L’UEFA nie que la Ligue des champions ait un délai

L’UEFA a nié ce dimanche avoir fixé au 3 août la date limite pour clore cette édition de la Ligue des champions, temporairement suspendue par la pandémie de coronavirus, et a reconnu qu’elle envisageait “de jouer à des matchs en juillet et août si elle nécessaire. “

04/05/2020 à 17:41

CEST

Europa Press

L’organe directeur du football européen a démenti que son président, Aleksander Ceferin, ait assuré au réseau public allemand ZDF que les «champions» devaient se terminer avant le 3 août. “Ce n’est pas vrai”L’UEFA a déclaré dans un communiqué.

En ce sens, il rappelle que le président slovène a toujours été “très clair en ne fixant pas de dates précises pour la fin de la saison”. “Actuellement, l’UEFA examine toutes les options pour achever les saisons nationale et européenne avec l’Association des clubs européens et les ligues européennes au sein du groupe de travail créé le 17 mars”, se manifeste.

En outre, il souligne que “la principale priorité” de tous les membres du groupe de travail est “de préserver la santé publique”, et qu’après cela, il y a “la recherche de solutions de calendrier pour compléter tous les concours”.

Ainsi, cela confirme que la plus haute compétition européenne est envisagée pendant les mois d’été. “Des options pour disputer des matchs en juillet et août si nécessaire sont actuellement à l’étude, en fonction des dates de redémarrage et de l’autorisation des autorités nationales”conclut.