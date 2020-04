Lionel Messi répond qu’il affirme avoir renfloué Ronaldinho de prison pour 1,3 million de livres sterling

Selon certaines informations, Lionel Messi a aidé Ronaldinho à sortir de prison au Paraguay (.)

Lionel Messi a riposté à des informations affirmant qu’il avait renfloué Ronaldinho de prison au Paraguay.

La légende de Barcelone et du Brésil a été arrêtée le 6 mars et emprisonnée après avoir été accusée de possession de faux passeports et cartes d’identité paraguayens.

Mardi, Ronaldinho a été libéré de prison en résidence surveillée après que lui et son frère aient payé 1,6 million de dollars (1,3 million de livres sterling) en caution.

Selon certaines informations, Messi a avancé l’argent pour aider son ancien coéquipier de Barcelone.

Mais l’Argentin prétend maintenant qu’il s’agit de «fausses nouvelles».

Lionel Messi a nié avoir aidé Ronaldinho (Instagram)

«Ce qu’ils ont dit dans ce même journal à propos de Newell [Old Boys] il y a quelques semaines était également faux », a déclaré Messi sur les réseaux sociaux.

“Dieu merci, personne ne les croit plus.”

Messi a également fermement démenti les informations suggérant qu’il quitterait Barcelone à la fin de la saison et envisage de rejoindre l’Inter.

La semaine dernière, Messi a attaqué la hiérarchie de Barcelone pour avoir fait pression sur les joueurs après avoir accepté de réduire les salaires de 70% pendant la crise du coronavirus en Espagne.

Dans une déclaration sur Instagram, Messi a déclaré: «Cela ne cesse de nous surprendre que de l’intérieur du club, il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions.

“En fait, si l’accord a été retardé de quelques jours, c’est simplement parce que nous recherchions une formule pour aider le club et ses employés en ces temps difficiles.”

