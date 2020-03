Matchs de la Liga, Barcelone contre Napoli à huis clos en raison d’un coronavirus

Steve Nicol dit que Barcelone est ordinaire en dehors de Lionel Messi et manque de connexions cette saison.

Le football de haut niveau en Espagne se jouera à huis clos pendant au moins les deux prochaines semaines alors que le coronavirus continue de se propager à travers l’Europe, a annoncé mardi la Liga.

L’interdiction aux supporters de participer aux matches s’étendra également à la deuxième division du pays.

Le premier match affecté sera le match du Real Madrid contre Eibar ce vendredi dans la capitale espagnole, où toutes les écoles et les centres éducatifs ont été fermés pendant les deux prochaines semaines afin de contenir la propagation du coronavirus.

Les autres matches concernés ce week-end incluent le voyage de Barcelone à Majorque et le derby de Séville entre Séville et le Real Betis.

La décision fait suite à la confirmation plus tôt dans la journée que le match du Barça contre Napoli en Ligue des champions la semaine prochaine se jouera également à huis clos.

Le Barça a rencontré des responsables du gouvernement local mardi et a rapidement pris la décision de jouer le match contre la partie italienne sans supporters. Barcelone a fait match nul 1-1 à Naples lors du match aller.

Il devient le dernier match de Ligue des champions à avoir été victime du virus après l’annonce lundi que le match du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund cette semaine se déroulera également dans un stade vide.

Le match de Valence contre l’Atalanta mardi et le match de la Juventus contre Lyon la semaine prochaine se joueront également à huis clos. Le voyage de Chelsea au Bayern Munich devrait également se jouer sans supporters, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle.

Le RB Leipzig contre Tottenham, Liverpool contre l’Atletico Madrid et Manchester City contre le Real Madrid progressent sans restrictions.

Un certain nombre de matches ont également été touchés en Ligue Europa cette semaine, notamment la Roma à Séville, les Wolves à l’Olympiakos et Getafe à l’Inter Milan. Gdansk accueillera la finale de la Ligue Europa et, mardi, il a été annoncé que tous les matchs de l’élite polonaise se joueraient à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

Le secrétaire catalan au sport, Gerard Figueras, a déclaré lundi que “la prudence serait de mise” le Barca a fermé le Camp Nou pour la visite de Napoli le 18 mars.

Cette décision, ont expliqué des sources, est devenue beaucoup plus facile à prendre une fois que le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé lundi des mesures de verrouillage pour l’ensemble du pays.

Tous les rassemblements et événements publics en Italie – y compris l’élite italienne, Serie A – ont été suspendus jusqu’au 3 avril au moins alors que le pays lutte pour contrôler la pire épidémie de coronavirus en Europe.

En France, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré que jusqu’au 15 avril, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 (les deux ligues de football professionnelles françaises) se joueront à huis clos ou avec 1000 spectateurs selon les souhaits de l’organisateur.

La Bundesliga allemande étudie également la possibilité de jouer tous les matches à huis clos, le Borussia Mönchengladbach contre Cologne étant le premier match à être officiellement annoncé avec des mesures préventives en place.

Des discussions ont également eu lieu en Angleterre au sujet d’un plan d’urgence si le coronavirus continue de se propager, mais il n’est pas prévu de restreindre les supporters ou d’annuler des matchs à court terme.