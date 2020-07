Man City n’est pas à la hauteur de la surprenante défaite de Southampton alors que les attaquants ne parviennent pas à trouver la cible

La mauvaise campagne de Manchester City en Premier League a vu une autre bosse sur la route dimanche soir alors qu’ils étaient battus 1-0 par Southampton.

La frappe à longue distance de Che Adams à la 16e minute a remporté le match pour les Saints, City étant obligé de se tourner vers la FA Cup et l’UEFA Champions League pour une sorte de salut au cours des prochaines semaines.

Positifs

Ils ont calmé le rythme au fur et à mesure des besoins, avec l’intention de passer à une approche de type «les décomposer lentement». Cela a permis à City de pénétrer à l’intérieur et de se frayer un chemin au milieu du parc, et ce faisant, ils n’ont pas donné trop de temps aux saints pour respirer.

Négatifs

Les visiteurs ont été précipités sur le ballon par Southampton et, à bien des égards, ont joué leur propre match de haute intensité – en particulier dans la première moitié. Ils pensaient clairement qu’ils pouvaient repousser les hôtes facilement et imposer leur volonté du côté de Ralph Hasenhuttl, mais ils ont massivement sous-estimé les prouesses offensives des Saints. De plus, alors que leurs balles traversantes fonctionnaient comme un rêve, le produit final n’était pas là.

Note du gestionnaire sur 10

6 – C’était un onze de départ solide de Pep Guardiola, l’Espagnol mettant un puissant trois avant aux côtés de quelques visages frais sur le banc. Il semblait exiger l’urgence dès le départ, mais la formation semblait laisser Fernandinho assez isolé au milieu de terrain, où Southampton a pu vivre certains de ses meilleurs moments. Il est resté avec ce qu’il avait après la mi-temps, le moment de ses substitutions minimales étant considéré comme légèrement suspect.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Ederson, 5 – Le rôle de balayeur menace toujours de laisser le gardien exposé, et c’est exactement ce qui s’est produit lorsque Adams a profité de la position élevée d’Ederson au début du match. Il a fait quelques arrêts impressionnants ailleurs, mais l’erreur se démarque.

• Ramos réplique aux demandes d’aide arbitrale

• Pep confiant de contourner l’interdiction de l’UCL

• Otim, un ancien joueur de Forest, se noie aux États-Unis

• Utd front 3 a apporté l’optimisme – Rashford

• Vardy marque le 100e but de Premier League

DF Joao Cancelo, 6 – C’était une véritable montagne russe d’une performance de Cancelo de la première minute jusqu’à la toute dernière. Bien qu’il soit peut-être l’un des meilleurs passeurs du ballon pour City, avec un jeu de jambes merveilleux aussi, il a souvent été dépossédé en raison d’un manque de concentration.

DF Eric Garcia, 5 – La réussite de la passe du jeune est à un autre niveau, mais une mauvaise passe arrière à la 67e minute souligne parfaitement pourquoi il a encore un long chemin à parcourir.

DF Aymeric Laporte, 6 – Un dégagement fluffé à la sixième minute a provoqué une sorte de panique, mais le défenseur très bien noté a bien remonté et a fait une démonstration suffisamment solide.

Zinchenko et Man City avaient toute la possession et aucun des points à démontrer après une période frustrante à Southampton. Manchester City FC / Manchester City FC via .

DF Oleksandr Zinchenko, 5 – Sa distribution en seconde période a été bien accueillie, mais le fait qu’il ait donné le ballon pour le but de Southampton a éclipsé tous les points positifs persistants.

MF David Silva, 5 – Le petit magicien avait deux chances en or avec une tête de première mi-temps et un effort à bout portant à la 54e minute, mais il ne pouvait pas vraiment les convertir. Mis à part cela, cependant, il a travaillé aussi dur que vous vous attendez compte tenu de son expérience et de son amour pour ce club.

MF Fernandinho, 4 – Il n’a clairement pas respecté l’énergie de ses adversaires, intimidé constamment le ballon dans les 45 premières minutes. Le Brésilien a peut-être frappé le poteau et augmenté sa production après la pause, mais sa paresse précoce ne peut être ignorée.

MF Bernardo Silva, 5 – Persévérer sur le ballon et plonger profondément pour faire bouger les choses est bien beau, mais quand vous ne pouvez même pas vous rapprocher de la conversion des chances qui vous reviennent, il y a un problème.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

FW Raheem Sterling, 6 – L’attaquant populaire était excellent pour traverser le cœur de la défense de Southampton, mais les opportunités ne lui manquaient pas assez souvent – et quand elles le faisaient, il était inutile.

FW Gabriel Jesus, 4 – C’était une autre démonstration terne de Jésus avec un manque de confiance évident avec le ballon à ses pieds, même s’il réussissait à tenir le ballon pour les autres.

FW Riyad Mahrez, 6 – L’ancienne star de Leicester prospère en amenant les autres dans le jeu, mais il ne pouvait pas se donner trop de chances.

Substitutions

MF Phil Foden, 6 – La future star de l’Angleterre ne pouvait pas en faire assez pour inspirer un retour tardif.

MF Kevin de Bruyne, 6 – Le Belge a inversé le ballon si rapidement et a enchaîné tous les coups dans le dernier tiers, mais ce n’était pas suffisant.