Livraison à domicile du Bayern à Chelsea

Il Bayern Munich pratiquement condamné la passe aux quarts de finale de la Ligue des champions après avoir imposé 3-0 à Chelsea à Londres, alors que dans l’autre match disputé mardi, Barcelone a sauvé le mobilier en faisant match nul 1-1 à Napoli.

Le Bayern s’est révélé beaucoup plus fort que Chelsea. Dans la première partie, le vétéran argentin Willy Caballero, qui a laissé Kepa Arrizabalaga sur le banc pour le cinquième match consécutif, a empêché les Allemands de venir à la pause avec un avantage, mais le Bayern a fini par renverser le mur “ bleu ” dans la deuxième partie, avec deux combinaisons entre Serge Gnabry et Robert Lewandowski cela s’est terminé avec les centres des Polonais et le double de l’international allemand (51 et 54).

Et Lewandowski gauche a pratiquement condamné le match nul après avoir marqué le troisième, poussant un centre de but Alphonso Davis après un grand internat canadien sur l’aile gauche (76).

Chelsea a également terminé avec un homme de moins, pour l’expulsion de l’espagnol Marcos Alonso en 84.

La mauvaise nouvelle pour le Bayern est venue sous la forme d’une blessure, celle du Français Kingsley Coman, qui a été changée à la 66e minute avec un problème musculaire.