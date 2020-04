Ligue des champions: Sky Sports assure le retour de la compétition en août | Ligue des champions

Le média européen Sky Sports d’Italie, a assuré que les derniers matchs de la Ligue des champions de l’UEFA se tiendront en août. Le calendrier qui arrive en Europe pour terminer les saisons sera assez serré, c’est pourquoi le mois d’août aurait été choisi pour clore les compétitions internationales.

Les 7 et 8 août, ils devraient être les jours des matches du deuxième tour, Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea et Juventus-Olympique de Lyon. Les matches aller des quarts de finale se joueront le 11 ou 12 août et le retour le 14 ou 15, tandis que le match aller des demi-finales aura lieu les 18 et 19 août et le retour les 21 et 22. La grande finale , serait joué le 29 août, comme l’a déclaré Sky Sports.

De plus, l’Europa Legaue reviendrait le 2 ou 3 août pour disputer les matchs restants du match aller des huitièmes de finale, le retour se jouerait le 6 août, les quarts de finale le 10 août et le retour le 13, tandis que les demi-finales se joueraient les 17 et 20, pour disputer la finale le 27 août.

L’UEFA se réunira dans les prochains jours avec les représentants des fédérations pour discuter de la question des nouvelles dates qu’elles prévoient de fixer. Avec ce nouveau calendrier possible, il est prévu de mettre fin aux compétitions des clubs de l’UEFA, puisque le planning a été fait afin de ne pas intervenir dans les futurs calendriers des ligues locales en Europe.