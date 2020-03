Les syndicats de joueurs italiens et espagnols demandent le report des matches européens

Shaka Hislop dit que l’approche pour limiter la propagation du coronavirus des ligues à travers l’Europe est louable.

Les syndicats de joueurs en Italie et en Espagne souhaitent que les prochains matchs des Champions et de la Ligue Europa programmés dans leurs pays respectifs soient reportés au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le match de Ligue des Champions entre l’Atalanta et Valence a été disputé mardi en Espagne, l’équipe de Serie A remportant 4-3 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Cependant, si les syndicats de joueurs ont leur mot à dire, le prochain match de Ligue des champions entre Barcelone et Naples le 18 mars, et les matchs de Ligue Europa mettant en vedette l’Inter Milan contre Getafe et la Roma contre Séville jeudi seraient reportés.

Une déclaration conjointe des syndicats de joueurs d’Italie (AIC) et d’Espagne (AFE) à l’UEFA se lit comme suit: “La situation en Italie, en Espagne et dans toute l’Europe concernant la grave crise sanitaire due à la propagation du virus COVID-19 nous oblige prendre des décisions difficiles et, malheureusement, inévitables.

“Cette semaine, trois rencontres sont prévues entre les clubs italien et espagnol.

“Valence-Atalanta s’est joué à huis clos mais aujourd’hui [Tuesday] le gouvernement espagnol a augmenté les mesures d’urgence interdisant tous les vols à destination et en provenance de l’Italie.

“Jouer un match à Milan dans les prochains jours mettra en danger la santé de nombreuses personnes.

“Les voyages entre l’Italie et l’Espagne au cours des prochaines semaines ne seront que plus compliqués et difficiles.

“Il y a un risque élevé que même les matchs de retour de la semaine prochaine devront être joués dans des conditions d’urgence dans les deux pays.

“L’AIC et l’AFE appellent conjointement l’UEFA à suspendre les matches entre les clubs italien et espagnol jusqu’à ce qu’ils puissent être joués dans des conditions plus sûres et une fois que le niveau d’urgence aura diminué dans les deux pays.

“Le coronavirus est en train de devenir un problème à l’échelle européenne et non plus seulement italienne. Nous espérons qu’une réflexion approfondie sur le calendrier complet des matches des compétitions européennes se fera à la lumière des nouvelles qui s’aggravent d’heure en heure.”

Mardi également, le président de Getafe, Angel Torres, a déclaré à la station de radio espagnole Onda Cero que son équipe refuserait de se rendre à Milan pour le match de jeudi contre l’Inter et a déclaré qu’ils avaient demandé que le match soit joué dans un endroit différent.

Il a déclaré: “Nous ne voulons pas aller au point focal, être infecté, puis devoir suspendre la Liga. Nous avons demandé l’aide de la RFEF pour intervenir. Demain, nous nous entraînerons dans l’après-midi pour donner plus temps et nous déciderons, mais pour l’instant Getafe ne se rendra pas à Milan.

“Si nous devons perdre l’égalité, eh bien, c’est une chose excitante mais la santé passe en premier. Je ne vais pas prendre de risques. Si nous devons perdre l’égalité, nous le ferons la tête haute.”

Mardi avait déjà vu de nombreuses annulations et des récits émerger autour de la propagation du coronavirus en Europe, à commencer par la Liga annonçant que le football de haut niveau en Espagne se jouerait à huis clos pendant au moins les deux prochaines semaines.

L’interdiction aux supporters de participer aux matches s’est également étendue à la deuxième division du pays.

L’Association des joueurs espagnols (AFE) a envoyé une lettre à la Liga, à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et au Conseil supérieur des sports demandant que tous les matchs de tous les niveaux soient suspendus dans le pays.

Les loups avaient également demandé à l’UEFA de reporter leur match de Ligue Europa à Olympiakos en déclarant: “Le voyage présente des risques inutiles pour nos joueurs, notre personnel, nos supporters et les familles de tous ceux qui voyagent, à des moments aussi critiques et incertains.”

La pétition est intervenue après que la forêt de Nottingham et le propriétaire d’Olympiakos, Evangelos Marinakis, ont déclaré qu’il avait été testé positif au virus. Cependant, cette pétition des Loups a été refusée et le match aura lieu jeudi.

Lundi, il a été annoncé que le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund mercredi se jouerait dans un stade vide.

L’attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappe, avait été exclu de l’entraînement cette semaine avec une maladie et avait été testé pour le coronavirus mardi, mais les résultats sont revenus négatifs.

Le match de la Juventus contre Lyon la semaine prochaine se jouera également à huis clos. Le voyage de Chelsea au Bayern Munich devrait également se jouer sans supporters, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle.

En France, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré que jusqu’au 15 avril, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 (les deux ligues de football professionnelles françaises) se joueront à huis clos ou avec 1000 spectateurs selon les souhaits de l’organisateur.

La Bundesliga allemande étudie également la possibilité de jouer tous les matches à huis clos, le Borussia Mönchengladbach contre Cologne étant le premier match à être officiellement annoncé avec des mesures préventives en place.

Et le football néerlandais a été annulé ce week-end dans la province méridionale de Noord-Brabant, ce qui signifie que le PSV Eindhoven contre le FC Emmen, Willem II contre le sc Heerenveen et le RKC contre le FC Groningen sont reportés.

Des discussions ont également eu lieu en Angleterre au sujet d’un plan d’urgence si le coronavirus continue de se propager, mais il n’est pas prévu de restreindre les supporters ou d’annuler des matchs à court terme.

Mardi, il a également été annoncé que les éliminatoires de la République d’Irlande contre la Slovaquie iraient de l’avant, mais à huis clos et plus tard dans la journée, le match amical France-Ukraine le 27 mars et l’Allemagne contre l’Italie et la France contre la Finlande les matchs amicaux du 31 mars se sont déroulés de la même façon.

L’écrivain ESPN FC Gabriele Marcotti a contribué à ce rapport.