Manchester United et Liverpool se joignent à la course au transfert pour signer l’ailier de Valence Ferran Torres

Man Utd et Liverpool sont intéressés à signer Ferran Torres de Valence (Photo: .)

Manchester United et Liverpool ont rejoint la course pour signer l’ailier très bien coté Ferran Torres de Valence, selon des informations.

Torres a été un pilier de l’équipe de Valence au cours des deux dernières années et avait joué 35 matchs avec l’équipe espagnole cette saison avant la suspension de la campagne 2019-2020 en raison d’un coronavirus.

Le joueur de 20 ans a marqué six buts et en a créé six autres ce trimestre, aidant Valence à impressionner en Liga et en Ligue des champions.

Les performances de Torres ne sont pas passées inaperçues, un certain nombre de grands clubs européens surveillant désormais sa situation, selon Goal.

Torres impressionné avant la suspension de la saison 2019-2020 en raison d’un coronavirus (Photo: .)

Il est affirmé que les rivaux de Premier League, Manchester United et Liverpool, sont les derniers clubs à avoir manifesté leur intérêt, la Juventus, le Borussia Dortmund, l’Ajax, l’Atletico Madrid et Manchester City étant déjà fermement engagés dans la course.

Torres a repoussé les récentes tentatives de Valence pour aplanir les conditions d’un nouveau contrat à long terme, son accord actuel devant expirer à l’été 2021.

La star espagnole des moins de 21 ans a une clause de rachat de 92 millions de livres sterling inscrite dans son contrat actuel, mais Valence sait qu’ils pourraient avoir besoin de vendre Torres pour beaucoup moins cher.

Bien que Manchester United et Liverpool manifestent de l’intérêt pour Torres, le club allemand de Dortmund serait en tête de la course pour conclure un accord avec Valence.

