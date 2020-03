L’UEFA reporte la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa par Covid-19

Étant donné l’incertitude de la réactivation du Ligue des Champions et Ligue Europa, suspendue par l’épidémie de coronavirus, la UEFA a annoncé que les finales de leurs tournois respectifs seront reportées.

“À la suite de la crise de Covid-19 en Europe, l’UEFA a officiellement pris la décision de reporter les matches suivants, initialement prévus pour avril et mai 2020: finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, finale de l’UEFA” Europa League et UEFA Champions League Final ».

Dans le concours de «la Orejona», seuls quatre matchs pouvaient être organisés pour le retour des huitièmes de finale: le PSG-B. Dortmund (3-4 au total), Liverpool- A. De Madrid (2-4), RB Leipzig- Tottenham (4-0) et Valence-Atalanta (4-8).

Alors que le Ligue Europa Il a été arrêté après avoir terminé le match aller des huitièmes de finale, seuls Séville vs Roma et l’Inter Milan vs Getafe ont été reportés ce jour-là.

«Aucune décision n’a encore été prise sur les nouvelles dates. Le groupe de travail, créé la semaine dernière à la suite de la vidéoconférence entre tous les acteurs du football européen, présidée par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, analysera les options disponibles. Le groupe a déjà commencé à examiner le calendrier. Les annonces seront faites en temps voulu », a ajouté le UEFA dans une déclaration.

Rappelons que l’une des premières décisions de l’UEFA, au risque de la pandémie de coronavirus, a été de reporter la finale de l’Euro 2020 – prévue dans 12 pays en juin et juillet -, elle est passée à 2021.

«Ce report d’un an de la 16e édition du concours, organisé tous les quatre ans sans échec depuis 1960, devrait permettre à la Ligue des Champions, aile Ligue Europa et les championnats et clubs nationaux, suspendus contre la propagation du coronavirus, se terminent aux dates publiées “, a déclaré le UEFA 17 mars dernier.

Dans L’Europe 350 000 cas de personnes infectées par le coronavirus ont été confirmés et 9 239 décès en conséquence.

