Les Champions peuvent mettre fin à une seule partie en raison du coronavirus: Mail

L’UEFA prévoit de terminer la Ligue des champions 2020/2021 avec des éliminations de parti unique si la crise sanitaire causée par le coronavirus se poursuit pendant une longue période. L’UEFA étudiera cette option lors de sa réunion prévue pour mardi prochain, qui traitera non seulement de la continuité de la Ligue des champions, mais aussi des compétitions nationales et de l’Euro 2020.

Comme annoncé samedi, le journal britannique ‘Daily Mail’, l’UEFA, est que sa réunion du 17 mars veut que les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, à Istanbul et à Gdansk, respectivement, se déroulent Oui ou oui. L’enjeu est de taille. Pour cela, si la crise des coronavirus reste, des mesures doivent être prises. L’un d’eux consiste à disputer les tours de qualification restants de la compétition, c’est-à-dire les quarts de finale et les demi-finales en un seul match. Certains qualificatifs qui pourraient être joués sur un terrain neutre ou par tirage au sort, selon les équipes impliquées. Tout dépend de la façon dont la crise sanitaire sera affrontée, mais aussi de la solution qui sera donnée ou non à la célébration de l’Euro 2020. Les huitièmes de finale doivent d’abord être bouclés, car on se souvient que l’UEFA les a reportés, notamment le retour de l’égalité entre Barcelone et Naples, prévu ce mercredi au Camp Nou.

Cependant, la solution pour jouer un seul match pourrait être négligée si l’UEFA, lors de cette même réunion de mardi, il décide de suspendre l’Euro 2020 et de le programmer pour 2021. Ensuite, il y aurait une marge de manœuvre pour que la Ligue des champions et la Ligue Europa puissent se dérouler comme d’habitude, dans un double match, bien que cela signifie retarder la célébration de les finales en Istanbul et Gdansk.