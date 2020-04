L’UEFA a déjà pris la décision concernant la suspension des ligues

En cas de suspension des championnats nationaux en raison de la pandémie de coronavirus, les places dans les compétitions européennes de clubs devraient être attribuées “selon les mérites sportifs”, a estimé ce jeudi UEFA.

“Si les compétitions nationales se terminent prématurément pour des raisons légitimes …UEFA Je demanderais (aux ligues) de sélectionner les clubs pour les compétitions du UEFA 2020/21 sur la base des mérites sportifs “cette saison, a ajouté l’organisme européen après une réunion par vidéoconférence de son comité exécutif.

La procédure de sélection des clubs classés pour la Ligue des champions et pour le Ligue Europa Il devrait “être basé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires”, UEFA, qui défend en même temps “de terminer les compétitions nationales actuellement suspendues”.

Bien que l’espoir demeure que les championnats soient encore terminés, le UEFA considère que si à la fin les ligues se terminaient maintenant et que le classement actuel était considéré comme bon, elles seraient utilisées pour décider des billets pour Ligue des champions y Ligue Europa.

Vous pouvez lire: “Ricardo La Volpe prend sa retraite comme entraîneur”

L’annonce intervient lorsque plusieurs pays craignent une fin précoce de leurs saisons de football, en raison des confinements imposés par la pandémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, la fédération néerlandaise de football a annoncé la possibilité de la fin de la saison, après la décision du gouvernement de prolonger l’interdiction des réunions jusqu’en septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

La ligue belge décidera la semaine prochaine de mettre un terme à sa saison avec son classement actuel, déclarant champion du Sorcières, tandis que les Écossais peuvent faire de même. Au lieu de cela, le Bundesliga L’Allemand espère relancer la compétition le 9 mai.