L’Europe attend toujours les huit premiers

La musique de la Ligue des champions n’a pas fait exception et maintenant tout est en attente. Personne ne sait quand ni quand il retentira à nouveau cette saison. La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que Liverpool, RB Leipzig, le PSG et Atalanta ont gagné le droit sur le vert pour croire qu’ils étaient les équipes de quart de finale de l’un des champions les plus étranges de ces dernières années. Certains des duels de retour ont déjà été tachés par la pandémie de coronavirus (voir la visite d’Atalanta à Valence avec un Mestalla sans public).

31/03/2020 à 08:44

CEST

Albert Gracia

Ainsi, à ce stade de la saison, nous serions déjà aux portes des quarts de finale, mais la vérité est que nous ne savons toujours pas qui ferait partie de ce groupe. Naples et Barcelone devraient encore jouer le match retour après le match aller (1-1). Le Bayern aurait déjà le laissez-passer entre les mains après l’exposition à Bridge (0-3) mais le match resterait dans l’Allianz. Même situation pour Manchester City à Etihad après 1-2 au Bernabéu. Lyon, qui a donné la surprise à domicile et a commencé avec un avantage face à la Juventus de Cristiano (1-0) doit également attendre.

Nous devons tous attendre au moins quelques semaines de plus avant de décider quoi faire du football, qui est le plus important du moins important pour certains. Donc, ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que nous ne savons rien.

La semaine prochaine, les matches aller des quarts de finale seraient déjà joués et maintenant nous commencerions à parler de rotations en pensant au duel de Ligue des champions, d’équipes qui se sont laissées aller pour arriver à ce match clé, de conférences de presse là où ça compte. plus le duel mardi ou mercredi que le week-end … Et bien non. Nous attendons toujours le foutu coronavirus pour nous faire revivre la Ligue des champions. Si tout va bien bientôt. Très vite. Ce serait un bon signe.

Situation similaire en Ligue Europa

Il se passe quelque chose de plus que similaire dans la deuxième compétition continentale de clubs. Mais dans ce cas, certaines des phases à élimination directe ne se sont même pas terminées. En fait, certains comme ceux de Getafe-Inter ou Rome-Séville n’ont même pas joué le match aller en raison du déclenchement de la crise en Espagne et en Italie.

Ainsi, cette semaine, ils joueraient déjà les quarts, un billet que Manchester United aurait pratiquement certain après 0-5 au match aller contre LASK Linz, Bâle après 0-3 contre Eintracht et Leverkusen après avoir remporté lors du premier match contre les Rangers à domicile (1-3). Comme en Ligue des champions, la Ligue Europa attend également les huit premiers pour les quarts de finale.