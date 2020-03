L’UEFA organisera une Ligue des champions avec with Final Four ＇

Nous revenons à la volonté, pourrait, devrait … Au conditionnel le plus strict. Le coronavirus nous oblige à le faire. Personne ne sait si la saison se terminera. Personne ne sait si les stades seront remplis à nouveau. Personne ne sait rien. Ce qui semble clair, c’est que toutes les routes mènent à la suspension de la Coupe Euro cet été. Le calendrier ne donne pas pour terminer les compétitions et pouvoir arriver au rendez-vous des sélections.

C’est une chose ou une autre et il semble que l’UEFA va quand même décider de fermer la section des clubs. Pour cela et si l’heureux coronavirus le permet, les semaines seront folles, avec une infinité de matchs pour pouvoir atteindre ce qui intéresse vraiment la plus haute classe européenne: les Champions et la Ligue Europa. Savec les deux «filles gâtées». Si vous pouvez terminer les ligues, tant mieux.

Mais ce qui doit être contesté oui ou oui – ou du moins c’est la pensée de l’UEFA – ce sont les deux grandes compétitions du Vieux Continent. Maintenant, vous avez juste besoin de savoir comment. Mardi, les 55 fédérations se réunissent pour parvenir à une entente, et l’idée qui crie le plus dans les dernières heures est de jouer à la fois Champions et Ligue Europa dans un format «Final Four». C’est une méthode déjà utilisée en Euroligue de basket ou en Futsal Champions.

Ce serait une finale à quatre dans laquelle les quatre finalistes joueraient les demi-finales et la finale à un seul match, à vie ou à mort et au même endroit: Istambul dans le cas de la Ligue des champions et Gdansk dans le cas de la Ligue Europa. La proposition doit être approuvée par toutes les fédérations et par la FIFA, qui doit renoncer aux semaines de la Coupe du monde des clubs pour accueillir l’Euro 2021. Malgré cela, le «Final Four» est le meilleur argument qui existe aujourd’hui pour pouvoir jouer la phase finale des deux compétitions continentales et donner de l’espace pour que les ligues puissent également se terminer.

Tous les matchs dans le même lieu

Cette idée couperait des semaines au calendrier puisque, rappelez-vous, vous devez toujours jouer les tours des phases à élimination directe comme Barcelone contre Napoli ou le Real Madrid contre Manchester City. Une fois que les équipes avec des billets pour le tour suivant étaient connues, les quarts seraient également un match unique, en jouant le duel sur un terrain neutre ou dans l’une des deux équipes par tirage au sort. Et à partir de là, nous irions à un «Final Four» qui, en période de coronavirus où les gouvernements préfèrent qu’il n’y ait pas un grand mouvement ou une agglomération de personnes, permettrait à tous les passe-temps d’être hébergés dans le même lieu et pour seulement quatre jours.

L’UEFA mettra cette proposition sur la table mardi et il appartiendra maintenant aux fédérations de bouger. Si elle est approuvée, la Ligue des champions et la Ligue Europa ont de nombreux numéros à terminer. Sinon, seule une amélioration inexplicablement rapide de la pandémie de coronavirus le permettrait. Tout cela, à supposer que l’Eurocup puisse se passer sans problème jusqu’en 2021, repoussant ainsi la Coupe du monde des clubs.

Bref, toute une hypothèse selon laquelle mardi devrait prendre forme maintenant. Le tout conçu et écrit au conditionnel car cela est fortement ordonné par le virus COVID-19. Qu’il nous laisse profiter du football maintenant.