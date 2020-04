Man Utd News: Marcus Rashford réagit à l’interdiction de la Ligue des champions de Man City

Rashford n’était pas content de voir City interdite (Photo: .)

Marcus Rashford a admis qu’il n’était pas content de voir Manchester City interdire la Ligue des champions pour deux ans et «ce n’est pas bien» que cela arrive à ses amis du club.

Alors que certains fans de Manchester United célébraient sans aucun doute la disparition de leurs voisins bruyants après que City ait été pénalisé pour “violations graves” du fair-play financier, l’attaquant anglais n’était pas l’un d’eux.

Et même si cela pourrait profiter directement à Rashford et United dans leur propre poursuite du football en Ligue des champions cette saison – bien que City ait fait appel de l’interdiction et de l’amende de 25,2 millions de livres de l’UEFA – il ne voulait toujours pas qu’ils soient interdits.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux que City soit interdit par un groupe d’enfants dans un long métrage pour BT Sport, il a répondu: «Non, j’ai des amis qui jouent pour City.

Lire les dernières mises à jour: les nouvelles du Coronavirus en direct

“Ce n’est donc pas agréable de voir que cela leur arrive.”

Questionné sur le fait qu’il n’aimait pas les rivaux locaux de United, il a ajouté: «Non, je n’aime pas Man City.

“C’est évidemment difficile parce qu’il y a des gens dans ma famille qui soutiennent City et c’est juste une de ces choses quand nous parlons de football, nous ne nous y mettons pas vraiment.

«J’ai toujours été un fan de United dès que je savais que United voulait que j’aille m’entraîner là-bas, c’était la fin de tout ça.

“Je suis juste tombé amoureux du club à partir de ce moment-là.”

Plus: Manchester United FC



Rashford a également été grillé pour savoir s’il pensait que Pep Guardiola – dont le contrat expirait à la fin de la saison prochaine – serait démis de ses fonctions de directeur de Man City, auquel il a répondu: «C’est une question difficile.

“Non, Pep est un top manager. Je pense que City a de la chance d’avoir un manager comme lui. »

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.