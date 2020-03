Man Utd, Chelsea et Liverpool espèrent terminer le transfert de 120 millions de livres sterling de Jadon Sancho

Man Utd, Chelsea et Liverpool sont tous intéressés à signer l’as anglais Jadon Sancho (Photo: .)

Manchester United, Chelsea et Liverpool ont eu l’espoir de signer Jadon Sancho par le chef du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.

Les rivaux de Premier League sont tous intéressés par la signature de l’international anglais Sancho, qui est devenu l’un des talents les plus brillants d’Europe depuis son arrivée à Dortmund en 2017.

Sancho a marqué 31 buts en 90 matches avec le Borussia Dortmund et est devenu un joueur clé pour l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

Le PDG de Dortmund, Watzke, a salué Sancho comme le meilleur jeune joueur du monde et insiste sur le fait que le club veut le garder “aussi longtemps que possible”.

Cependant, il admet que le Borussia Dortmund envisagera de vendre Sancho s’il fait pression pour un déménagement cet été.

“Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans”, a déclaré Watzke à RMC Sport.

«À mon avis, il a le potentiel pour devenir l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde dans les années à venir.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Nous ferons de notre mieux pour le garder le plus longtemps possible. Nous avons une très bonne relation avec lui.

«Mais si un jour, il vient nous voir et nous dit qu’il veut quitter le club, alors nous en discuterons.

«Mais ce n’est pas notre première option. La première option est de le conserver le plus longtemps possible. »

Plus: Football



Sancho a été interrogé sur les spéculations sur son avenir au début du mois et a déclaré: «Je ne regarde pas vraiment toutes ces choses.

«Je me concentre uniquement sur mon équipe et je la prends match par match. C’est la chose la plus importante pour moi maintenant. »

Le Dortmund de Sancho a été éliminé de la Ligue des champions mercredi soir, le PSG remportant une victoire globale de 3-2 pour passer en quart de finale.

PLUS: Man Utd risque de perdre Jadon Sancho en raison de longues tactiques de négociation

PLUS: Chelsea s’entretient avec Jude Bellingham après l’offre de transfert de Manchester United