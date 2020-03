Ligue espagnole suspendue, Champions et Ligue Europa: coronavirus | Ligue des champions

La peur de l’expansion rapide du coronavirus Covid-19 a forcé la suspension de plusieurs ligues à travers le monde et a eu un impact frontal sur l’Europe.

Ce jeudi, la première chose a été décidé de suspendre la Ligue de football professionnel en Espagne pendant au moins deux semaines. Cela a été rapporté par LaLiga aux équipes

Toutes les divisions du football en plus du futsal, du beach soccer, du futsal et de toutes les disciplines sont incluses dans la décision, qui a fait l’objet d’un consensus entre les dirigeants de la Fédération, de la Liga et de l’Union des footballeurs (AFE).

La Ligue a expliqué que jusqu’à ce que des cas positifs soient détectés, elle peut continuer à s’entraîner dans les clubs respectifs.

Mais aussi, comme l’a confirmé le journal espagnol Marca de España, la décision sera étendue aux principaux tournois organisés par l’UEFA.

“En l’absence d’officialisation, la Ligue des champions et la Ligue Europa sont également suspendues. Aujourd’hui, ils devraient jouer le match aller du deuxième tour de la deuxième compétition européenne, mais le coronavirus entraînera la suspension”, a indiqué le média.

Dans le même sens, le journal ABC a expliqué: “La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été suspendues en raison du coronavirus en l’absence de confirmation officielle de l’UEFA, avec laquelle, maintenant, le sport mondial est embourbé dans un vide permanent pour celui sans date de retour prévue. ” C’est la même décision que la Gazzetta dello Sport a également avancée, en provenance d’Italie.

De cette façon, les matches du deuxième tour sont suspendus, qui comprenaient le Real Madrid et Barcelone, avec des duels prévus respectivement contre Manchester City et Napoli.

De la même manière, la possibilité d’annuler le match amical contre l’Allemagne est envisagée dans la Fédération espagnole, un fait que l’entraîneur Luis Enrique lui-même a soutenu.

Cette décision s’ajoute à celle précédemment prise par la Fédération espagnole elle-même pour reporter la Coupe du Roi, tandis qu’en Italie, il était inévitable d’arrêter Calcio et toutes les catégories de football et en Suisse, il a également été décidé d’arrêter, entre autres compétitions européennes .