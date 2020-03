Liverpool accuse la présence de supporters de l’Atlético

A Liverpool, la présence des supporters de l’Atlético de Madrid se frotte encore aux huitièmes de finale disputée à Anfield. Dans la ville anglaise, ils estiment que l’augmentation du nombre actuel de cas de coronavirus est due à l’arrivée de 3000 Espagnols le 11 mars, alors que des cas avaient déjà été signalés à Madrid.

26/03/2020 à 13:10

CET

SPORT.es

Le maire de Liverpool lui-même, Joe Anderson, Il a parlé dans les médias «Liverpool Echo» et inculpé contre les fans de l’Atlético: «L’Atlético s’est rendu à Anfield et des milliers de ses supporters se sont joints à eux. À cette époque, Madrid connaissait déjà une épidémie aiguë de coronavirus et l’Atlético avait reçu l’ordre de jouer les matchs sur son propre terrain à huis clos. Il a ajouté: “Beaucoup ont remis en question la décision à l’époque, mais l’UEFA et le gouvernement britannique n’ont imposé aucune restriction au déroulement normal du match”, a-t-il déclaré.

A cette époque, Liverpool n’avait encore diagnostiqué aucun cas et pour le moment le coronavirus est déjà présent dans la ville anglaise.