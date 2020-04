L’UEFA suspend indéfiniment les éliminatoires de la Ligue des champions Europa League et de l’Euro 2020

Gab Marcotti et Julien Laurens demandent si l’UEFA a eu raison de suggérer que la saison pourrait déjà être terminée.

L’UEFA a pris la décision de suspendre indéfiniment les éliminatoires de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de l’Euro 2020 alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Cependant, à la suite d’une vidéoconférence de mercredi et avec l’aggravation de l’épidémie de coronavirus, cela est devenu irréaliste.

Les éliminatoires de qualification à l’Euro 2020 et les matchs amicaux internationaux prévus pour juin ont maintenant été reportés, libérant ainsi de l’espace supplémentaire pour que le football national et européen reprenne si possible – très probablement à huis clos.

La FIFA a déjà mis en place des plans pour prolonger les contrats des joueurs jusqu’au dernier jour de la saison, chaque fois que cela est possible.

L’UEFA a également reporté jusqu’à nouvel ordre les délais relatifs au processus d’admission pour toutes les compétitions interclubs 2020-2021.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a averti ce week-end qu’il y avait une chance que cette saison soit “perdue” si l’action compétitive ne reprenait pas avant la fin juin, au milieu de la crise des coronavirus qui a provoqué tous les pays d’Europe, à l’exception du Bélarus , fermant leurs ligues de football.

L’instance dirigeante du football européen avait auparavant reporté le Championnat d’Europe de cet été de 12 mois lors d’une vidéoconférence le 17 mars, puis reporté indéfiniment les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, qui devaient se tenir respectivement à Istanbul et à Gdansk.

La Ligue des champions et la Ligue Europa sont toutes deux suspendues en huitièmes de finale avec l’Atletico Madrid, le Paris-Saint-Germain, le RB Leipzig et l’Atalanta, les quatre équipes s’étant qualifiées pour les quarts de finale.

Quatre matches de huitièmes de finale aller n’ont pas encore été joués: Manchester City contre le Real Madrid, Juventus contre Lyon, Barcelone contre Napoli et Bayern Munich contre Chelsea.