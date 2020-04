Man Utd News: Thomas Muller signe un nouvel accord avec le Bayern Munich mettant fin aux discussions sur le transfert

Thomas Muller séjourne au Bayern Munich (Photo: .)

Thomas Muller a signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich, le gardant au club jusqu’en 2023 et la fin des spéculations de transfert en cours l’a lié à un déménagement à Manchester United.

Le joueur de 30 ans n’a pas été la figure intégrale qu’il était autrefois au Bayern, au cours des dernières saisons, et a régulièrement été lié à un éloignement de la Bavière, les Red Devils exprimant un intérêt.

Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde, qui a remporté 100 sélections pour l’Allemagne, a engagé son avenir au Bayern pour au moins les trois prochaines années.

“Les deux parties ont signé avec un très bon sentiment”, a déclaré Muller sur le site officiel du Bayern Munich. “Je suis sûr qu’une fois que nous jouerons à nouveau, nous continuerons à avoir beaucoup de succès. Cela me stimule.

«Pour moi, la priorité numéro un était de prolonger au FC Bayern – et le club était du même avis.

«Je suis avec le FC Bayern depuis près de deux tiers de ma vie maintenant, donc vous ne pouvez pas dire que le club et moi sommes juste prêts pour la course – nous nous battons les uns pour les autres.

«Ce club n’est pas n’importe quel ancien employeur pour moi. C’est ma passion. Je suis heureux de rester ici deux ans de plus et je donnerai tout sur et en dehors du terrain. »

Muller est au Bayern depuis 20 ans, a signé pour le club à 10 ans et a fait plus de 500 apparitions pour les géants allemands, remportant huit titres de Bundesliga et une Ligue des champions.

L’attaquant a marqué 195 buts toutes compétitions confondues pour le Bayern, mais a connu un temps relativement maigre ces dernières années, n’atteignant pas le double des chiffres en Bundesliga depuis la saison 2015-16.

L’actuel manager Hansi Flick est un fan de Muller, cependant, et il est revenu à la tête de l’équipe sous sa gérance, gagnant lui-même le nouveau contrat.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Bayern Munich Bastian Schweinsteiger a parlé du désir des Red Devils de signer Muller quand il était au club de 2015 à 2017, donc l’intérêt du club est en cours depuis un certain temps.

“Van Gaal le voulait vraiment, m’a toujours demandé:” Que fait ton ami Thomas? ” Il nous aurait alors fait du bien à United », a déclaré Schweinsteiger en novembre 2019.

“Mais Thomas était un peu plus jeune, il ne voulait pas quitter Munich”

