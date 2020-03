Ligue des champions de Valence accueille l’Atalanta en quête de retour | Ligue des champions

Ce mardi, Valence marchera seule, dans une Mestalla fermée pour les fans et les médias, avant Atalanta (15h00) à la poursuite d’un retour épique, pour tenter de vaincre au moins 3-0 en faveur de la défaite 1-4 a souffert à Bergame lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le club, qui maintient son propre protocole qui l’a conduit à suspendre les conférences de presse et à ouvrir la formation en tant que mesure contre le coronavirus, est resté silencieux concernant la mesure décrétée par le ministère de la Santé publique, mais les fans et leur capitaine Dani Parejo la Ils ont critiqué.

Après le résultat du match aller, ne pas marquer de but sera le premier objectif de ceux d’Albert Celades, même si ce ne sera pas facile à réaliser compte tenu d’une part du potentiel offensif de l’équipe italienne, qui au match aller a complètement submergé la défense valencienne.

Pour le choc, comme cela s’est produit au match aller, l’entraîneur ne pourra pas compter sur son partenaire de départ, car Ezequiel Garay est blessé et Gabriel Paulista est sanctionné. Cette situation laisse Mouctar Diakhaby comme la seule centrale disponible, ce qui conduira les Celades à reconvertir un joueur, avec Francis Coquelin comme celui qui a plus de chances, à moins qu’il ne décide de changer le système en défense, étant donné qu’Eliaquim Mangala n’est pas encore récupéré.

L’autre objectif, celui de marquer trois buts, sera conditionné par l’absence de Maxi Gómez, son habituel “ neuf ”, blessé, bien qu’il récupère Coquelin lui-même et Rodrigo Moreno, qui s’était déjà arrangé vendredi à Mendizorroza pour quelques minutes.

La responsabilité offensive tombera en toute sécurité sur Kevin Gameiro et il reste à savoir si l’évolution de l’hispanique brésilien est assez bonne pour être partant ou s’il doit se reconvertir à l’extrême en deuxième attaquant.

L’Atalanta arrive après une semaine marquée par l’incertitude, dans laquelle il n’avait que ce dimanche la sécurité de pouvoir se rendre à Valence après que le gouvernement italien a approuvé un nouveau décret qui limite au maximum les entrées et sorties du nord de la Lombardie après la urgence coronavirus.

La Lombardie, la région dans laquelle Atalanta est basée, est la plus touchée par le virus en Italie, où 366 décès ont déjà été enregistrés et plus de 6 000 infectés et seuls des engagements professionnels importants, des raisons de santé et des athlètes professionnels ont L’option de voyager. Dans ce contexte, le maintien de la concentration est l’obligation fondamentale pour Atalanta, qui cherche à faire l’histoire dans sa première participation à la Ligue des champions.

L’équipe fait face à la nomination de Mestalla après dix jours de repos forcé. Son dernier match remonte au dimanche 1er mars et était un récital de football et de buts, avec un 2-7 dans le peloton de Lecce poussé par un triplé du Colombien Duván Zapata.

Les hommes de Gian Piero Gasperini n’ont pas joué ce week-end car la Ligue de Serie A a décidé de récupérer les six matchs reportés début mars en raison de l’urgence pour le coronavirus.

Dans le onze, Gasperini doit gérer la perte de son défenseur brésilien Rafael Toloi, avec une gêne musculaire, alors qu’il dispose de nombreuses cartes disponibles dans les autres domaines du terrain.

Compositions probables

Valence: Cillessen, Wass, Diakhaby, Coquelin, Gayà, Ferran, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler ou Cheryshev, Guedes et Gameiro.

DT: Albert Celades

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gómez, Ilicic et Duván.

DT: Gian Piero Gasperini.

Arbitre: Ovidiu Hategan (ROU).

Stade: Mestalla

.Heure: 15 h 00

Chaîne: Fox Sports