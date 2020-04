Les supporters de l’Atletico à Anfield pour Liverpool UCL affrontent une “ erreur ” – Maire de Madrid

Julien Laurens affirme que les équipes sont folles de jouer dans l’UCL et l’UEL après l’expiration des contrats le 30 juin.



Le maire de Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, a déclaré que c’était une “erreur” pour les supporters de l’Atletico Madrid de se rendre à Anfield pour leur affrontement en Ligue des champions avec Liverpool malgré la pandémie croissante du pays le mois dernier.

L’Atletico a battu l’équipe de Jurgen Klopp 3-2 lors d’un match disputé à Anfield lors de leur match retour des huitièmes de finale le 11 mars, le dernier match de la Ligue des champions à être joué avec des supporters présents avant la suspension de la compétition.

“Cela n’avait aucun sens que 3 000 fans de l’Atletico puissent se rendre à Anfield à ce moment-là”, a déclaré Martinez-Almeida à la radio Onda Cero. “C’était une erreur.

“Rétrospectivement, bien sûr, mais je pense que même à cette époque, il aurait dû y avoir plus de prudence. Dès la veille du match, le gouvernement régional et le conseil de Madrid avaient déjà adopté des mesures importantes pour réduire les grands rassemblements de personnes.”

Le jour où le jeu a été joué, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie. Pendant ce temps, les écoles de Madrid ont été fermées et les rassemblements de plus de 1 000 personnes ont été interdits.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur de la santé publique du conseil de Liverpool, Matthew Ashton, a déclaré que le match n’aurait pas dû avoir lieu et qu’il aurait pu expliquer l’augmentation du nombre de cas dans la ville.

Le match de l’Atalanta en Ligue des champions avec Valence en février a également été critiqué pour avoir été joué malgré l’épidémie croissante en Italie. Le directeur des soins intensifs basé à Milan, Luca Lorini, a déclaré que le match agissait comme un accélérateur de coronavirus dans la région de Lombardie.

En Espagne, la Liga est suspendue indéfiniment et les terrains d’entraînement des clubs sont fermés sous l’état d’urgence du pays, les joueurs s’entraînant individuellement à domicile.

Interrogé sur un retour aux matchs de football avec les supporters, Martinez-Almeida a déclaré: “Au cours du printemps et de l’été, il n’y aura pas de grands rassemblements de personnes en Espagne et peut-être pas à l’automne non plus. De toute évidence, la situation ne sera pas totalement sous contrôle et il y aura le risque d’une autre épidémie.

“Nous devrons changer nos habitudes, notre comportement et notre comportement même si nous pouvons à nouveau sortir dans la rue. Je pense qu’il sera vraiment difficile d’avoir des événements à grande échelle, que ce soit des matchs de football ou d’autres sports ou concerts, avec presque une certitude totale avant l’été. Dès l’automne, nous devrons l’étudier attentivement. “