Liverpool vs Atlético de Madrid: temps, où voir et histoire en Champions | Ligue des champions

Liverpool ne passe pas ses meilleurs jours et ce mercredi aura un grand défi: il doit battre l’Atlético de Madrid pour continuer en Ligue des champions. Les Espagnols arrivent à cette rencontre avec un avantage de 1-0 et chercheront à le garder pour continuer dans la compétition internationale.

Mais le défi est très grand pour l’ensemble de Diego Simeone. La dernière fois que Liverpool a perdu à domicile, c’était le 22 octobre 2014, quand il a perdu 0-3 contre le Real Madrid, qui a gagné avec des buts de Cristiano Ronaldo et du double de Benzema. James Rodriguez a contribué à ce match.

Liverpool a égalisé dans le match qui a clôturé la phase de groupes et a passé deux saisons (2015-2016 et 2016-2017) sans participer à la Ligue des champions. Au cours de la saison 2017-2018, il est revenu en Ligue des champions et a réalisé deux nuls et quatre victoires. Dans la prochaine (2018-2019), cinq victoires et un match nul. Et dans ce (2019-2020), il a récolté deux victoires et un match nul.

1967 jours se sont écoulés depuis la dernière défaite de Liverpool à domicile en Ligue des champions. Cependant, un match nul dans ce match donnera également le classement à l’Atlético de Madrid.

Les doutes et les absences

Athlète de Madrid: à l’attaque, Morata ou Diego Costa, qui n’a pas encore commencé depuis son retour à la compétition – précisément au match aller – après trois mois d’absence pour une hernie discale cervicale. Joao Felix, buteur à deux reprises lors des trois derniers matchs, est également attendu dans les onze de départ. Une autre combinaison, moins probable, pourrait être Morata et Diego Costa Arriba et Joao dans un groupe.

En défense, avec la propriété probable de Lodi, après son absence de Séville, Kieran Trippier, à droite, et Felipe Monteiro, au centre de la défense, sont incontestables. Savic fait la une des huit derniers matchs. L’alternative serait José María Giménez, qui n’a joué aucun des dix derniers crashs, dont les cinq plus récents déjà remis de sa blessure.

Liverpool: Le gardien brésilien, vital dans la croissance de l’équipe depuis la fin de Kiev en 2018, souffre d’une blessure musculaire et ne sera pas contre l’Atlético, laissant la propriété entre les mains d’Adrián San Miguel. A cela s’ajoute le doute du capitaine Jordan Henderson pour un problème aux ischio-jambiers. Qui récupérera à temps sera Andy Robertson, absent ce week-end au Premier ministre.

Les données

Compositions probables

Liverpool: Adrián; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Milner, Henderson ou Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente ou Correa, Thomas, Saul, Koke; Joao Felix et Morata ou Diego Costa.

Arbitre: Danny Makkelie (Hollande).

Stade: Anfield

Heure: 15 h 00

TV: Espn 2

Avec des informations EFE