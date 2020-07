Liverpool vs.Aston Villa – Rapport de match de football

Sadio Mane a sorti l’impasse après une heure. Shaun Botterill / .

Le premier match de Liverpool à Anfield après être devenu champion de Premier League a été une affaire tranquille alors qu’ils ont relevé le défi d’Aston Villa 2-0.

Sadio Mane et Curtis Jones ont tous deux trouvé le filet pour Liverpool dans les dernières étapes de la seconde moitié pour assurer la victoire.

Liverpool n’a pas réussi à retrouver sa forme depuis qu’il a remporté le titre et la première mi-temps s’est écoulée sans qu’aucune des parties n’ait réuni de chances dangereuses.

Le résultat signifie qu’Aston Villa reste ancrée dans la zone de relégation tandis que Liverpool a 23 points d’avance sur Manchester City.

Les Reds ont dominé la possession de balle en première mi-temps, obtenant 72% du ballon, mais n’ont réussi qu’une seule tentative sur la cible. Aston Villa était en grande partie content de laisser Liverpool passer le ballon avant de se lancer dans une contre-attaque.

Il y avait des appels pour une pénalité d’Aston Villa à la mi-temps. Douglas Luiz est tombé après un défi de Naby Keita, mais les rediffusions VAR ont montré qu’il n’y avait pas grand-chose et le jeu a continué.

Le rythme s’est amélioré en seconde période, mais Aston Villa est ressortie la plus brillante des deux camps.

Après une blessure subie au premier semestre, Jack Grealish a joué un rôle clé dans plusieurs grandes occasions pour Aston Villa.

À la 51e minute, l’international anglais a réussi un tir puissant annulé par Allison et il a mené une autre attaque quelques instants plus tard, qui a vu le tir bas d’Anwar El Ghazi causer des problèmes de défense à Liverpool.

Jurgen Klopp a effectué un triple remplacement à l’heure avec Jordan Henderson, Gini Wijnaldum et Roberto Firmino remplacés par Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho et Divock Origi.

La triple substitution s’est avérée être le feu dont Liverpool avait besoin et il a fallu un peu plus de 10 minutes à Mane pour marquer le premier but du match.

Keita a frappé une balle basse à travers la boîte et Mane l’a martelé à partir de 10 mètres.

Firmino a failli faire 2-0 sur 76 minutes mais l’ancien gardien de Liverpool Pepe Reina était prêt pour le tir de curling et l’a poussé largement.

Le remplaçant Jones a porté le score à 2-0 sur 89 minutes avec un tir du pied gauche à la suite d’un centre dans la surface de Robertson qui se dirigeait sur le chemin de Jones par Mohamed Salah.

Le prochain match de Liverpool aura lieu mercredi contre Brighton tandis que Villa rencontrera Manchester United jeudi.