Les cinq dernières fois, le Real Madrid a perdu un match aller CL – et leur réponse

La réaction des médias espagnols a été généralement calme et mesurée après la défaite 2-1 du Real Madrid à domicile contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le spécialiste local Tomas Roncero pleurait littéralement «la fin d’une époque» après le résultat, et les chances sont certainement contre eux pour leur voyage à Manchester pour le match retour, avec Sergio Ramos suspendu et Cristiano Ronaldo plus là pour les libérer. en dehors.

Il sera beaucoup question d’invoquer «l’esprit de Juanito» (le héros culte qui incarne l’attitude de ne jamais dire du club), mais ont-ils ce qu’il faut pour changer les choses? Voici comment ils se sont comportés les cinq dernières fois où ils ont perdu le match aller par élimination directe de la Ligue des champions

Wolfsburg – 2016

Zinedine Zidane n’aurait peut-être jamais construit une dynastie européenne si son équipe n’avait pas réussi à se remettre d’une défaite 2-0 face à la Bundesliga en 2016, remportant le trophée – le premier de trois triomphes consécutifs.

Ils ont remporté le match retour 3-0 au Bernabeu grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, un tour qu’il répéterait trois ans plus tard pour la Juventus, marquant tous les trois en annulant le déficit de deux buts au match aller en un affrontement dernier-16 contre ses anciens ennemis Atletico Madrid.

Zidane recherchera une magie similaire cette fois-ci, mais le faire contre les champions de Pep Guardiola en Premier League, et loin de chez eux, est une question beaucoup plus difficile que contre le côté banal de Dieter Hecking à Wolfsburg.

Juventus – 2015

Carlo Ancelotti cherchait à devenir le premier entraîneur à remporter la compétition deux années consécutives à l’ère de la Ligue des champions. Mais il serait refusé par son ancien club, champion de Serie A Juventus, en demi-finale 2015.

L’ancien produit de l’académie de Madrid Alvaro Morata a marqué le premier match aller à Turin, qui a été annulé par Ronaldo à la demi-heure, mais un penalty de Carlos Tevez dans la seconde donnerait à la Vieille Dame une victoire 2-1 avant le match retour au Bernabeu.

Ronaldo a marqué à nouveau, cette fois avec une pénalité précoce, pour ouvrir le score dès le début du match retour, ce qui leur a valu des buts à l’extérieur en l’état. Mais encore une fois, Morata serait l’épine de leur côté alors qu’il marquait le but décisif de faire passer les visiteurs aux dépens de Madrid.

Les hommes de Max Allegri seraient refusés en finale par le Barcelone de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, qui ont gagné 3-1 en finale pour assurer un deuxième triplé historique en six ans.

Borussia Dortmund – 2013

Jurgen Klopp avait réalisé des choses remarquables en Allemagne pour mener le Borussia Dortmund à deux titres devant le Bayern, mais c’est en Ligue des champions où il s’est annoncé au monde plus large comme l’un des meilleurs managers du monde.

Robert Lewandowski, lui aussi, a souligné son statut de l’un des meilleurs attaquants de l’ère moderne avec un but inoubliable de quatre buts alors que Klopp, qui a impressionné Dortmund, a battu Madrid avec une victoire 4-1.

Le Madrid de Jose Mourinho est venu près d’un retour pour les âges quand Karim Benzema et Sergio Ramos ont marqué deux buts dans les 10 dernières minutes pour les amener dans une dernière de la finale, grâce au but de Ronaldo à l’extérieur au match aller. Mais ils ne pouvaient pas tout à fait le gérer.

Bayern Munich – 2012

Mario Gomez, vainqueur du temps additionnel, a donné au Bayern Munich une avance de 2-1 en direction de la capitale espagnole pour le deuxième tour, mais ils ont pris un départ désastreux lorsque Ronaldo a marqué deux buts dans les 15 premières minutes.

Arjen Robben a nivelé les choses sur le total, marquant un penalty juste avant la demi-heure du match retour, et une demi-finale tendue et bien équilibrée resterait de niveau pendant 90 minutes de plus, les deux équipes finissant par se contenter de pénalités.

Lors de la fusillade, Ronaldo et Kaka ont vu leurs pénalités sauvées par Manuel Neuer et leur sort a finalement été scellé lorsque Ramos a envoyé son effort bien au-dessus de la barre et en orbite.

Cette saison-là, l’équipe de Mourinho a renversé le Barcelone de Guardiola de son perchoir et établi un nouveau record de 100 points en Liga, mais ils n’ont pas pu ajouter le trophée le plus convoité de tous.

Barcelone – 2011

Barcelone et Madrid, Guardiola et Mourinho, Messi et Ronaldo, une rupture totale des relations au sein de l’équipe nationale espagnole vainqueur de la Coupe du monde.

Ce fut un moment où la tension entre les deux rivaux historiques a atteint son point d’ébullition, et la liste des rencontres a conspiré pour les voir jouer quatre Clasicos quatre fois en l’espace de 18 jours.

Lors du premier match, un match de la Liga au Bernabeu, Messi et Ronaldo ont tous deux marqué lors d’un match nul 1-1 qui a permis à Barcelone de conserver huit points d’avance et d’être en bonne voie pour un troisième titre de champion de suite. La seconde, la finale de la Copa del Rey, a été remportée par Madrid et décidée par une brillante tête de Ronaldo en prolongation. Mais le plat principal était encore à venir.

“Dans cette chambre [Real Madrid’s press room], Mourinho est le chef, le putain d’homme », a déclaré Guardiola avant le match aller de la Ligue des champions, après que son homologue l’ait critiqué pour avoir parlé de décisions d’arbitrage.

“Ici, c’est le putain d’homme et je ne peux pas rivaliser avec lui. Si Barcelone veut quelqu’un qui rivalise avec ça, alors ils devraient chercher un autre manager. »

Une masterclass Messi au Bernabeu a finalement décidé des choses au match aller. L’Argentin a fait irruption dans la surface de réparation de six mètres pour saisir le premier but à la 76e minute, après que Pepe avait été expulsé pour un plaquage irréfléchi sur Dani Alves. Il a doublé l’avance à trois minutes de son temps plein avec l’un des grands buts en solo, dribblant du cercle central et dépassant trois maillots blancs avant de battre Iker Casillas.

Mourinho a été expulsé et a reçu une interdiction de ligne de touche pour le match retour, mais il s’est permis une diatribe au sujet d’un complot impliquant Barcelone, leur parrainage Unicef, les décisions d’arbitrage et l’UEFA, avant d’ajouter leur tâche de renverser la vapeur au Camp Nou était «impossible “.

Et cela s’est avéré être le cas, mais Madrid a mené une lutte décente, faisant match nul 1-1 au Camp Nou.

