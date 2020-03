Lloris 3 sur 10 Alli 4 sur 10 alors que les Spurs sortent de la Ligue des champions avec à peine un gémissement

Alejandro Moreno est convaincu que Tottenham n’a jamais cru pouvoir revenir contre le RB Leipzig.

Shaka Hislop pense que Harry Kane pourrait quitter les Spurs pour Man United si Mauricio Pochettino prend le relais à Old Trafford.

Julien Laurens dit que les commentaires post-match de Jose Mourinho sur Tanguy Ndombele, 23 ans, étaient hors de propos.

Tottenham Hotspur s’est retiré de l’UEFA Champions League après une défaite catégorique 3-0 aux mains du RB Leipzig en Allemagne.

Après un dossier de 1-0 au match aller, il était clair de voir dès le début que les finalistes de l’année dernière n’avaient tout simplement pas de réponse pour la qualité de Leipzig. Un doublé de Marcel Sabitzer a mis les hôtes en route vers les quarts de finale avant qu’une frappe tardive d’Emil Forsberg ne termine la rencontre.

Positifs

Les Spurs ont pu empêcher la partie allemande de contrôler la possession, se permettant de mettre le pied sur le ballon et de se forger quelques opportunités ici et là. Chaque fois qu’ils ont avancé, ils l’ont fait avec une intention réelle. En deuxième mi-temps, ils savaient qu’ils avaient le dos contre le mur, et ils ont mis en place quelques belles pièces de jeu de passes en conséquence.

Négatifs

Il y avait une vraie confusion sur la façon dont Tottenham s’est aligné, chaque joueur sur le terrain semblant mal à l’aise dans son jeu de position. Ils ont laissé beaucoup trop de lacunes en défense et ont presque invité la pression de Leipzig. Avec chaque compteur, les visiteurs ont tendance à se replier et à s’asseoir derrière le ballon – bien que les hommes de Jose Mourinho soient ceux qui devaient entrer dans le dernier tiers.

Note du gestionnaire sur 10

5 – Alors que les options sur le banc étaient limitées, il y a quelque chose à dire pour la décision de Mourinho de ne pas chercher de réponses auprès de remplaçants potentiels après une série de mauvaises performances de sa formation de départ. La décision de s’en tenir à trois à l’arrière n’a pas porté ses fruits, et il ne semble pas y avoir de réelle urgence ou de leadership de la part d’un homme qui n’a tout simplement pas été en mesure de faire face à la crise des blessures de Tottenham.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Hugo Lloris, 3 – Ce fut une autre nuit désastreuse au bureau pour le Français qui aurait certainement dû repousser les deux buts de Leipzig en première mi-temps.

DF Ryan Sessegnon, 4 – Nous avons vu un cas de garçons contre des hommes en Allemagne, Sessegnon ayant peur de faire un défi et hésitant dans sa prise de décision du début à la fin.

DF Japhet Tanganga, 4 – Il luttait massivement pour faire face à la pression des prouesses offensives de Leipzig et, en particulier, Timo Werner, le faible éclairage étant son impression d’une statue pour le deuxième but.

DF Toby Alderweireld, 5 – Le Belge a regardé le rythme toute la nuit avec son expérience éclipsée par un mauvais marquage et un retour paresseux.

DF Serge Aurier 5 – Le fait qu’il dérive vers l’avant montrait si souvent un véritable manque de vision, sa tête mal jugée menant au deuxième de Leipzig.

DF Eric Dier, 5 – Des passes bâclées au mauvais suivi, Dier ne devrait probablement pas faire confiance à l’arrière pour les Spurs de sitôt.

Hugo Lloris était coupable de deux buts, mais il était loin d’être le seul à blâmer mardi la défaite de Tottenham 3-0.

MF Harry Winks, 5 – Il cherchait des ombres pour le premier but, et après cela, la détermination et la détermination de Winks ne pouvaient pas compenser son manque de contrôle au milieu du parc.

MF Erik Lamela, 4 – Il continue à apparaître comme un sous-marin d’impact plus que toute autre chose, cet affichage mettant en évidence son manque total de conscience et de confiance sur le ballon.

MF Dele Alli, 4 – Produit final lamentable, attitude horrible et apparemment aucun intérêt réel à entrer dans la discussion pour l’équipe anglaise de l’UEFA Euro 2020 cet été.

MF Giovani Lo Celso, 7 – L’homme le plus créatif sur le terrain de loin pour Tottenham avec sa plus belle chance à venir avec un joli tir de 41e minute qui a forcé un arrêt du gardien de Leipzig Peter Gulacsi.

FW Lucas Moura, 6 – Le travail acharné et le fait de se casser le ventre pour obtenir des balles lâches ne peuvent vous mener que si votre service n’est pas à la hauteur, comme Lucas l’a découvert ce soir.

Suppléants

DF Malachi Fagan-Walcott, N / R – La sensation adolescente a donné aux fans de Tottenham un aperçu de l’avenir lors de son bref passage dans le temps additionnel.

MF Gedson Fernandes, N / R – Une brève apparition qui n’a rien fait d’autre que de donner à Lo Celso quelques minutes de plus pour se reposer avant le week-end.