L’UEFA veut mettre fin à tous les tournois

La UEFA Il fournira une mise à jour sur les plans de clôture de la saison 2019-2020 à ses 55 associations nationales lors d’une vidéoconférence qui se tiendra demain mardi.

L’instance dirigeante du football européen prévoit de mettre fin à la campagne en août, bien que des doutes subsistent quant à la possibilité de respecter ce délai. La UEFA Il a lancé deux groupes de travail, dont l’un évalue spécifiquement le calendrier des matches.

Vous pouvez lire: “Zlatan Ibrahimovic a menacé de” tuer “tout le monde dans la galaxie de Los Angeles”

Des propositions spécifiques devraient être soumises au plus tard à la mi-mai. Cependant, l’incertitude persistante quant à la propagation du coronavirus crée des problèmes majeurs, avec certaines ligues, dont Allemagne y Danemark, parlant avec optimisme d’une reprise le mois prochain, tandis que d’autres, dont L’Angleterre, ils pensent que ce sera juin dès que possible, et certains clubs du Premier League ils pensent que ce sera plus long que cela.

La UEFA il espère toujours terminer ses propres tournois dans le format normal. Cependant, il est entendu que cela peut ne pas être possible, donc des jeux uniques et un mini-tournoi d’une semaine commençant avec les quarts de finale pour la Ligue des Champions et la Ligue d’Europe.

La réunion de mardi sera suivie jeudi d’une réunion du comité exécutif de la UEFA. Vous devez fournir une mise à jour sur le Championnat d’Europe féminin et la Ligue des nations, qui ont été déplacées pour permettre Euro 2020 avoir lieu un an après le calendrier, et prévoit d’assouplir la réglementation financière cette saison.

Cela pourrait vous intéresser: “La Juventus veut voler Zidane au Real Madrid”

En outre, il est prévu que le UEFA confirmera que vous entendrez les demandes de mettre fin aux ligues nationales à l’avance. Il avait auparavant mis en garde contre cela, affirmant que les pays risquaient leur place dans les compétitions européennes de la saison prochaine.