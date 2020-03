Marcos Llorente, le héros inattendu

Marcos Llorente Anfield était silencieux lorsque le temple de Liverpool a rugi le plus. 2-0 de Bobby Firmino a laissé la cravate très ascendante pour Diego Pablo Simeone. Là, le milieu de terrain de Madrid a semblé se justifier.

03/11/2020 à 23:46

CET

SPORT.es

Il a profité d’une passe décisive de Joao Félix après un mauvais prêt d’Adrián pour ajuster le 2-1 avec un lancer croisé. Le banc et les fans d’athlétisme installés à Merseyside sont devenus complètement fous. Mais le meilleur était encore à venir. Álvaro Morata a remporté la file de droite, l’a laissée sur le rebord de la fenêtre de la zone et là, Llorente a complètement fait taire les fans de «scouser». Entre une mer de jambes et avant l’arrivée imminente de Milner, le rojiblanco a eu le temps d’arrêter le chronomètre, de regarder le but et d’ajuster une main droite imparable au poteau.

Délire total du matelas gonflé. Marcos Llorente, qui visait à débuter dans la position d’Ángel Correa, a laissé son empreinte sur le match et a dirigé les quarts de finale pour un Atlético qui ne cesse de croire.