Liverpool et Tottenham: incommensurables

La dernière fois que j’ai écrit sur le Ligue des champions, deux équipes faibles étaient de mauvais augure et se sont qualifiées pour les demi-finales du meilleur événement de niveau club, qui peut exister. Aujourd’hui: je suis ici pour louer le travail de l’Angleterre, combiné et exprimé avec fierté; pour lui Liverpool et le Tottenham.

Les «rouges» ont été paralysés lorsque Lionel messi Il a pris le ballon et avec cette jambe gauche, il a marqué un coup franc physiquement impossible. La victoire de Blaugrana à domicile m’a fait cracher un: «Barcelone avec un billet direct pour Madrid». Mais s’il y avait une équipe qui pourrait faire des miracles avec toute l’image contre elle: ce devrait être Liverpool. La presse et les médias se sont souvenus d’Istanbul dans le lointain 2005. Ce retour; ne pouvait être surmonté avec ce que nous avons vu mardi dernier Anfield.

Origi et WijnaldumJe sais Ils ont jeté leurs compagnons dans le dos et ont ordonné une nuit inoubliable à tous ceux qui ont pu voir la réunion. Barcelone est apparue, ce qu’elle a révélé, c’est son incapacité à réagir aux problèmes rencontrés. Pendant que j’étais à la Faculté, tous les fans ont scandé le You’s Never Never Alone au maximum. Sincèrement: tout était pléthorique.

L’escale, pour mercredi, nous a fait regarder Amsterdam. La maison de Ajax, il n’a jamais autant pleuré qu’il a explosé au coup de sifflet final. Allez 3-0 au total et retracez, quelle horrible douleur. Plus: pour le fait que je sais que le lobby final a été refusé pendant vingt années consécutives. Mais ce n’est pas qu’ils l’ont volé au magasin, non: les Spurs ont été orchestrés par Lucas Moura de manière surprenante. Il a composé une symphonie parfaite dans un autre patio, pour mettre pour la première fois dans l’histoire; à Tottenham en finale du UCL.

Bien qu’ils aient donné à l’Ajax une cuillerée de leur propre chocolat, j’applaudis leur performance. Ils ont pris le Real Madrid et au Juventus. Ce n’est pas une petite chose. Ils ont été les meilleurs visiteurs de la phase finale (ils ont remporté tous leurs matchs) et leur capitaine promet déjà d’être un footballeur d’élite pour la postérité. Je reconnais également le Barça et dissipe Leo de toute culpabilité, car non seulement il a éclairé dans l’obscurité, mais quoi, il n’a jamais baissé les bras. Bien que certains disent le contraire. Votre heure viendra.

Ce sont les histoires que j’aime. Celles qui semblent tirées d’un scénario fantastique, écrites par des esprits qui ne croient pas seulement à la réalité. Les scénarios ne pouvaient pas convenir à ceux qui détestent le football. Parce que je n’arrêterai jamais de le dire: c’est le seul sport qui puisse générer cela. Les normes: Klopp sans Salah et Pochettino sans Kane, les deux réussirent. Ineffable le sentiment qui déborde. La magie existe et est en Ligue des champions.

Le temps a passé vite et n’a pas pardonné plus de deux équipes. Deux clubs anglais qui seront dans le Wanda Metropolitano pour faire une bataille – j’espère – d’anthologie. Fin anglaise, fin non publiée, fin passionnante. Liverpool contre Tottenham; pour la suprématie de l’Europe. Personne ne mérite plus ce «orejona» qu’eux, malheureusement: ce ne sera que pour l’un des deux …

