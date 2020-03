Les cinq meilleurs joueurs de l’UCL 19-20 pour les occasions créées, les dribbles, les plaqués, etc.

Lectures rapides

Les représentants de la Premier League sont fournis par Tottenham, Manchester City et Chelsea en ce qui concerne les meilleurs joueurs de la Ligue des champions 2019-2020 dans un certain nombre de catégories statistiques.

Nous avons compilé les cinq meilleurs joueurs en termes de buts, d’aides, de chances créées, de dribbles, de tacles et plus encore.

Remarque: seuls les joueurs ayant joué au moins 200 minutes dans la compétition cette saison ont été inclus.

Buts

3. Serge Gnabry (Bayern Munich), Harry Kane (Tottenham), Dries Mertens (Napoli) – 6

2. Erling Braut Haaland (RB Salzburg, Borussia Dortmund) – 10

1. Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 11

Assiste

2. 13 joueurs – 3

1. Angel Di Maria (PSG), Hakim Ziyech (Ajax), Kylian Mbappe (PSG), Riyad Mahrez (Manchester City) – 4

Chances créées par 90

5. Jonathan Ikone (Lille), Christian Eriksen (Tottenham) – 3,4

4. Kevin de Bruyne (Manchester City) – 3,7

3. Thomas Muller (Bayern Munich) – 4,1

2. Ivan Perisic (Bayern Munich) – 4,3

1. Toni Kroos (Real Madrid) – 4,4

Dribbles par 90

5. Willian (Chelsea), Alphonso Davies (Bayern Munich) – 4,8

4. Mateo Kovacic (Chelsea), Lorenzo Insigne (Napoli) – 5

3. Neymar (PSG) – 5,7

2. Jeff Reine-Adelaide (Lyon) – 5,9

1. Lionel Messi (Barcelone) – 8,8

Tacles par 90

5. Jose Luis Palomino (Atalanta), Geoffrey Kondogbia (Valence), Benjamin Andre (Lille) – 4

4. Rodrigo Bentancur (Juventus) – 4,1

3. Nicolas Tagliafico (Ajax), Enock Mwepu (RB Salzburg) – 4,5

2. Allan (Napoli) – 4,7

1. Konrad Laimer (RB Leipzig) – 5,1

Interceptions pour 90

5. Thiago Alcantara (Bayern Munich) – 3,1

4. Sven Bender (Bayer Leverkusen) – 3,2

3. Gabriel Pires (Benfica), Andrea Masiello (Atalanta) – 3,3

2. Murilo Cerquiera (Lokomotiv Moscou) – 3,7

1. Mats Hummels (Borussia Dortmund), Wilmar Barrios (Zenit) – 3,8

Coups bloqués par 90

5. Jan Vertonghen (Tottenham), Steven Nzonzi (Galatasaray), Felipe (Atletico Madrid), Bryan Heynen (Genk) – 1,4

4. Kalidou Koulibaly (Napoli), Maximilian Wober (RB Salzburg) – 1,5

3. Mouctar Diakhaby (Valence), Nemanja Milunovic (Crvena Zvezda), Sergey Krivstov (Shakhtar Donetsk) – 1,7

2. Yordan Osario (Zenit) – 2,2

1. Carlos Cuesta (Genk) – 2,3

