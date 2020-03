Man Utd s’attend à battre Chelsea et Liverpool à Jadon Sancho – à une condition

Manchester United s’attend à signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund (Photo: .)

Manchester United est convaincu qu’il battra Chelsea et Liverpool pour un accord de transfert pour Jadon Sancho – à condition qu’ils se qualifient pour la Ligue des champions.

Ole Gunnar Solskjaer a identifié l’as anglais Sancho comme son objectif principal avant l’été et souhaite que Manchester United dépense plus de 100 millions de livres sterling pour l’amener à Old Trafford.

Sancho, 19 ans, est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux d’Europe et a marqué 31 buts en 90 apparitions pour Dortmund depuis son départ de Manchester City en 2017.

Les goûts du PSG, de Chelsea et de Liverpool sont tous intéressés par la signature de Sancho, mais Mirror Sport affirme que Manchester United pense qu’ils sont en tête de file.

Dortmund est prêt à tirer parti de l’un des joueurs les plus convoités au monde et United, prétend-on, s’attend à obtenir la signature de Sancho s’il se qualifie pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Manchester United connaît une belle passe sous Solskjaer et a écrasé LASK 5-0 lors du match aller de son dernier affrontement en Ligue Europa jeudi dernier.

Gagner la Ligue Europa offrira à United une voie de retour en Ligue des champions, alors qu’ils pourraient également se qualifier pour la compétition en obtenant un top-cinq en Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer souhaite la bienvenue à Sancho à Old Trafford (Photo: .)

L’équipe de Solskjaer est actuellement cinquième – trois points en dessous de Frank Lampard – ce qui pourrait être suffisant après l’interdiction de Manchester City en UEFA.

Cette semaine, le chef du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a donné à Manchester United l’espoir de signer Sancho en admettant que le club discuterait de sa sortie de transfert s’il voulait faire pression.

“Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans”, a déclaré Watzke à RMC Sport.

«À mon avis, il a le potentiel pour devenir l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde dans les années à venir.

«Nous ferons de notre mieux pour le garder le plus longtemps possible. Nous avons une très bonne relation avec lui.

«Mais si un jour, il vient nous voir et nous dit qu’il veut quitter le club, alors nous en discuterons.

«Lorsqu’il termine son entraînement, sa technique est de premier ordre.»

«Mais ce n’est pas notre première option. La première option est de le conserver le plus longtemps possible. »

Le Borussia Dortmund de Sancho a été éliminé de la Ligue des champions par le PSG mercredi soir.

Manchester United devrait retourner en Premier League dimanche contre Tottenham de Jose Mourinho.

