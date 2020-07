MLS is Back Tournoi aperçu équipe par équipe Pourquoi votre club peut tout gagner et pourquoi il ne le gagnera probablement pas

Après une interruption de près de quatre mois, les matchs sont sur le point de reprendre pour la MLS. Cela n’a pas été facile, avec une pandémie mondiale et une lutte globale pour garder les joueurs et le personnel libres de COVID-19, mais assez a été fait pour permettre au tournoi de commencer.

Pour presque toutes les équipes, cela ressemble à une présaison à nouveau, avec des clubs réduits à des entraînements individuels au début avant de passer progressivement à des sessions en équipe complète dans leurs marchés d’origine. En tant que tel, et avec des mêlées contre de vrais adversaires en nombre insuffisant, le jeu est susceptible de sembler un peu irrégulier au début. Certaines équipes ont profité de l’arrêt en étant en meilleure santé, tandis que d’autres ont accéléré la coupure de la dynamique. Mais les jeux continueront.

Voici un aperçu de la façon dont les équipes se préparent avant le MLS is Back Tournament, qui débute le 8 juillet avec Orlando City SC contre Inter Miami CF (20 h HE, ESPN).

Aller à: Groupe A (Orlando, Miami, NYCFC, Philadelphie, Chicago, Nashville) | Groupe B (Seattle, Dallas, Vancouver, San Jose) | Groupe C (Toronto, Nouvelle-Angleterre, Montréal, D.C.) | Groupe D (RSL, Sporting KC, Colorado, Minnesota) | Groupe E (Atlanta, Cincinnati, Red Bulls, Columbus) | Groupe F (LAFC, Galaxy, Houston, Portland)

groupe A

Pourquoi ils peuvent bien faire: À première vue, la fermeture est survenue à un moment inopportun pour le feu, étant donné que leur ouverture de maison et un retour à Soldier Field approchaient rapidement. Mais vu d’une autre manière, le temps a été un allié pour Chicago. À l’époque, les nouveaux arrivants tels que Gaston Gimenez, Ignacio Aliseda et Luka Stojanovic avaient peu ou pas joué pour le Fire. Le temps supplémentaire leur a permis de trouver un semblant de chimie et de construire à partir de deux performances routières solides avant l’arrêt.

Pourquoi ils pourraient ne pas: En plus de l’incendie joué lors de leurs deux premiers matches – une défaite contre Seattle et un match nul avec la Nouvelle-Angleterre, tous deux sur la route – les questions restent nombreuses sur la défense et, en particulier, le défenseur central Francisco Calvo, qui alterne entre brillant et horrible.

La grande question: La façon dont les pièces du milieu de terrain conviendront méritera d’être observée. Si Gimenez et Stojanovic – ainsi que Djoverje Mihailovic et Przemyslaw Frankowski – peuvent fournir une ligne d’alimentation stable au nouvel attaquant Robert Beric, l’incendie pourrait faire des dégâts.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Miami avait l’air assez costaud défensivement, avec le nouveau défenseur central Nicolas Figal impressionnant. Et à Rodolfo Pizarro, IMCF a un attaquant capable de gagner des matchs par lui-même. C’est aussi une équipe avec une bonne expérience en MLS avec le gardien Luis Robles et le milieu de terrain Wil Trapp, entre autres. (La nouvelle signature Leandro Gonzalez-Pirez n’est pas éligible pour jouer.)

Pourquoi ils pourraient ne pas: Expansion-itis. Oui, certains côtés de l’expansion au cours des dernières années ont bien fonctionné, et Miami a mis en place des blocs de construction décents. Mais comme c’est souvent le cas avec les équipes de première année, il y a généralement une partie du terrain qui est un point d’interrogation et c’est vrai de l’attaque de Miami, même avec la présence de Pizarro.

La grande question: Quelle sera la netteté de Julian Carranza? L’ancien attaquant de Banfield semblait prêt à jouer le rôle d’avant-centre avant qu’une blessure au pied ne le retire en pré-saison. Il devrait être en assez bonne santé pour jouer un rôle dans la procédure à Orlando, mais on ne sait toujours pas combien il pourra aider.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Jusqu’à présent, cette équipe a été constituée de dos, avec l’acquisition pré-saison de l’arrière central américain Walker Zimmerman du LAFC un coup d’État. Le milieu de terrain a beaucoup de grain sous la forme de Dax McCarty et Anibal Godoy, qui garderont Nashville dans n’importe quel match.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il n’y a tout simplement pas assez de qualité, même si le manager Gary Smith dit que tous ses attaquants auront leurs opportunités. NSC a été lié avec Maxi Romero du PSV, mais cela ne les aidera pas dans cette compétition.

La grande question: Hany Mukhtar et Randall Leal peuvent-ils porter l’attaque de Nashville? Aucun des joueurs n’était ce que l’on considérerait comme étant de haut niveau lors de leur acquisition, mais ils ont montré quelques éclairs de qualité au début. Le NSC en aura besoin de plus pour progresser.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Malgré une paire de défaites 1-0 pour commencer la saison – dont une dans laquelle les Cityzens ont joué en désavantage numérique pendant 87 minutes – le NYCFC possède toujours l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Maxi Moralez reste un magicien au milieu de terrain, pour mieux préparer l’attaquant Heber. La ligne arrière semble solide et Sean Johnson a été impressionnant jusqu’à présent.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Oui, la pandémie a donné à Ronny Deila plus de temps pour s’installer, mais il reste une période d’apprentissage pour NYCFC. Avec peu d’occasions de tester cela sur le terrain – une mêlée avant le tournoi contre le FC Dallas a été annulée – il semble probable qu’il y aura plus de problèmes à régler.

La grande question: Jesus Medina peut-il sortir de son funk? Medina a connu des moments brillants lors de son arrivée en 2018, mais sa forme n’a cessé de chuter depuis. Deila a d’autres options à Valentin Castellanos et Ismael Tajouri-Shradi, mais le manager semble déterminé à donner son coup à Medina, après l’avoir démarré deux fois au milieu de terrain avant l’arrêt.

Pourquoi ils peuvent bien faire: L’attaque, du moins sur le papier, semble être entre de bonnes mains, Nani et Mauricio Pereyra nourrissant Dom Dwyer. Oui, l’offensive de l’équipe a connu des difficultés avant l’arrêt, mais Nani et Dwyer ont été inactifs pendant cette période. Chris Mueller est un joker attaquant qui peut faire des dégâts à grande échelle. A-t-il suffisamment gagné la confiance du manager Oscar Pareja pour le démarrer régulièrement?

Pourquoi ils pourraient ne pas: C’est une équipe qui est décidément en mode reconstruction avec Pareja qui essaie de travailler dans beaucoup de nouvelles pièces, en particulier dans le dos. Il faut généralement au moins une demi-saison pour voir si les nouveaux arrivants vont s’installer. Nous n’en sommes pas encore là.

La grande question: Dwyer peut-il retrouver sa touche finale? Il y a des ratios pires que les sept buts de Dwyer contre un objectif prévu de 10,59, mais ce sont des chiffres sur lesquels il aura hâte de s’améliorer.

Pourquoi ils peuvent bien faire: L’Union a une qualité de dépassement depuis un certain temps maintenant, et ce trait les sert bien tout au long d’une longue saison. Nous allons maintenant voir s’ils peuvent l’intensifier. Il est utile d’avoir un joueur qui termine comme Kacper Przybylko ainsi que le supersub Ilsinho, qui est toujours disponible pour fournir une étincelle. Alejandro Bedoya reste le cœur et l’âme de l’équipe. Se placer dans le groupe A est une aide.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Défensivement, l’équipe n’était pas convaincante au début. Certes, ils ne joueront pas au LAFC chaque semaine, mais l’Union a été solide pendant de longues périodes pour être annulée par des erreurs éreintantes. Si le milieu de terrain Jose Martinez peut limiter son penchant précoce pour concéder des fautes dans les mauvais endroits, Philadelphie peut inverser la tendance.

La grande question: Brenden Aaronson peut-il être l’homme en tant que n ° 10? C’est beaucoup demander à un jeune de 19 ans, mais il a certainement regardé la partie dans un match nul 3-3 contre le LAFC en mars.

Groupe B

Pourquoi ils peuvent bien faire: Une équipe qui a prospéré pendant des années sur son jeune noyau continue de bénéficier des produits de l’académie. Reggie Cannon, Jesus Ferreira et Paxton Pomykal sont devenus les piliers du premier XI, Ricardo Pepi, 17 ans, étant sur le point de les rejoindre.

Pourquoi ils pourraient ne pas: En un mot, COVID-19. Neuf joueurs du FC Dallas et un entraîneur ont été testés positifs depuis leur arrivée à Orlando, ceci en plus de trois tests positifs dans l’équipe avant de partir pour la Floride. S’il y a d’autres points positifs – et soyons clairs, la santé des joueurs est de la plus haute importance – à un moment donné, cela va couper en muscle. Le temps de pratique a également été affecté.

La grande question: Quelle importance jouera Franco Jara? En supposant qu’il soit en assez bonne santé pour jouer, Jara est censé être l’attaquant qui résout les problèmes de finition du FCD. Mais il n’a rejoint Dallas qu’il y a deux semaines. Le manager Luchi Gonzalez dit que chaque joueur sera utilisé, ce qui signifie que l’attaquant Zdenek Ondrasek aura un rôle à jouer.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Lorsque les Quakes sont à leur meilleur, ils font exploser leurs adversaires avec le style de marque de Matias Almeyda et leur mission de posséder l’enfer hors du ballon. Jackson Yueill est devenu un distributeur d’élite au milieu de terrain, tandis que Cristian Espinoza a impressionné la saison dernière sur l’aile. L’éternel Chris Wondolowski est de retour pour peut-être sa dernière rotation en MLS.

Pourquoi ils pourraient ne pas: La mauvaise course d’étirement de l’équipe la saison dernière a entraîné une fuite des buts à un rythme qui l’a obligée à jouer trop souvent. Cela ne s’est pas amélioré dans les premières semaines de 2020, concédant sept buts. Alors que les erreurs individuelles abondaient, les équipes semblent se méfier des tactiques de San Jose. Le retour du milieu de terrain Judson aiderait.

La grande question: Dans quelle mesure la fermeture nuira-t-elle aux tremblements de terre? Certes, le hiatus de la ligue a eu un impact sur chaque équipe, mais le style de marquage à l’homme de San Jose en matière de défense nécessite une énergie immense et il y a des inquiétudes quant à savoir si elles seront suffisamment en forme dans les conditions extrêmes étant donné qu’elles n’étaient pas autorisées à effectuer des entraînements en équipe complète. jusqu’à ce qu’ils décampent pour la Floride.

Pourquoi ils peuvent bien faire: C’est une équipe qui est talentueuse, profonde et a prouvé lors de la course de l’an dernier au titre de la Coupe MLS qu’elle peut gagner de toutes sortes de manières. En termes de personnel, Raul Ruidiaz, Jordan Morris et Nicolas Lodeiro mènent une attaque équilibrée et variée. Cristian Roldan reste M. Fix-it de l’équipe en ce qu’il fait un peu de tout bien, tandis que Stefan Frei reste l’un des gardiens d’élite de la ligue.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Les Sounders se sont rééquipés dans les domaines dont ils avaient besoin – à savoir le défenseur central et le milieu de terrain – pendant l’intersaison via Gomez Andrade et Joao Paulo, mais les mettre au courant ne sera pas acquis d’avance. La ligne arrière en général sera un domaine à surveiller.

La grande question: Une gueule de bois après la Coupe MLS va-t-elle s’installer? Les Sounders ont atteint trois des quatre dernières Coupes MLS, ce qui témoigne de leur cohérence et de leur professionnalisme, mais leur éviction de la Ligue des champions de la CONCACAF aux mains de l’équipe hondurienne Olimpia donne certainement une pause.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Vancouver a dépensé gros pour obtenir l’attaquant Lucas Cavallini, et Jordy Reyna est le genre de joueur qui pourrait se combiner pour créer un partenariat classique homme / petit homme au sommet. Le gardien de but Maxime Crepeau était souvent la seule chose qui empêchait les Caps de se faire dépasser l’an dernier.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il faut encore que Cavallini récupère le ballon. Le meneur de jeu du milieu de terrain Hwang In-Beom est certainement une pièce de ce puzzle, mais il doit y en avoir plus.

La grande question: Quel Ali Adnan arrivera? L’arrière extérieur qui dérange ses adversaires avec ses courses en avant, ou le gars qui ressemble à une responsabilité défensive? Il ressemblait définitivement au premier lors de la victoire 1-0 de Vancouver sur le LA Galaxy avant la fermeture.

Groupe C

Pourquoi ils peuvent bien faire: Il y a du talent de ce côté-ci, en particulier sur le côté défensif du ballon où Bill Hamid reste l’un des meilleurs gardiens de la ligue, et le duo d’arrière central de Steve Birnbaum et Frédéric Brillant est solide.

Pourquoi ils pourraient ne pas: L’attaque a semblé décousue dans les premières semaines de la saison, Julian Gressel semblant mal placé en tant que milieu de terrain n ° 10 / attaquant. Le manager Ben Olsen a eu l’avantage de creuser profondément dans les forces et les faiblesses de son équipe au cours des quatre derniers mois et en le connaissant, une réponse potentielle pourrait déjà être sur la liste.

La grande question: Federico Higuain a-t-il encore de la magie? L’Argentin est le type de ramassage d’intersaison à faible risque et à récompense élevée – il a déjà passé sept saisons en tant que pièce clé chez Columbus Crew – qui vous fait hocher la tête. Est-il toujours un joueur de 90 minutes? Probablement pas, mais il est assez rusé pour avoir un impact sur un match en retard.

La Major League Soccer revient avec le tournoi MLS is Back qui débutera mercredi. FC Dallas / Major League Soccer

Pourquoi ils peuvent bien faire: Le nouveau manager Thierry Henry les avait assez organisés et jouant sur le comptoir dans les premières semaines de la saison, et cela a payé avec quatre points de leurs deux matches de championnat plus une place en quart de finale de la CONCACAF Champions League. Victor Wanyama apporte son pedigree en Premier League au milieu de terrain et il y a aussi de la qualité en attaque avec Saphir Taider et Bojan.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Parce qu’ils sont l’Impact et qu’ils semblent toujours trouver des moyens de s’autodétruire. Un jeu régulier de leurs défenseurs centraux aidera à éliminer cette étiquette.

La grande question: Maxi Urruti peut-il maintenir son rythme torride? Il a déjà inscrit trois buts en deux matches de championnat cette saison, et l’attaquant argentin en a empoché une douzaine pour le FC Dallas en 2017. Cela dit, son histoire plus récente suggérerait un « non ». Il avait inscrit quatre buts l’an dernier. Cela dit, il y a suffisamment de talents offensifs autour d’Urruti – sans parler d’un manager qui sait une chose ou deux sur le score – pour le ramener à deux chiffres.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Les Revs sont en meilleure santé qu’à tout moment avant l’arrêt, avec le retour du meneur de jeu Carles Gil un développement très apprécié. Le retour de Gil aux côtés de Gustavo Bou et Adam Buksa donne aux Revs des armes d’attaque puissantes. Matt Turner continue de gravir les échelons des gardiens de la ligue.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il n’y a pas assez de présence défensive au milieu de terrain après la perte de Luis Caicedo pour la saison après une opération au genou. Wilfried Zahibo va attaquer, mais ne reste pas toujours engagé et est plus un passeur. Les autres options de milieu de terrain ne sont pas exactement complémentaires à cet égard.

La grande question: Qui s’alignera au centre de la défense? Le pro de première année, Henry Kessler, a impressionné lors de ses deux premiers départs aux côtés du vétéran Andrew Farrell et, selon tous les témoignages, il y a beaucoup d’avantages. Mais le retour d’Antonio Delamea, qui est l’un des chefs d’équipe, pourrait envoyer Kessler sur le banc. Avec les matchs qui arrivent rapidement, le manager Bruce Arena est susceptible d’utiliser libéralement son banc.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Toronto a une équipe aussi talentueuse que n’importe quelle équipe de la ligue, Alejandro Pozuelo valant à lui seul le prix d’entrée. De plus, l’arrêt a permis à Michael Bradley de se remettre d’une opération de la cheville pendant l’intersaison. Marky Delgado et Jonathan Osorio ont bien fait en l’absence de Bradley en tant que duo de milieu de terrain, donnant au manager Greg Vanney une décision à prendre.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il y a encore quelques points d’interrogation dans les positions de milieu de terrain larges, surtout après Ifunanyachi Achara a été perdu pour la saison avec une ACL déchirée. Raison de plus pour Pablo Piatti de passer à l’action et de commencer à gagner de l’argent pour son joueur désigné.

La grande question: À quel point Jozy Altidore sera-t-elle en forme? L’attaquant vétéran a passé une grande partie de l’arrêt à Boca Raton, en Floride, avant de revenir à Toronto il y a deux semaines. Vanney a déclaré à TSN que « ce sera beaucoup demander à Jozy d’être prêt pour le premier match ». Certes, Toronto s’attend à une course profonde, donc l’espérance est qu’Altidore a le temps de trouver à la fois une forme physique et une forme.

Groupe D

Pourquoi ils peuvent bien faire: Les Rapids sont des monstres absolus sur coups de pied arrêtés grâce aux livraisons de Jack Price, et ils ont été efficaces sur le comptoir. Ils ont également montré une capacité à appuyer au bon moment, comme ils l’ont fait lors d’une victoire sur route de la semaine 1 contre D.C. United. L’arrivée du milieu de terrain danois de 25 ans, Younes Namli, a ajouté un peu de créativité offensive, et l’arrivée de Braian Galvan donnera également un coup de pouce aux Rapids au centre du terrain.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Le groupe D est sans doute le plus difficile du tournoi, les quatre équipes ayant un collectif 6-0-2 au cours des deux premières semaines de la saison. C’est un groupe dans lequel les Rapids pouvaient bien jouer et toujours pas avancer.

La grande question: Les Rapids peuvent-ils gérer des attentes accrues? Cette équipe a terminé l’année 2019 en force, avec une fiche de 12-7-4 dans les deux derniers tiers de la saison. Ils ont ensuite ouvert 2020 avec deux victoires. Si cela continue, ils ne se faufileront pas longtemps sur les gens.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Les huards sont incroyablement équilibrés. Ou du moins, ils étaient avant l’annonce du défenseur Ike Opara qu’il ne s’était pas rendu en Floride en raison d’un problème de santé non lié à COVID-19. Pourtant, il y a beaucoup de choses sur cette équipe. Il y a l’acier Ozzie Alonso au centre du milieu de terrain avec Kevin Molino, Ethan Finlay et Luis Amarilla en tête de l’attaque.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Des facteurs externes – les états de jeu, jouer sur la route – peuvent influencer le nombre de possession, mais il est indéniable que le Minnesota a le pire pourcentage de possession de la ligue avec 40,2%. Cela pourrait être un problème pendant l’été en Floride.

La grande question: Les huards peuvent-ils résister à l’absence d’Opara? Ce n’est pas comme s’ils deviendraient une mauvaise équipe du jour au lendemain, mais il sera très difficile de prospérer compte tenu de la sécurité qu’il offre dans le dos et du niveau de risque qu’il permet à l’équipe de prendre pour aller de l’avant. Et avec Brent Kallman toujours suspendu, Jose Aja est obligé de combler l’écart en défense.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Même avec la retraite du gardien Nick Rimando, la défense de RSL a été solide au début, poursuivant une tendance par rapport à l’année dernière. Nedum Onuoha a été un rocher au défenseur central et en Floride, Everton Luiz fera équipe avec Kyle Beckerman pour assurer une présence intimidante au milieu de terrain.

Pourquoi ils pourraient ne pas: RSL fait partie de ces équipes qui semblent toujours à la hausse, mais qui ne franchissent jamais vraiment le pas. Il était fermement dans la moitié inférieure de la ligue en termes de création de chance, ce qui a entraîné un manque de buts. C’est étrange parce qu’en regardant la gamme de Salt Lake, l’attaque devrait produire plus qu’elle n’en produit. Il y a Damir Kreilach (qui a passé une tonne de temps à l’avant), Albert Rusnak et Justin Meram nouvellement acquis. Le jeune DP Jeizon Ramirez est également arrivé en hiver.

La grande question: Quel attaquant l’emportera? Après avoir subi une opération au genou pendant l’intersaison, Sam Johnson a été l’homme oublié malgré le fait qu’il était un attaquant DP. Giuseppe Rossi tente de ressusciter sa carrière après une série de blessures impies. Ensuite, il y a Kreilach, qui semble toujours finir comme l’attaquant de départ, et généralement livrer.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Peter Vermes a enfin l’attaquant dont il avait besoin depuis des années dans Alan Pulido. Il a également ajouté un meneur de jeu à Gadi Kinda. Ajoutez-les à des piliers comme le gardien Tim Melia, les défenseurs Matt Besler et Graham Zusi, et le milieu de terrain Roger Espinoza, et une année de rebond – et un tournoi – semble en préparation pour SKC cet été.

Pourquoi ils pourraient ne pas: La défense n’a pas été testée pour convaincre Vancouver et Houston, et il y a eu des moments où ils n’étaient pas aussi organisés qu’ils le souhaiteraient. Le SKC sera confronté à une opposition plus ferme de la part des adversaires du Groupe D, le Colorado, le Minnesota et le Real Salt Lake.

La grande question: Roberto Puncec peut-il faire oublier Ike Opara à ses fans? Le fait qu’Opara ait participé à une campagne du Défenseur de l’année la saison dernière avec le Minnesota, alors que ses remplaçants ont eu du mal, a dû se venger de Vermes. Puncec est le prochain candidat.

Groupe E

Pourquoi ils peuvent bien faire: Les Five Stripes comptent toujours parmi les équipes les plus talentueuses de la ligue. La taille des échantillons et tout cela, mais Pity Martinez et Ezequiel Barco semblaient former un partenariat dynamique dans l’attaque, tandis qu’Emerson Hyndman s’est avéré être un remplacement efficace pour le Darlington Nagbe disparu au milieu de terrain. La défense est également en meilleure santé maintenant qu’Atlanta a commencé la saison.

Pourquoi ils pourraient ne pas: L’absence de Josef Martinez en raison d’une ACL déchirée est une perte massive compte tenu de son talent et de sa volonté devant le but. Adam Jahn fournit plus d’une présence classique de l’homme cible, mais il n’est pas Martinez. Les adversaires n’auront pas besoin d’être aussi attentifs au compteur sans la capacité de Martinez à étirer les défenses.

La grande question: Alors, qui obtiendra les objectifs? Martinez et Barco assumeront l’essentiel de cette responsabilité, mais la contribution de Hyndman de deux buts en deux matchs avant l’arrêt fait de lui un joueur à surveiller également.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Les nouvelles signatures offensives Jurgen Locadia et Yuya Kubo ressemblent à la vraie affaire, et le jeu du milieu de terrain Allan Cruz est sur une trajectoire ascendante. Étant donné combien Cincinnati a eu du mal à marquer des buts l’année dernière au cours de sa saison d’expansion, c’est certainement positif, et un problème de moins dont le nouveau manager Jaap Stam doit s’inquiéter.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Si les deux premières semaines de la saison se passent, défensivement, FCC est toujours en désordre avec cinq buts encaissés. C’était il y a longtemps, d’accord, et vous pensez qu’un ancien défenseur central de Stam devrait aider au moins un peu, mais il ne joue pas et devra faire avec ce qu’il a.

La grande question: Quelle proportion de nouveaux frais d’entraîneur obtiendra FAC? Cela semble une énorme demande à Stam, d’autant plus que son arrivée aux États-Unis a été retardée en raison de restrictions de voyage induites par les coronavirus. Mais les attentes sont également faibles et le simple fait de constater une amélioration sera considéré comme un succès pour FAC.

Pourquoi ils peuvent bien faire: The Crew a l’apparence d’une équipe complète grâce aux acquisitions hors saison du milieu de terrain Darlington Nagbe et du meneur de jeu Lucas Zelarayan. Ils ont également marqué un but en MLS à Gyasi Zardes. Il était difficile de tirer beaucoup des deux premiers matchs de l’équipage – une victoire de 1-0 contre le NYCFC grâce à un carton rouge et un point de passage à Seattle qui a failli s’échapper de Columbus – mais de manière générale, Columbus a le personnel à garder le ballon, qui aidera dans la chaleur estivale.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il y a quelques questions sur la cohésion dans le centre de défense, où Vito Wormgoor a manqué de temps en raison d’une blessure avant l’arrêt.

La grande question: Zelarayan a été une figure mercurielle pendant une grande partie de sa carrière, donc l’équipage recherchera la cohérence à la fois dans ce tournoi et au-delà.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Leur presse. C’est un style qui peut complètement éjecter les équipes de leur rythme et se traduire par des attaques rapides pouvant entraîner des buts. Les Red Bulls ont également deux défenseurs centraux solides à Aaron Long et Tim Parker ainsi qu’un attaquant sous-estimé à Daniel Royer.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Comment ils défendent quand ils n’appuient pas. Le New Jersey a sa part de chaleur et d’humidité pendant l’été, mais il vaut toujours la peine de se demander à quelle fréquence les Red Bulls pourront se pousser physiquement avec la presse. Ils devront certainement choisir leurs moments et jouer mieux que par le passé lorsqu’ils se défendront plus près de leur propre objectif. Avoir cinq sous-marins vous aidera.

La grande question: Où est Kaku? Il y a eu des moments où il semblait que Kaku avait hâte de quitter la MLS, mais il est toujours là, et sa créativité sera la clé de la progression de New York depuis la phase de groupes. Cela dit, les Red Bulls ont également reçu un coup de pouce du milieu de terrain Florian Valot, qui a été exceptionnel pendant les premières semaines de la saison après avoir raté les 18 mois précédents avec des blessures au genou.

Groupe F

Pourquoi ils peuvent bien faire: Aller de l’avant Alberth Elis – qui a raté les deux premiers matchs de la saison – devrait lui donner un coup de pouce significatif et il devrait réussir à refaire son partenariat avec Mauro Manotas. Darwin Quintero donne également au Dynamo une autre arme d’attaque.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Mis à part les trois joueurs susmentionnés, il n’y a tout simplement pas beaucoup de choses sur cette formation de Houston qui impressionne, et c’est essentiellement la même équipe qui n’a pas participé aux séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons. Le nouveau manager Tab Ramos a un travail difficile à accomplir.

La grande question: Quel Quintero apparaîtra? L’incohérence a accablé le Colombien pour toute sa carrière, ce qui a conduit le Minnesota United à l’abandonner après la saison dernière. Mais quand il est en marche, il est dominant. Pour que le Dynamo sorte de la phase de groupes, ils auront besoin de cette dernière.

Pourquoi ils peuvent bien faire: Autrement dit, ils sont chargés dans la moitié de terrain adverse, même sans le MVP de la ligue en titre Carlos Vela (plus d’informations sur lui ci-dessous). Le monstre à trois têtes du milieu de terrain de Mark-Anthony Kaye, Latif Blessing et Eduard Atuesta met énormément de travail des deux côtés du ballon.

Pourquoi ils pourraient ne pas: La ligne de fond a tendance à être la vulnérabilité de LAFC. Walker Zimmerman ayant été éliminé en pré-saison, cette inquiétude ne disparaîtra pas de sitôt, surtout après que le LAFC ait expédié trois buts à domicile contre le Philadelphia Union.

La grande question: Qui prendra le relais laissé par Vela? Avec des sources disant à ESPN que l’attaquant mexicain renoncera au tournoi, la responsabilité du score incombera à Brian Rodriguez et Diego Rossi. Rodriguez en particulier n’a pas montré suffisamment de produit final

Pourquoi ils peuvent bien faire: Même avec le départ de Zlatan Ibrahimovic, il s’agit toujours d’une équipe talentueuse de Galaxy qui se vante d’attaquer des menaces comme Cristian Pavon et Javier « Chicharito » Hernandez. Des gens comme Sebastian Lletget et Sacha Kljestan peuvent faire des dégâts, tout comme Efrain Alvarez, 18 ans.

Pourquoi ils pourraient ne pas: Il y a encore des questions sur la façon dont cette équipe se défendra, surtout maintenant que Jonathan dos Santos manquera le tournoi après avoir subi une opération pour une hernie. Deux buts encaissés en deux matchs suggèrent une amélioration, mais le sort en Floride en révélera plus.

La grande question: Le Galaxy peut-il obtenir le ballon à Chicharito? La transition d’Ibrahimovic à Chicharito devait rencontrer quelques hoquets compte tenu des styles respectifs des deux joueurs, mais jusqu’à présent, le Galaxy a eu du mal à trouver leur nouveau record de signature avec une fréquence suffisante. Il n’a que deux tirs, dont aucun n’était sur la cible. Une dépendance excessive à l’égard des croix ne semble pas être la voie à suivre, et les fans de l’équipe espèrent qu’un peu plus de nuances se glisseront dans l’attaque de Galaxy.

Pourquoi ils peuvent bien faire: C’est une équipe avec des briseurs de match à Diego Valeri et Sebastian Blanco. Diego Chara a mis sur pied une brillante carrière de milieu de terrain défensif des Timbers, et maintenant il est rejoint par son frère Yimmi.

Pourquoi ils pourraient ne pas: C’est une équipe qui au moins tôt n’avait pas encore trouvé son identité. Attaque à la bombe – comme ils l’ont fait lors d’une défaite à domicile contre le Minnesota – ou asseyez-vous et contre, comme ils l’ont fait dans une vilaine victoire à domicile contre l’expansion de Nashville? Le compteur semble la meilleure option pour l’instant.

La grande question: Qui va gagner à l’avant? Les Timbers continuent d’essayer de repousser Jeremy Ebobisse. L’année dernière, c’était avec Brian Fernandez, qui s’est terminé de façon bizarre et douloureuse. Au cours de l’hiver, Portland a acquis l’attaquant chilien Felipe Mora ainsi que Jarosław Niezgoda. Mora a saisi la plupart des minutes pour commencer la saison, avec Ebobisse en réserve, mais Niezgoda est maintenant en bonne santé.