa, ils ont ensuite été éliminés de cette compétition par Gent en huitièmes de finale.

La

Manchester United – 2015

Une nuit qui a été éclipsée par l’horrible pause de Luke Shaw, United a perdu 2-1 au PSV malgré son avance sur Memphis Depay.

Ils sont entrés dans les deux derniers matchs du sommet du groupe après une victoire sur le CSKA, un match nul au PSV et une défaite à Wolfsburg lors de leurs deux derniers matches, United a chuté en Ligue Europa, où ils ont été battus par Liverpool en huitièmes de finale.

Manchester City – 2015

Une autre campagne dans laquelle City a répondu d’une défaite au premier match pour se qualifier au galop, ils ont réussi à terminer en tête de leur groupe malgré la perte des deux matches contre la Juventus, y compris une défaite 2-1 à l’Etihad lors de leur match d’ouverture.

Deux vainqueurs du dernier souffle pour assurer des victoires contre le Borussia Mönchengladbach et Séville les ont remis sur la bonne voie, et ils se sont qualifiés avec 12 points après avoir battu les deux côtés lors des matches retour. Ils sont allés jusqu’à la demi-finale, perdant 1-0 au total contre le Real Madrid.

Arsenal – 2015

Des défaites surprise contre le Dynamo Zagreb et les Olympiakos lors de leurs deux premiers matches ont semblé mettre fin aux espoirs d’Arsenal de se qualifier pour les huitièmes de finale en 2015-2016, et leur situation était encore pire après une défaite de 5-1 au Bayern Munich qui leur a laissé trois points sur quatre. allumettes.

Cependant, les Gunners se sont rassemblés pour enregistrer des victoires 3-0 contre Olympiakos et Zagreb pour assurer la qualification grâce à une différence de buts plus saine que la formation grecque, pour être tirés contre Barcelone lors des 16 derniers.

Arsenal – 2014

2015-16 était la deuxième saison consécutive, Arsenal a perdu son premier match, après avoir été humilié 2-0 au Borussia Dortmund en 2014-15.

Le héros actuel d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, était parmi les buteurs de Dortmund cette nuit-là, mais les Gunners ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, y compris une victoire 2-0 sur la formation allemande dans laquelle Yaya Sanogo a marqué, pour terminer deuxième uniquement sur la différence de buts. Un match nul invitant contre Monaco a suivi, seulement pour que les Gunners tombent à une défaite 3-1 à domicile.

Yaya Sanogo a marqué 1 but en 20 matchs de compétition pour Arsenal:

Date: 26/11/2014 📆

Compétition: Ligue des champions 👏

Opposition: Dortmund 🐝 https://t.co/ATNRW9lvJ2

– Squawka Football (@Squawka) 7 juillet 2017

Manchester City – 2014

Une autre campagne tremblante de la ville a commencé avec Jerome Boateng marquant un vainqueur à la 90e minute pour le Bayern Munich contre son ancien club, et l’équipe de Manuel Pellegrini était sans victoire après quatre matchs après une défaite surprise contre le CSKA Moscou à l’Etihad.

Mais certains héroïques tardifs de Sergio Aguero, qui ont réussi un triplé, ont remporté une victoire 3-2 sur le Bayern Munich et une victoire courageuse 2-0 à Roma dans laquelle City était sans nombre d’hommes clés a vu les champions de Premier League se faufiler dans les phases à élimination directe.

Ils ont finalement été laissés à leur deuxième place alors qu’ils étaient tirés contre Barcelone, qui a triomphé 3-1 au total.

Chelsea – 2013

Bâle a bouleversé les chances de Chelsea lors de son premier match de Ligue des Champions de la campagne 2013-14 en s’éloignant de Stamford Bridge avec une victoire 2-1, avec Mo Salah sur la feuille de match pour les visiteurs.

Salah a également marqué un vainqueur tardif lors du match retour, mais les Bleus ont tout de même terminé en tête grâce à quatre victoires contre le Steaua Bucarest et Schalke.

En janvier, Chelsea a signé Salah – que lui est-il arrivé? – et battre Galatasaray et le PSG en huitièmes de finale avant que les hommes de Mourinho ne soient dépassés * par l’Atletico Madrid de Diego Simeone en demi-finale.

Manchester City – 2012

Une campagne qui a commencé avec City prenant une avance de 2-1 au Real Madrid à la 85e minute pour perdre 3-2 s’est terminée avec le club n’ayant pas remporté un seul match de phase de groupes.

Ils ont fait match nul à domicile contre Madrid, le Borussia Dortmund et l’Ajax, seulement pour perdre les trois matchs à l’extérieur et terminer en bas du tableau.

Plus de Planet Football

Se souvenir du match de Ligue des Champions le plus batsh * t mental de tous les temps

Pourquoi la Ligue des Champions 1998-99 était le football européen à son meilleur

Six buteurs étranges en finale de la Ligue des Champions: Origi, Smicer, Belletti…

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur anglais de chaque campagne CL?