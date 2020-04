Liverpool: Loris Karius sur des menaces “ folles ” après la finale de la Ligue des champions

Loris Karius a subi de terribles abus après la finale de la Ligue des Champions 2018 (Photo: .)

Loris Karius a riposté aux menaces de mort «folles» qu’il a reçues après la défaite finale de Liverpool en Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018 et souhaite qu’il les ait traitées «plus agressivement» à l’époque.

Le gardien de but allemand a fait la queue pour les Reds lors du choc monumental et deux erreurs flagrantes ont coûté la partie à son équipe alors qu’ils tombaient à une défaite 3-1.

Tout d’abord, il a essayé de faire rouler le ballon, seulement pour qu’il soit intercepté par Karim Benzema, qui a ensuite marqué le premier but, avant que Karius n’essaye faiblement d’arrêter un tir de Gareth Bale qui s’est retrouvé à l’arrière du filet.

Il s’est avéré plus tard que Karius avait subi une commotion cérébrale à cause d’un coude du Real Defender Sergio Ramos avant qu’il ne commette la première erreur.

Le jeune homme de 26 ans, maintenant prêté à Besiktas, a déclaré que cela ne l’a pas empêché de subir d’horribles abus pour ses erreurs et même des menaces de mort.

«Il y en avait certains. Mais je ne peux pas prendre cela au sérieux », a-t-il déclaré à Bild.

“Ce sont des gens qui écrivent de façon anonyme et ne montrent même pas leur visage dans leurs profils. Je ne pense pas que lorsque les gens passent devant moi personnellement, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche.

«Les joueurs reçoivent des messages extrêmement hostiles sur Internet. Si vous lisez chaque message, vous ne pourrez pas dormir pendant deux jours.

Karius a commis deux erreurs importantes lors de la défaite face au Real Madrid (Photo: .)

«C’est fou ce que les gens sortent sous le couvert de l’anonymat, insultant gravement les autres, les discriminant et devenant ensuite racistes.

“Vous ne pouvez pas blâmer les fans s’ils sifflent un joueur. Ils paient l’admission et ont le droit d’être insatisfaits. Un professionnel doit supporter cela.

“Mais s’il y a des insultes personnelles ou des menaces de mort, la limite est largement dépassée.”

Karius est resté silencieux à l’époque, mais j’aurais aimé ne pas le faire car il sent que sa commotion cérébrale n’a pas été prise en considération.

“Croyez-moi, j’en ai beaucoup appris!”, A-t-il poursuivi. «Rétrospectivement, j’aurais dû le traiter publiquement beaucoup plus agressivement. J’ai eu une commotion cérébrale après un coup de Sergio Ramos, ce qui a restreint ma vision spatiale. »

Plus: Liverpool FC



Le bouchon a été prêté en Turquie au cours des deux dernières saisons, un démarreur régulier pour Besiktas, et dit qu’il pourrait toujours retourner à Liverpool pendant la durée de son contrat jusqu’en 2022 et qu’il est toujours en contact avec les entraîneurs et la direction des Reds.

«De temps en temps, j’écris aussi avec Jurgen Klopp, je suis en bon contact avec tout le monde. Je n’en suis jamais sorti », a expliqué le gardien.

«Le fait est que j’ai un contrat à Liverpool jusqu’en 2022. Et pour le moment, je me concentre uniquement sur la saison à Besiktas.

«Il est beaucoup trop tôt pour parler de l’été. Surtout maintenant que personne ne sait exactement quoi faire à cause du coronavirus. »

PLUS: Jurgen Klopp prévoit de rencontrer Timo Werner pour finaliser le transfert à Liverpool

PLUS: Kai Havertz laisse un indice majeur sur son avenir au milieu de l’intérêt de Man Utd et de Liverpool

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.