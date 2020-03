Liverpool craint les contagions massives des fans de l’Atlético

La psychose à coronavirus s’est propagée dans la ville anglaise de Liverpool. Selon la presse locale, en particulier les médias «Liverpool Echo», au cours des dernières heures, il y a eu dix cas positifs dans la région et ils sont attribués à la présence «incontrôlée» de supporters de l’Atlético de Madrid qui se sont rendus au match de la Ligue des champions à Anfield. Ils se demandent pourquoi ils les ont laissés voyager.

12/03/2020 à 14:29

CET

sport.es

La vérité est qu’en dépit d’être la ville de Madrid, l’une des plus touchées par le coronavirus et que d’autres matchs du même match se disputaient à huis clos, il n’y avait aucune restriction à la confrontation entre l’actuel champion d’Europe et les rojiblancos, ce qui aboutit à la victoire et au classement de ceux du ‘Cholo’ Simeone.

Ainsi, environ 3 000 adeptes du matelas, qui ont fait vivre la ville, se sont installés dans la ville des «Beatles», ce qui a dérangé et inquiété les Anglais. “Nous avons trois mille adeptes dans la ville, qui sont restés et boivent dans les bars”John Ashton, ancien directeur de la santé publique de la ville de Merseyside, s’est plaint, s’adressant à «Liverpool Echo».

Un fait qui a été scandalisé et plus encore lorsque le gouvernement espagnol a déjà averti que c’était une “décision irresponsable” que ces fans voyagent. Il ne manquait que dix cas positifs dans la région qui ont été rendus publics au cours des dernières heures afin que Affolez définitivement la panique et craignez que les infections ne soient massives.