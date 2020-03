Man Utd veut clore la saison de Premier League après que le coronavirus ait retardé l’Euro 2020

Manchester United pense que la saison devrait continuer (Photo: .)

Manchester United a exhorté l’UEFA et la Premier League à se concentrer sur l’achèvement de la saison nationale et européenne maintenant que l’Euro 2020 a été retardé.

L’organisme de football européen a annoncé mardi sa décision de reporter le tournoi d’été à 2021, compte tenu de la propagation généralisée du coronavirus.

Tous les niveaux professionnels du football en Angleterre ont également été suspendus jusqu’au 3 avril au moins, les clubs de Premier League devant se réunir jeudi pour discuter d’un plan d’action.

Les matchs ont été annulés dans tout le pays (Image: .)

Une déclaration de Manchester United disait: «Nous prenons note de la décision de reporter l’UEFA Euro 2020 pour, espérons-le, permettre aux compétitions nationales et européennes de se conclure en priorité.

«Il est clair que le coronavirus a créé un ensemble de circonstances sans précédent et la santé et le bien-être des fans, des joueurs et du personnel doivent venir en premier.

“Nous continuerons de jouer un rôle actif dans les discussions par le biais de l’UEFA, de l’ECA et de la Premier League et nous suivrons de près les développements.”

Plus: Manchester United FC



United a encore neuf matchs de Premier League et le match retour de sa rencontre européenne contre LASK à disputer, après avoir remporté le premier match 5-0 la semaine dernière.

Le retard de l’euro pourrait ouvrir un espace pour les matchs restants à jouer dans les mois d’été.

L’UEFA n’a pas confirmé la date du prochain tour des matches européens, car elle a décidé de suspendre indéfiniment la Ligue des champions et l’Europa League.

Un communiqué de l’UEFA a déclaré: “Un groupe de travail a été mis en place avec la participation des ligues et des représentants des clubs pour examiner les solutions de calendrier qui permettraient de terminer la saison en cours.”

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Manchester United et Arsenal ont offert la chance de signer la star de Barcelone Samuel Umtiti

PLUS: La star de Manchester United, Scott McTominay, voit des similitudes entre lui et Bruno Fernandes