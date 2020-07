Mourinho de Tottenham salue la « belle » faillite de Lloris-Son

La victoire 1-0 de Tottenham en Premier League contre Everton lundi n’était pas un classique et on s’en souviendra mieux pour une mi-temps entre Hugo Lloris et son coéquipier Son Heung-min que le manager Jose Mourinho a décrit comme « magnifique ».

Avec seulement une victoire en neuf matches dans toutes les compétitions avant le match et leur désir remis en question par Mourinho après la défaite 3-1 de la semaine dernière à Sheffield United, les émotions étaient vives.

Ils menaient grâce au propre but de Michael Keane, mais Lloris voyait rouge alors que les joueurs quittaient le terrain, se moquant de Son pour ne pas avoir reculé lorsque Richarlison avait une chance sur le coup de la mi-temps. Ils ont dû être séparés par leurs coéquipiers, bien que ce ne soit que des sourires plus tard.

Mourinho, qui n’est devenu que le cinquième entraîneur à cumuler 200 victoires en Premier League et le deuxième plus rapide en termes de matchs derrière Alex Ferguson, a déclaré qu’il avait encouragé ses joueurs à être plus critiques les uns envers les autres.

« C’est magnifique », a déclaré Mourinho, dont l’équipe s’est hissée au huitième rang du classement, neuf points derrière Chelsea, quatrième.

«C’est probablement à la suite de nos réunions. Si vous voulez en blâmer quelqu’un, c’est moi. J’étais critique envers mes garçons – ils n’étaient pas assez critiques avec eux-mêmes.

« Je leur ai demandé d’être plus exigeants les uns envers les autres. Son est un enfant incroyable, tout le monde aime Son, mais le capitaine lui a dit qu’il fallait faire plus et donner plus à l’équipe. »

S’étendant sur la mentalité qu’il attend de ses joueurs, Mourinho, triple vainqueur de la Premier League pendant deux périodes en tant que patron de Chelsea, a déclaré qu’il encourageait un échange de vues franc entre les joueurs, sinon à la vue des caméras de télévision.

« Une équipe de bons garçons et de bons garçons, la seule chose qu’ils veulent gagner à la fin de la saison, c’est la coupe du fair-play et je n’ai jamais été intéressé à gagner cela », a-t-il déclaré.

« Je n’aime pas une équipe qui n’a pas un sens critique. Ce qui s’est passé à la mi-temps n’aurait pas dû se produire là-bas, cela aurait dû se produire juste à l’intérieur du vestiaire.

« Mais je peux vous promettre que mes équipes gagnantes ont eu de grands combats. »