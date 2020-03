Liverpool vs.Atletico Madrid – Rapport de match de football – 11 mars 2020

Les détenteurs de Liverpool se sont retirés de la Ligue des champions au cours des 16 derniers matchs après que l’Atletico Madrid ait marqué trois buts en prolongation pour remporter une victoire 3-2 à Anfield mercredi, ce qui leur a valu un score total de 4-2.

Après une chute de 2-0 dans la nuit, le remplaçant Marcos Llorente a frappé deux fois en prolongation et Alvaro Morata a ajouté un tiers de retard pour assurer une victoire célèbre pour l’équipe de Diego Simeone contre une équipe de Liverpool invaincue lors de ses 25 derniers matchs à domicile en compétition européenne.

Liverpool, leader de la Premier League, jouissait d’une plus grande possession, a créé plus d’occasions, a tiré une série d’arrêts du gardien de l’Atletico Jan Oblak et a marqué grâce à Georginio Wijnaldum et Roberto Firmino.

Pourtant, après le retour mémorable de la saison dernière de Liverpool contre Barcelone en demi-finale, ce sont les Espagnols qui ont renversé la vapeur cette fois.

L’Atletico de Simeone est célèbre pour sa solidité défensive et sa superbe organisation et ces qualités étaient au rendez-vous, mais c’est sa finition clinique et son esprit remarquable qui ont prouvé les éléments clés.

“Nous ne savons pas où est notre limite”, a déclaré Llorente qui n’avait marqué qu’une seule fois pour l’Atletico avant ce match.

“Nous avons tous défendu jusqu’à la mort et quand une équipe s’en mêle comme ça, des choses comme ça arrivent. Je ne peux pas décrire ce sentiment.”

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a cependant pas été impressionné par l’approche de l’Atletico.

“Je ne comprends pas la qualité du football qu’ils jouent. Ils pourraient jouer un football correct mais ils sont profonds et ont des contre-attaques”, a déclaré l’Allemand.

“Nous l’acceptons bien sûr mais cela ne se sent pas bien ce soir. Je me rends compte que je suis un très mauvais perdant, surtout quand les garçons ont fait un tel effort contre des joueurs de classe mondiale de l’autre côté qui défendent avec deux rangées de quatre.”

Diego Simeone a salué la victoire de l’Atletico Madrid sur Liverpool comme l’une des plus grandes de l’histoire du club. JAVIER SORIANO / .

Le patron d’Atleti, Simeone, a été brusque dans sa réponse à la réaction de Klopp.

“[We play] gagner. Avec nos armes, pour gagner “, a-t-il dit.” Respecter notre identité, respecter les caractéristiques des joueurs, exploiter les défauts des adversaires, c’est comme ça que nous jouons. “

Après avoir accordé une première chance à Diego Costa, que l’ancien attaquant de Chelsea a conduit dans le filet latéral, Liverpool, derrière 1-0 dès le match aller, a assiégé le but de l’Atletico.

Ils ont avancé en vagues d’attaques, mais l’Atletico était résilient avec les défenseurs centraux Stefan Savic et Felipe déjouant tout ce que Klopp leur jetait.

L’équipe locale a franchi deux minutes avant la mi-temps quand Alex Oxlade-Chamberlain a fait irruption dans la ligne de touche et a retiré un centre à Wijnaldum qui a propulsé une tête inclinée dans le coin inférieur.

Il y a eu peu de changement dans le schéma du jeu après l’intervalle avec Liverpool poivrant le but d’Oblak mais le Slovène a fait ses preuves, niant les efforts de Mohamed Salah, Firmino et Sadio Mane tandis qu’Andy Robertson se dirigeait contre le bar.

“Oblak est le meilleur gardien de but du monde, je n’ai aucun doute”, a déclaré Simeone après le match. “[Lionel] Messi résout les matchs offensivement, et Oblak le fait dans le but.

“Les fans se souviendront longtemps de ce match.”

L’Atletico pensait avoir attrapé un vainqueur des arrêts de jeu lorsque Saul Niguez s’est dirigé vers un centre de Renan Lodi, mais l’effort a été signalé à juste titre pour le hors-jeu, ce qui a permis au match de passer en prolongation.

L’Atletico Madrid a fait payer à Liverpool son gaspillage devant le but. .

Il n’a fallu que quatre minutes à Liverpool pour prendre la tête du match nul avec Firmino se dirigeant vers le poteau et ramenant le ballon libre alors qu’Anfield se préparait pour une nuit de fête.

Pourtant, tout s’est mal passé du côté de Klopp.

Le gardien Adrian, qui remplace Alisson Becker, blessé, a passé le ballon directement à Joao Felix qui a nourri Llorente et le remplaçant a puni le gardien espagnol d’un tir précis dans le coin le plus éloigné.

Llorente a produit une finition en carbone après un bon travail sur le comptoir de Morata pour mettre fin aux espoirs de Liverpool de défendre leur couronne européenne.

Morata a mis la cerise sur le gâteau dans les derniers instants avec une finition cool après que Liverpool ait jeté tous ses joueurs en avant.

“Nous avons toujours cru. Je disais à certains gars, ils n’ont jamais joué ici auparavant, c’est très difficile de jouer ici avec l’équipe, les fans et je pensais que c’était défensif”, a déclaré Kieran Trippier, qui a rejoint Atleti. de l’équipe de Tottenham Hotspur qui a perdu contre Liverpool en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

“Nous avons continué à croire et nous avons dû être cliniques parce que vous n’avez pas beaucoup de chances à Anfield.

“Vous voyez comment nous avons joué ce soir et c’est ainsi que nous nous entraînons à chaque session avec le Monsieur [Simeone], vous le voyez sur la ligne de touche, c’est comme ça à l’entraînement, il vous donne cet ascenseur.

“Il est implacable sur la ligne de touche. Ce sont de petites choses, quand vous regardez par-dessus cela vous donne juste cet ascenseur. C’est une joie de travailler avec lui tous les jours et je suis ravi de jouer pour lui.”

La douleur de cette sortie va sûrement s’atténuer pour Liverpool, qui compte 25 points d’avance sur la Premier League et remportera prochainement son premier titre de champion national depuis 30 ans.

Mais pour l’Atletico, qui n’a jamais remporté la première compétition de clubs d’Europe, ce fut un triomphe qui les fera rêver encore plus.

“Cela entrera dans notre histoire”, a déclaré Simeone. “Cela nous remplit de fierté en tant que club, d’être à nouveau l’un des huit meilleurs clubs d’Europe.”

Le correspondant de football d’ESPN, Alex Kirkland, a contribué à ce reportage.