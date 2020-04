Liverpool News: Virgil van Dijk présente son plan pour devenir une légende du club

Virgil Van Dijk a de grands projets pour le reste de sa carrière à Liverpool (Photo: AMA / .)

Virgil van Dijk veut entrer dans l’histoire en tant que légende de Liverpool et ne voit aucune raison pour laquelle le club ne peut pas quand beaucoup plus de trophées dans les années à venir.

Le joueur de 28 ans a joué un rôle important dans la transformation de Liverpool des prétendants à l’une des forces les plus puissantes du football mondial, depuis son arrivée de Southampton en janvier 2018.

Le Néerlandais a été la cheville ouvrière de la défense de Jurgen Klopp, soulevant le titre de la Ligue des champions la saison dernière et aidant son équipe à prendre une avance de 25 points au sommet de la Premier League cette campagne, avant le hiatus du coronavirus.

Le défenseur central a également remporté la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec les Reds, mais souhaite ajouter beaucoup plus d’argenterie à sa collection et devenir l’un des grands joueurs d’Anfield.

“En tant que légende de Liverpool”, a déclaré Van Dijk à SPORT, lorsqu’on lui a demandé comment il souhaitait être remémoré. «Je veux réaliser des choses incroyables ici.

“ Nous avons une équipe fantastique, nous ne manquons de rien, nous avons tous les outils nécessaires pour continuer à gagner: un entraîneur avec lequel nous nous identifions, une équipe polyvalente, un style de jeu qui génère des victoires, un stade et des supporters qui jouent leur part.

«Oui, je voudrais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite. Je vois des légendes de club lors des matchs et je me sens partie d’une très grande famille. »

Virgil van Dijk et Joe Gomez célèbrent la victoire en Super Coupe de l’UEFA (Photo: .)

Liverpool était presque assuré de remporter son premier titre de Premier League cette saison avant que la crise des coronavirus n’atteigne et ne fasse dérailler le calendrier du football.

La Premier League a réaffirmé son engagement à achever la saison, mais il n’y a pas encore de garanties, avec la possibilité que la campagne soit annulée toujours très réelle.

Après une réunion avec les actionnaires vendredi, une déclaration de la Premier League se lisait comme suit: “ Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai – et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée. .

«La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, à mesure que l’impact de la pandémie COVID-19 se développe et que nous travaillons ensemble pendant cette période très difficile.

Plus: Liverpool FC



«La Premier League travaille en étroite collaboration avec l’ensemble du football professionnel dans ce pays, ainsi qu’avec le gouvernement, les agences publiques et les autres parties prenantes concernées pour garantir que le jeu aboutit à une solution collaborative.

«Avec cela, il y a un objectif combiné pour tous les matches de championnat et de coupe nationaux restants à jouer, nous permettant de maintenir l’intégrité de chaque compétition.

«Cependant, tout retour au jeu ne sera possible qu’avec le plein soutien du gouvernement et lorsque les conseils médicaux le permettront.

“Les implications sportives et financières pour les clubs de Premier League ainsi que pour la FA, l’EFL et la Ligue nationale ont été examinées lors de la réunion d’aujourd’hui.”

PLUS: Jamie Carragher révèle que les joueurs de Liverpool ont refusé de donner un salaire d’une journée aux infirmières du NHS

PLUS: Jamie Carragher réagit après que Liverpool a renversé la décision «embarrassante» du personnel en congé

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.