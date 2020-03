Llorente vit l’héritage familial à Madrid … sauf qu’il le fait pour l’Atletico, pas le Real

Steve Nicol dit que l’erreur d’Adrian a coupé le vent des voiles de Liverpool dans leur défaite contre l’Atletico Madrid.

Paco Gento a remporté plus de Coupes d’Europe que quiconque: six. Connu sous le nom de Galerna (“le coup de vent”), Gento a fait exploser l’aile gauche du Real Madrid pendant 18 ans. De nos jours, il est le président d’honneur du club.

Il est également le plus âgé d’une génération de footballeurs. Son jeune frère Julio, connu sous le nom de Gento II, a commencé sa carrière dans le système des jeunes à Madrid et a joué à Elche, Deportivo et Malaga. Son autre frère, encore plus jeune, Antonio – oui, il était connu sous le nom de Gento III – a également joué pour Madrid. En 1962, il a joué aux côtés de Paco avant de rejoindre Levante, Racing et Real Oviedo.

Ramon Grosso a hérité du maillot n ° 9 du Real Madrid d’Alfredo Di Stefano – “hérité” est un mot qui compte ici – et a remporté la Coupe d’Europe 1966 aux côtés de Gento. Grosso a eu cinq enfants. L’un d’eux, sa fille Maria Angela, a ensuite épousé Paco Llorente (nom complet: Francisco Llorente Gento) – Paco était l’un des fils de Maria Antonia Gento et Jose Luis Llorente. Il était également le neveu de Gentos I, II et III. Il a joué pour le Real Madrid pendant sept ans avant de jouer pour Compostelle. Comme si ce n’était pas assez compliqué, le frère de Paco, Julio Llorente, a également joué pour le Real Madrid. Pendant deux ans, ils faisaient partie de la même équipe.

Les autres frères de Paco et Julio, Tonin et Jose Luis “Joe” Llorente, ont également joué pour le Real Madrid, mais ils ont joué pour l’équipe de basket-ball, pas pour l’équipe de football. L’épouse de Tonin, Maria Jose “Tete”, a joué au basket-ball pour l’Espagne. Les fils de Joe, Sergio et Juan, sont également des joueurs de basket-ball professionnels. La femme de Paco, Gelu, était une autre internationale de la famille.

Gelu et Paco ont un fils dont vous pourriez avoir entendu parler maintenant, même si vous ne l’avez pas fait avant cette semaine. Tout comme le père était la star lorsque Madrid a battu le champion d’Europe Porto en 1987, le fils a mené une autre victoire contre les détenteurs actuels mercredi. Fils, petit-fils, neveu et arrière-neveu de footballeurs professionnels, Marcos Llorente est le milieu de terrain qui est venu à Anfield et a changé le jeu, marquant deux fois et fournissant l’aide à Alvaro Morata pour mener l’Atletico Madrid à une victoire 3-2 sur Liverpool, une victoire que leur entraîneur, Diego Simeone, a décrite comme “un match qui restera dans l’histoire contre un adversaire extraordinaire dans un beau stade”.

Llorente n’avait jamais marqué deux buts en un match. Il avait marqué six points au cours de sa carrière, s’étalant sur 160 matchs. Il marquait en moyenne 0,04 buts par match, selon les calculs d’El Pais. Introduit comme remplaçant de Diego Costa, il a ensuite marqué deux fois en une heure. Après avoir parlé à son oncle à la radio, Julio a ri et a demandé où Marcos avait caché ce coup de feu tout ce temps.

Il y avait aussi une aide.

Lorsque Morata marque le vainqueur, vous pouvez voir quelqu’un glisser juste à côté de lui sur le gazon, incapable de s’arrêter, dérapant hors du tir. Le personnage qui passe est le petit-neveu de Paco Gento, le petit-fils de Ramon Grosso, le fils de Paco Llorente, le neveu de Julio Llorente et le cousin de Sergio et Juan. C’est aussi l’homme qui a toujours rêvé d’une carrière au Real Madrid, mais que les fans de l’Atletico Madrid ont fini par faire la sérénade. Mercredi pourrait bien être la dernière nuit de football depuis un certain temps, peut-être même cette saison, et c’était sa nuit.

“Cela restera dans ma mémoire pour toujours – et dans ma famille”, a-t-il déclaré par la suite.

Ce n’est pas ainsi qu’ils l’avaient prévu, mais ce serait peut-être mieux ainsi. Marcos a toujours dit que son rêve était de réussir au Real, et il a commencé dans le système des jeunes là-bas, en suivant ce que l’on pourrait appeler l’entreprise familiale. “Toute la famille est Madridistas a muerte”, a déclaré José Luis à Marca il y a deux ans. Le Real Madrid à mort. Mais voici Marcos, ressuscité, marquant l’histoire de l’autre côté de la ville.

Pourtant, si Marcos a quitté le Real pour l’Atletico cet été, c’est parce que son oncle Julio, qui lui sert également d’agent, l’a pris. En outre, il y a aussi un héritage Atletico dans la famille. Son père, Paco, a commencé là-bas, faisant ses débuts sous Luis Aragones dans la saison 1985-86 avant que le Real ne paie sa clause de libération de 50 millions de peseta en 1987. Son grand-père y a également joué: Grosso, puis un jeune joueur de l’équipe de Madrid qui passe, a été prêté à une équipe de l’Atletico en difficulté au cours de la saison 1963-64, et ses buts ont aidé à les maintenir avant qu’il ne revienne au Real Madrid pour la coupe, qui à l’époque était jouée à la fin de la saison de la ligue. À son retour, il a marqué son premier but pour le Real.

Contre l’Atletico.

Marcos a fait l’autre voyage, notamment parce qu’il le devait. Lorsqu’il a été prêté à Alaves en 2016-17 – une saison au cours de laquelle il a brillé, faisant plus de récupérations de ballon que quiconque en Espagne – il a déclaré à El Pais que la chose la plus difficile dans le football, son rêve, était de jouer régulièrement pour Madrid . Il avait déjà vu à quel point cela pouvait être difficile dans l’équipe B – sous Zinedine Zidane, il n’avait pas joué le rôle qu’il espérait à Castilla – et il le confronterait à nouveau à son retour.

Marcos Llorente a marqué deux buts et aidé un troisième alors que l’Atletico Madrid éliminait Liverpool à Anfield.

Avec Zidane, Llorente a joué 20% des minutes. Sous Julen Lopetegui, il n’a obtenu que 11 minutes au total. Santi Solari lui a donné des opportunités, aidé par la blessure de Casemiro, et il a été un joueur clé en demi-finale de la Coupe du monde des clubs en 2018, marquant et étant élu homme du match. “Ne lâchez jamais votre garde”, dit-il alors. “Les choses peuvent changer du jour au lendemain, et vous devez être prêt.” Ce pourrait être sa devise, faite de nouveau chair cette semaine. Les choses ont changé, car le retour de Zidane a vu les opportunités s’éloigner à nouveau.

Le talent était là même si les opportunités n’existaient pas – du moins le croyaient-ils. Cela fonctionne dans la famille, après tout. Comment pourrait-il ne “La génétique est bonne, mais votre corps ne se développe pas à cause des génériques. Il se développe à cause du travail que vous faites”, a-t-il insisté. Pourtant, une partie de cela aussi a été héritée, et pas seulement parce que ce sont des gènes athlétiques, tout le chemin du retour à Gento: «la chose la plus rapide sur deux jambes», comme l’appelait Ferenc Puskas; “le diable”, selon les mots de Canario, son coéquipier brésilien. “La vitesse de Gento était terrifiante”, a déclaré Ignacio Zoco; Di Stefano s’est plaint d’être trop rapide, le reste de l’équipe étant incapable de rattraper son retard. «Je serais là à crier ‘stop’, ‘stop’», se souvient-il.

Oui, il s’agissait d’athlétisme, mais aussi d’attitude. L’ancien gardien de but du Real Madrid, Paco Buyo, a rappelé comment Paco Llorente, “un maniaque de l’alimentation”, emportait partout avec lui deux valises: l’une portait ses vêtements, l’autre portait de la nourriture. Il n’a pas mangé ce que le reste de son équipe a mangé; au lieu de cela, il a tout préparé lui-même. Plus tard, en tant qu’auteur d’un livre sur la nutrition et surnommé «Laitue» par ses coéquipiers, Paco était obsédé par une alimentation saine. Marcos est le même, avec un palais paléolithique acquis jeune et embrassé avec un enthousiasme rare – bien plus que lorsqu’il était petit, admet son père. Il possède même deux restaurants avec le milieu de terrain athlétique Ibai Gomez.

Jorge Valdano a décrit Marcos comme “s’entraînant comme un marin et vivant comme un moine”, écrivant: “Les gènes étaient un cadeau, mais l’effort est le sien seul.” Ses coéquipiers confirment qu’il est l’homme le plus sérieux du conditionnement. Il dort, long et profond, dans un lit entouré de filets de graphite. Même enfant, il s’entraînait seul dans l’après-midi, une fois le reste terminé. Il y aurait des poids et des courses, une série de sprints et d’endurance. Il y aurait des fartleks sans fin à Navalcarbon, la piste de Las Rozas au nord-ouest de Madrid. Il y a encore des parcours quotidiens à travers les pins. Il y en a toujours eu.

Le milieu de terrain de Tenerife, Luis Milla, connaît Llorente depuis qu’ils ont 12 ans. “C’est grâce à Marcos que je suis le joueur que je suis. C’est grâce à lui que j’ai réalisé à quel point la nutrition et l’entraînement personnel sont importants: vraiment, il est un exemple pour nous tous , le professionnel ultime dans tous les sens, quelqu’un que vous vous sentez fier d’appeler votre ami “, a déclaré Milla. “Mercredi a été incroyable. Je l’ai tellement aimé précisément parce que je sais comment il fonctionne, tout ce qu’il a fait pour le rendre possible. Et maintenant, il sera là pour toujours.”

Ailier jusqu’à ce que Fernando Morientes fasse de lui un milieu de terrain central chez les U19, Llorente était le milieu de terrain profond exceptionnel de la ligue à Alaves, et la foi de Solari suggérait un avenir radieux au Bernabeu. Mais Solari était parti, Zidane était revenu et à la fin de la saison dernière, à 24 ans, Llorente avait vu peu de chance. Il a donc demandé à partir. Il a poussé à partir, en fait. Madrid était inquiet, en particulier lorsque c’est l’Atletico qui est venu le chercher, mais Zidane n’a vu que peu d’opportunités. Il devait les chercher ailleurs. Au final, il est allé pour 40 millions d’euros. Il était, selon El Mundo, “sur mesure” pour Simeone.

L’arrivée de Llorente signifiait que “Profe” Ortega, le célèbre entraîneur de fitness sadique de l’Atletico, aurait finalement pu rencontrer son match. Pourtant, alors que Llorente a travaillé, avec autant de diligence et sans relâche que jamais, il a joué moins que quiconque ne s’y attendait. Simeone avait commencé à voir un endroit différent pour lui, plus proche de ses origines d’homme large, courant sans relâche, mais mercredi il n’avait pas commencé un match de Ligue des Champions. Il n’a pas non plus commencé à Anfield. Mais, a dit Milla, “il dit toujours la même chose:” travail acharné, conscience claire “. Et qu’il joue ou non, il est toujours prêt. Il ne laisse rien au hasard, attendant son moment. “

Son moment était maintenant. Avec une équipe sous pression comme jamais auparavant, Llorente est arrivée et rien n’a été pareil.

“En fin de compte, quand c’est comme ça, ça a encore meilleur goût. Nous ne savons pas où est la limite en ce qui concerne la capacité de cette équipe à s’accrocher, à souffrir, à travailler”, a ensuite déclaré Llorente. Il aurait pu parler de lui. “L’émotion”, a-t-il ajouté, “est impossible à décrire. Lorsque vous marquez un but comme celui-là, vous pensez à tout ce que vous avez fait, au sacrifice et au travail, et cela en vaut la peine.”

Le lendemain matin, la couverture du journal le plus vendu du pays a été éclaboussée d’une photo de Llorente, la dernière d’une longue dynastie sportive. «Héroïque», disait le titre, encore une autre coupe pour un album familial bombé.